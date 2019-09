Bundesliga: Werder Bremen gegen FC Augsburg im LIVE-TICKER zum Nachlesen

Der SV Werder Bremen empfing am heutigen Sonntag im vorletzten Spiel des 3. Bundesliga-Spieltags den FC Augsburg. Die Partie könnt Ihr hier bei SPOX im LIVE-TICKER nachlesen.

Vorne hui, hinten pfui - so lässt sich der heutige Sonntag aus Bremer Sicht zusammenfassen. Und so war dieser 3:2-Erfolg gegen Augsburg trotz teils deutlicher Überlegenheit am Ende hart erkämpft.

Yuya Osako brachte die Gastgeber in der 6. Minute nach einem Konter in Führung. Sechs Minuten später erzielte Vargas per Kopf den Ausgleich. In der 21. Minute stellte Sargent mit einem technisch sehenswerten Treffer auf 2:1. Danach entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, aber die Bremer nutzten ihre Chancen nicht. Zehn Minuten vor der Pause flog Stephan Lichtsteiner mit Gelb-Rot vom Platz, was die Augsburger natürlich zusätzlich schwächte.

Doch der erste Treffer in Durchgang zwei gelang den Gästen. Vargas vollendete einen Konter in der 46. Minute zum 2:2 und schockte Grün-Weiß. Osako brachte seine Mannschaft in der 67. Minute erneut in Führung. Bremen blieb dominant, ließ aber immer wieder Augsburger Chancen zu und hatte Glück, dass Niederlechner in der 82. Minute nur den Pfosten traf. Insgesamt ist der knappe Bremer Sieg aber verdient.

Durch den ersten Sieg in dieser Saison verbessert sich Werder auf Rang 13. Viel wichtiger dürfte der Erfolg für die Moral und das Umfeld sein. So bleiben den Werder-Verantwortlichen Diskussionen in der Länderspielpause erspart. Der FCA bleibt mit einem Punkt auf Platz 16.

In der Liga steht für beide Mannschaften jetzt erstmal die Länderspielpause an. Die Bremer haben nun genau zwei Wochen Ligapause, denn am 4. Spieltag geht es sonntags um 15:30 Uhr im Stadion an der alten Försterei gegen Union Berlin. Der FCA hat einen Tag früher ein Heimspiel gegen Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt.

Das war es aus der Stadt an der Weser. Gleich folgt um 18:00 Uhr (LIVE-TICKER) noch das letzte Spiel dieses 3. Bundesliga-Spieltags: Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf. Im vergangenen Jahr endete dieses Spiel 7:1, mal schauen, ob es heute ähnlich torreich wird. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuklicken. Ich bedanke mich für das Mitlesen und wünsche Ihnen, egal ob mit oder ohne Fußball, noch einen schönen Sonntag!

Werder Bremen gegen FC Augsburg im LIVE-TICKER: 3:2

Tore: 1:0 Osako (6.), 1:1 Vargas (12.), 2:1 Sargent (21.), 2:2 Vargas (47.), 3:2 Osako (67.)

Werder gewinnt fulminantes Spiel gegen Augsburg

90.+4. Das war es. Bremen gewinnt mit 3:2.

90.+4. So kann es Augsburg nochmal mit einem langen Ball versuchen. Die Abwehr klärt

90.+3. Die letzten Sekunden laufen. Die Bremer gewinnen am eigenen Strafraum, schlagen ihn dann aber blind nach vorne.

90.+2. Pavlenka sieht Gelb wegen Zeitspiels.

90.+1. Drei Minuten Nachspielzeit. Gelingt dem FCA tatsächlich noch der Ausgleich?

90. Florian Niederlechner holt sich noch Gelb wegen Meckerns ab.

87. Auch Bremen wechselt noch einmal. Martin Harnik darf für die letzten Minuten ran. Füllkrug geht runter.

85. Klaassen verursacht mit einem Handspiel einen Freistoß in guter Position. Max hält von halbrechts aus mehr als 20 Metern drauf. Der Versuch wird abgefälscht und so muss Pavlenka sein ganzes Reaktionsvermögen auspacken, um den erneuten Ausgleich zu verhindern.

83. Bremen im Angriff. Drei gegen Fünf. Eggestein spielt aus dem Zentrum auf halbrechst zu Pizzaro. Der Peruaner spielt den Pass wieder in die Mitte, der Ball wird abgefälscht und Koubek fängt.

82. Glück für Bremen! Niederlechner schießt mit links aus der Strafraummitte. Sein Schuss geht an den rechten Pfosten! Hier ist noch gar nichts entschieden.

82. Florian Kohfeldt vollzieht in der 82. Minute einen Generationenwechsel, im wahrsten Sinne des Wortes: Der 19-jährige Sarget macht Platz für den 40-jährigen Pizzaro.

80. Wieder eine Flanke in den Augsburger Strafraum. Sargent erhält am langen Pfosten das Spielgerät und schießt aus spitzem Winkel. Sein Rechsschuss geht aber vorbei.

77. Die letzte Viertelstunde der regulären Spielzeit ist angebrochen. Werder ist hier nach wie vor überlegen. Allerdings müssen sie hinten weiter aufpassen. Denn wenn die Gäste mal vors gegnerische Tor kommen, wird es auch direkt gefährlich.

75. Finnbogason hat direkt die Chance zum Ausgleich. Nach einer Flanke von Max von der linken Seite kommt der Isländer in der Mitte zum Kopfball. Drüber. Das wäre ein Einstand gewesen ...

73. Zweiter Wechsel beim FCA. Alfred Finnbogason soll für neue Torgefahr sorgen. Dafür muss allerdings der Doppel-Torschütze, Ruben Vargas, runter.

72. Und plötzlich sind die Gäste im Bremer Strafraum. Richter hält von rechts drauf. Pavlenka hält.

71. Osako spielt Friedl den Ball perfekt auf die linke Seite. Der Österreicher flankt direkt flach in die Mitte. Richter blockt zur Ecke.

68. Die Führung ist verdient. Zwar hatte Bremen in dieser zweiten Hälfte noch nicht die Offensivstärke aus Halbzeit eins, aber sie sind deutlich überlegen.

Werder dank doppeltem Osako wieder in Führung

67. Toooooooooor! Werder Bremen - FC Augsburg 3:2. Osako zum Zweiten! Friedl flankt von der linken Seite in den Strafraum. Der Japaner nimmt die Hereingabe direkt und drischt die Kugel mit rechts aus gut sieben Metern unter die Latte. Koubek ist chancenlos.

65. Wieder ein Standard für die Gastgeber. Das ist eine Sache für Sahin. Dessen Flanke klärt die Abwehr genau vor die Füße von Moisander. Der Verteidiger zieht aus gut 12 Metern ab. Sein Linksschuss geht ans rechte Außennetz.

63. Bremen gewinnt wieder an Selbstvertrauen und so langsam sehen die Zuschauer wieder ein grün-weißes Powerplay. Es gibt die nächste Ecke. Sahin flankt Richtung Elfmeterpunkt, dort wirkt Lang ein bisschen überrascht, weil Füllkrug die Flanke verpasst. Lang kriegt die Kugel auf den Kopf, hat aber keine Chance mehr den Ball aufs Tor zu bringen.

62. Jedvaj mit einem Handspiel links vorm Strafraum. Der anschließende Freistoß führt aber nicht zu einer Torchance.

60. Flanke von Klaassen von halblinks mit dem rechten Fuß. Die halbhohe Hereingabe ist für Sargent gedacht, dieser lässt aber durch und so wird die Flanke zum Schuss. Der Ball geht ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Da wäre Koubek eiskalt erwischt worden.

59. Eckball von der rechten Seite für die Gastgeber. Sahin flankt die Ecke scharf herein, findet aber keinen Abnehmer.

57. Osako probiert ebenfalls einen Distanzschuss. Sein Rechtsschuss aus 25 Metern geht aber links vorbei. Das war der erste Bremer Torschuss in der zweiten Halbzeit.

55. Jetzt wird es langsam wild. Nächster Ballverlust der Bremer im Aufbauspiel auf Höhe der Mittellinie. Richter verzichtet auf einen Pass in die Spitze, sondern hält von der Mittellinie direkt aufs Tor. Seine Bogenlampe ist aber keine große Schwierigkeit für Pavlenka, der rechtzeitig reagiert und den Ball vor der Linie aufnimmt.

54. Friedl verliert den Ball in der gegnerischen Hälfte. Die Gäste probieren es erneut mit einem hohen Steilpass auf Niederlechner. Aber das Zuspiel ist viel zu ungenau.

53. Erster Hauch von Gefahr durch ein Kopfballpass von Klaassen von halblinks im Strafraum in die Mitte. Aber die Abwehr passt auf.

51. Es scheint, als müssten sich die Bremer von diesem Gegentreffer erstmal erholen. Noch haben sie keinen Angriff ordentlich zu Ende gespielt.

48. Da dachten viele im Stadion, sie sehen eine Fortsetzung des Bremer Sturmlaufs aus Durchgang eins und dann schocken die Augsburger erstmal alle Grün-Weißen mit einem simplen Konter, den Vargas vollendet.

FCA kommt erneut zurück: Doppelpack Vargas

47. Tooooooooor! Werder Bremen - FC Augsburg 2:2. Ein toller Konter der Gäste führt zum Ausgleich. Niederlechner wird mit einem langen Ball auf links auf die Reise geschickt. In der Mitte läuft Vargas mit. Niederlechner sieht den Schweizer und passt ins Zentrum. Vargas muss nur noch einschieben und erzielt seinen zweiten Treffer am heutigen Tag.

46. Martin Schmidt wechselt in der Pause und bringt Marek Suchy für Michael Gregoritsch.

46. Weiter geht's!

Halbzeit: Werder Bremen führt nach einer sehr guten ersten Halbzeit hochverdient mit 2:1 gegen Augsburg. Osako brachte die Gastgeber in der 6. Minute nach einem schönen Konter über mehrere Stationen in Führung. In der 12. Minute glich Vargas nach Flanke von Lichtsteiner per Kopf aus. Es war eine der ganz wenigen Offensivaktionen des FCA.

Halbzeit: Denn im Anschluss war Bremen komplett überlegen. Sargent erzielte daher in der 21. Minute technisch sehenswert das verdiente 2:1. In der 34. Minute kassierte Lichtsteiner seine zweite Gelbe Karte im Spiel und musste mit Gelb-Rot vom Platz. Dadurch wurde die Partie noch einseitiger und Augsburg kann sich glücklich schätzen, dass Bremen seine Chancen teilweise fahrlässig vergab und es nur 2:1 steht.

45.+4. Pause im Weserstadion. Bremen führt mit 2:1.

45.+1. Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

45. Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

42. Sahin erhält einen Abpraller im Rückraum und zieht mit links aus gut 20 Metern ab. Knapp vorbei.

40. Nächste große Chance. Klaassen bedient Osako von links mustergültig im Rückraum. Osako ist 15 Meter vor dem Kasten komplett frei, schafft es aber nicht, den Ball aufs Tor zu bringen. Sein Schuss geht rechts daneben.

39. Etwas mehr als fünf Minuten sind noch zu spielen. Die Bremer drücken hier auf das 3:1.

37. Eckball für Werder. Sahin tritt ihn in den Strafraum. Füllkrug köpft am kurzen Pfosten aufs Tor. Knapp links vorbei.

35. Der anschließende Freistoß von der linken Seite kommt gerfährlich in den Sechzehner, aber kein Spieler kommt an die Kugel.

35. So aber spielt der FCA jetzt nur noch mit zehn Mann.

34. Gelb-Rot für Lichtsteiner! Der Schweizer läuft Füllkrug in die Hacken und bringt den Bremer zu Fall. Das ist definitiv ein Foul. Aber da Gelb-Rot zu geben, ist eine harte Entscheidung.

33. Das Spiel geht wieder weiter.

32. Sahin bleibt verletzt liegen. Das wäre bitter für Bremen. Das Spiel ist unterbrochen.

31. Wieder läuft ein Angriff über Füllkrug. Er passt die Kugel von links scharf in den Strafraum. Eggestein geht zum Ball und zieht direkt ab. Ein Augsburger Knie blockt den Abschluss.

29. Füllkrug hält aus der Distanz drauf. Sein Schuss geht aber vorbei.

27. Das Spiel wird hitziger. Das liegt auch daran, dass die Augsburger beim Tor von Sargent reklamierten, dass der Ball vor dem Pass von Lang auf Sahin bereits hinter der Seitenauslinie war und das Tor somit gar nicht hätte zählen dürfen. Jedoch gibt es für das Seitenaus keine kalibrierte Linie und so darf der Videoschiedsrichter nicht eingreifen.

26. Kampf um den Ball zwischen Lang und Vargas. Der Bremer geht mit leicht tiefem Kopf zum Ball und wird dabei von Vargas voll im Gesicht getroffen. Das ist natürlich Gelb.

23. Lichtsteiner liefert sich auf der linken Seite ein Scharmützel mit den Bremern und sieht dafür Gelb.

Werder Bremen: Torfestival im Weser-Stadion

21. Tooooooooooor! Werder Brermen - FC Augsburg 2:1. Und schon ist wieder Stimmung im Weserstadion! Lang setzt sich an der Mittellinie an der linken Außenlinie durch. Er spielt auf Sahin. Der Mittelfeldspieler hebt das Leder in den Lauf von Sargent. Der US-Amerikaner macht das technisch dann herausragend, indem er das Leder steil über den herauslaufenden Koubek hebt und sich somit das Tor auflegt, weil er anschließend nur noch einschieben muss.

20. Friedl auf Füllkrug. Der flankt von links in den Strafraum. Max klärt per Kopf.

19. Friedl wagt sich mit nach vorne und probiert eine Flanke von links. Aber die Abwehr kann klären.

18. Das Spiel hat sich nach dem Ausgleich etwas beruhigt. Werder mit mehr Ballbesitz.

16. Scharfe Flanke von Lang von der rechten Seite. Ein Augsburger köpft die Kugel aus dem Strafraum.

15. Zwei Tore nach 15 Minuten - die neutralen Zuschauer können sich nicht beschweren. Ein flotter Beginn diese Partie.

Augsburg antwortet schnell auf Rückstand

12. Toooooooooor! Werder Bremen - FC Augsburg 1:1. Gregoritschs Flanke von links segelt über alle hinweg. Aber Lichtsteiner erläuft die Kugel auf der rechten Seite und bringt den Ball nun von der anderen Seite in den Strafraum. Vargas geht am langen Pfosten zum Ball und nickt ins linke Eck ein.

10. Vargas zieht auf links im Strafraum leicht in die Mitte und legt sich die Kugel auf den linken Fuß. Beim Abschluss rutscht er jedoch aus und schießt sich selbst an. Pavlenka hat daher keine Mühe.

7. Direkt die nächste Chance für die Bremer hinterher. Füllkrug schießt mit rechts im Strafraum. Koubek ist zur Stelle und verhindert das frühe 2:0 für Werder.

Werder Bremen: Osako schockt Augsburg

6. Tooooooor! Werder Bremen - FC Augsburg 1:0. Klaassen macht das Spiel schnell. Füllkrug köpft in den Lauf von Osako, der seinen Bewachern entwischt und dann an Koubek vorbei ins rechte Ecke einschiebt.

© getty

5. Augsburg im Angriff. Dann aber verlieren sie nahe des gegnerischen Strafraums den Ball.

2. Gregoritsch spielt einen Pass nach vorne auf Niederlechner. Jedoch steht der Stürmer im Abseits.

1. Der Ball rollt.

Werder Bremen gegen FC Augsburg im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Heute wären die Gäste mit einem Punkt sicherlich zufrieden. Werder hingegen braucht eigentlich den Sieg, um Diskussionen in der Länderspielpause zu vermeiden.

Vor Beginn: Neben einer Torgarantie gibt es auch eine hohe Siegergarantie. Keines der vergangenen 14 Duelle endete Unentschieden. Acht Mal gewann Augsburg und sechs Mal Bremen.

Werder Bremen gegen Augsburg: Spiel mit Torgarantie

Vor Beginn: Diese Begegnung besitzt eine Torgarantie. In allen 16 Bundesliga-Duellen fiel mindestens ein Treffer. Das torreichste Aufeinandertreffen gab es im September 2014, als der FCA Zuhause mit 4:2 siegte.

Vor Beginn: Blickt man jedoch ein bisschen weiter zurück, dann gestaltet sich die Bilanz in Bremen deutlich freundlicher: In der Saison 2017/2018 siegte der FCA mit 3:0. In den zwei Spielzeiten davor gab es jeweils einen 2:1-Auswärtssieg.

Vor Beginn: Geht es nach Trainer Schmidt, wird Augsburg sein Punktekonto heute aufstocken: "Wir reisen ganz klar nach Bremen, um dort zu punkten!" In der vergangenen Saison gelang dies jedoch nicht. Im Februar kassierten die Augsburger im Weserstadion ein 0:4.

Vor Beginn: Der FCA hat immerhin schon einen Punkt auf dem Konto. Am vergangenen Spieltag gab es ein 1:1 gegen Aufsteiger Union Berlin. Dieses Ergebnis hat schon deutlich mehr Aussagekraft, als die 1:5-Niederlage zum Auftakt gegen Meisterschaftsanwärter Dortmund.

Vor Beginn: Neu ist diese Situation für die Grün-Weißen allerdings nicht. Zum dritten Mal in den vergangenen vier Spielzeiten steht Bremen nach den ersten zwei Liga-Partien mit null Punkten da.

Vor Beginn: Das weiß auch Trainer Florian Kohfeldt. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte er: "Es geht darum, endlich Punkte zu sammeln. Diese Null da, die nervt mich. Wir wollen so nicht in die Pause gehen."

Vor Beginn: Zwei Spiele, null Punkte - so hatten sich die Bremer den Auftakt in diese Bundesliga-Saison ganz sicher nicht vorgestellt. Dabei waren die Gegner mit Düsseldorf und Hoffenheim durchaus machbar. So aber müssen die Werderaner heute siegen, wenn sie nicht mit schlechter Stimmung und auf einem Abstiegsplatz in die Länderspielpause gehen wollen.

Vor Beginn: Bei Werder gibt es keine großen Überraschung, der FCA schickt gleich mehrere Neuzugänge von Beginn an aufs Feld.

Werder Bremen - FC Augsburg: Die Aufstellungen

SVW: Pavlenka - Gebre Selassie, Moisander, Friedl, Lang - Sahin - M. Eggestein, Klaassen - Osako - Füllkrug, Sargent

Pavlenka - Gebre Selassie, Moisander, Friedl, Lang - Sahin - M. Eggestein, Klaassen - Osako - Füllkrug, Sargent FCA: Koubek - Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max - Khedira, Bayer - Richter, Vargas, Gregoritsch - Niederlechner

Vor Beginn: Die Saison für die Bremen verlief noch nicht wie gewollt: Bislang gingen beide Spiele verloren: Zunächst verlor man mit 1:3 gegen Fortuna Düsseldorf, am 2. Spieltag gab es ein 2:3 gegen die TSG Hoffenheim.

Vor Beginn: Schiedsrichter des Spiels ist Sören Storks.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Deutsche Buli-Torjäger: Das ist die "Timo-Werner-Tabelle" © getty 1/27 Timo Werner debütierte im August 2013 in der Bundesliga. Mit seinem Dreierpack in Gladbach am 3. Spieltag ist er seither der beste deutsche Bundesliga-Torjäger. Hier sind die Top 25. © getty 2/27 25. Platz: Leon Goretzka - 22 Tore © getty 3/27 25. Platz: Fin Bartels - 22 Tore © getty 4/27 24. Platz: Patrick Herrmann - 24 Tore. © getty 5/27 23. Platz: Kai Havertz - 25 Tore. © getty 6/27 20. Platz: Pierre-Michel Lasogga - 26 Tore. © getty 7/27 20. Platz: Davie Selke - 26 Tore. © getty 8/27 20. Platz: Daniel Ginczek - 26 Tore. © getty 9/27 18. Platz: Karim Bellarabi - 30 Tore. © getty 10/27 18. Platz: Nicolai Müller - 30 Tore. © getty 11/27 16. Platz: Serge Gnabry - 31 Tore. © getty 12/27 16. Platz: Mark Uth - 31 Tore. © getty 13/27 14. Platz: Mario Gomez - 32 Tore. © getty 14/27 14. Platz: Mario Götze - 32 Tore. © getty 15/27 11. Platz: Stefan Kießling - 33 Tore. © getty 16/27 11. Platz: Daniel Didavi - 33 Tore. © getty 17/27 11. Platz: Andre Hahn - 33 Tore. © getty 18/27 10. Platz: Julian Brandt - 35 Tore. © getty 19/27 9. Platz: Sandro Wagner - 39 Tore. © getty 20/27 8. Platz: Lars Stindl - 40 Tore. © getty 21/27 7. Platz: Alexander Meier - 45 Tore. © getty 22/27 6. Platz: Nils Petersen - 52 Tore. © getty 23/27 5. Platz: Max Kruse - 61 Tore. © getty 24/27 4. Platz: Kevin Volland - 62 Tore. © getty 25/27 3. Platz: Thomas Müller - 65 Tore. © getty 26/27 2. Platz: Marco Reus - 67 Tore. © getty 27/27 1. Platz: Timo Werner - 68 Tore.

Bremen gegen Augsburg im TV und Livestream

Bremen gegen Augsburg wird exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Übertragung beginnt um 14.30 Uhr, das Spiel startet eine Stunde später. Kommentator des Spiels ist Michael Born.

Über Sky Go könnt Ihr das Ganze im Livestream sehen.

Werder Bremen vs. FC Augsburg: Personalsituation

Werder-Coach Florian Kohfeldt stehen folgende Spieler nicht zur Verfügung: Johannes Eggestein (Gelbrotsperre), Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss), Philipp Bargfrede (Knie-OP), Benjamin Goller (Muskelfaserriss), Fin Bartels (Knie-OP), Milos Veljkovic (Zehenverletzung), Milot Rashica (Muskelfaserriss), Ömer Toprak (Muskelfaserriss), Ludwig Augustinsson (Knie-OP).

Auch Martin Schmidt muss auf viele Spieler verzichten: Raphael Framberger (Kreuzbandriss), Sergio Córdova (Trainingsrückstand), Noah Sarenren Bazee (Trainingsrückstand), Jeffrey Gouweleeuw (Adduktorenbeschwerden), Felix Götze (Hüftprobleme), Iago (Außenmeniskuseinriss).

Die Tabelle der Bundesliga

Mit einem Sieg würde Werder die Abstiegsplätze verlassen. Augsburg dagegen könnte mit einem Dreier auf Platz 10 vorrücken.