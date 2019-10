BVB: Florian Kohfeldt als Nachfolger von Lucien Favre? Sebastian Kehl dementiert

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB, hat Spekulationen um Florian Kohlfeldt als möglichen Nachfolger von Trainer Lucien Favre vehement dementiert. Der Schweizer soll nach drei Pflichtspielen ohne Sieg auch intern nicht umstritten sein.

"Die Diskussion ist nicht nicht gerechtfertigt und lächerlich. Es ist der sechste Spieltag, es sind drei Punkte bis zur Tabellenspitze. Wir haben einiges zu tun, darauf sollten wir uns konzentrieren", sagte Kehl vor der Abreise zum Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Slavia Prag (ab 18.55 Uhr im Liveticker).

"Natürlich wissen wir, dass wir im Moment nicht unseren besten Fußball spielen und mit der Tabellensituation aktuell nicht einverstanden sind. Deswegen ist es auch normal, dass Kritik aufkommt. Ich finde Reibung an einem gewissen Moment auch gar nicht schlimm und jetzt sind die Sinne geschärft, wir wissen, dass im Moment viel auf uns einprasselt", ergänzte Kehl.

Favre selbst sagte am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Prag: "Ich bin daran gewöhnt, ich bin seit 30 Jahren Trainer."

Borussia Dortmund - Werder Bremen: Noten und Einzelkritiken zum BVB © getty 1/15 Trotz Führung in der zweiten Halbzeit und teilweise drückender Überlegenheit kommt Borussia Dortmund gegen Werder Bremen nicht über ein Remis hinaus. Mal wieder kassiert der BVB ein Gegentor nach einer Standardsituation. Die Einzelkritik der BVB-Spieler. © imago images 2/15 Roman Bürki: Chancenlos beim frühen Gegentor durch Rashica, genauso chancenlos beim Ausgleich durch Friedl. Ansonsten im Prinzip ohne Fehler. Note: 3,5. © imago images 3/15 Lukasz Piszczek: Mit einer Maßflanke auf Götze bereitete er den schnellen Ausgleich vor. Ließ hinten nicht viel anbrennen. Eine grundsolide Vorstellung. Note: 3. © getty 4/15 Manuel Akanji: In Abwesenheit von Hummels wieder Abwehrchef. Stark im Zweikampf, wurde beim 0:1 etwas auf dem falschen Fuß erwischt, als er bereits rausgerückt war. Note: 3. © imago images 5/15 Julian Weigl: Musste mal wieder als Innenverteidiger ran und agierte in der Regel souverän gegen allerdings kaum gefährliche Bremer. Dennoch manchmal nicht mit der nötigen Überzeugung. Note: 3,5. © getty 6/15 Achraf Hakimi: Antizipiert vor dem 0:1 gut, aber nicht sauber in der Ballverarbeitung. Daraus resultiert der Gegentreffer. Beim Ausgleich verliert er Friedl aus den Augen. Offensiv dafür sehr auffällig und laufstark. Note: 3,5. © getty 7/15 Axel Witsel: Viel zu halbherzig im Zweikampf vor dem Tor von Rashica. Die übliche Präsenz hatte der Dirigent des Dortmunder Mittelfelds heute nicht. Note: 4. © imago images 8/15 Mahmoud Dahoud: Stand überraschend von Anfang an auf dem Platz. Mit einigen guten Pässen, aber im Abschluss unglücklich - in der 45. Minute vergab er völlig frei vor Pavlenka eine mögliche Vorentscheidung. Dazu zweikampfschwach. Note: 4. © imago images 9/15 Jadon Sancho: Seine auffälligste Szene war ein Fernschuss, den Pavlenka großartig parierte. Viel unterwegs, blieb aber zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison ohne Torbeteiligung. Note: 4. © imago images 10/15 Marco Reus: Vorbildlicher Einsatz. Bis zu seinem Führungstreffer (41.) war vom Kapitän aber nicht viel zu sehen. Verlor später das entscheidende Kopfballduell vor dem 2:2. Note: 3,5. © imago images 11/15 Thorgan Hazard: Ihm war anzumerken, dass er nach zuletzt mäßigen Leistungen etwas zeigen wollte. Bereitete den Treffer von Reus vor, danach noch mit einem guten Fernschuss. An vielen Torschüssen beteiligt. Note: 3,5. © getty 12/15 Mario Götze: Rechtfertigte seinen Einsatz in der Startelf bereits nach neun Minuten, als er zum Ausgleich einköpfte. Beweglich und fleißig, musste in der Schlussphase Alcacer weichen. Traumpass auf Dahoud, der eigentlich treffen muss. Note: 2,5. © getty 13/15 Julian Brandt: Mo Dahoud machte in der 67. Minute für ihn Platz. Zwei gute Abschlüsse. Ihm fehlt aktuell aber das Selbstvertrauen, das ihn in Leverkusen noch auszeichnete. Note: 3,5. © imago images 14/15 Paco Alcacer: Ersetzte in der 72. Minute Mario Götze und verpasste direkt nach seiner Einwechslung nur knapp den Führungstreffer. Keine Bewertung. © imago images 15/15 Raphael Guerreiro: Kam in der 80. Minute für Sancho in die Partie, trat aber nicht mehr in Erscheinung. Keine Bewertung.

BVB stand wohl schon mit Kohfeldt in Kontakt

Bereits am Sonntag, einen Tag nach dem 2:2 bei Werder Bremen, sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc den Ruhr Nachrichten: "Klar, wir führen keine Trainerdiskussion." Zorc sprach zudem von einer "unbefriedigenden Phase", betonte jedoch seine Rückendeckung für Favre und erklärte: "Wir stehen vor zwei wichtigen Spielen in zwei unterschiedlichen Wettbewerben, die beide richtungsweisend sind."

Das Portal DeichStube berichtete, dass es bereits Kontakt zwischen dem BVB und Bremen-Coach Kohfeldt gegeben habe. Da Berater Marc Kosicke, der zudem die Interessen von Jürgen Klopp vertritt, enge Kontakte zur Borussia pflegt, müsse dies jedoch nicht zwingend mit Verhandlungen um den Trainerposten beim BVB zusammenhängen.

Das Portal ergänzte, dass Kohfeldt sehr an seiner Aufgabe in Bremen hänge und nicht an einen Abgang denke. "Ich werde meinen Vertrag bis 2023 erfüllen, wenn Werder Bremen das so will", sagte er schon im Zuge seiner Vertragsverlängerung im Sommer. In Kohfeldts Kontrakt sollen Ausstiegsklauseln verankert sein, die jedoch erst ab 2021 wirksam werden.