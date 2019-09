Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg im Interview: "Im Krankenhaus wurde mir klar, was wichtig im Leben ist"

Oliver Glasner trainiert nach Stationen beim SV Ried und dem Linzer ASK in Österreich seit diesen Sommer den VfL Wolfsburg. Mit den Wölfen ist er vor der Partie am Freitag in Düsseldorf (live auf DAZN und im LIVE-TICKER) noch ungeschlagen.

Im Interview mit SPOX und Goal spricht Glasner über seine schwere Kopfverletzung, den Unterschied zwischen Deutschland und Österreich und ein gesamtgesellschaftliches Problem.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Herr Glasner, Sie mussten 2011 Ihre Karriere als Profi beenden, da Sie in Folge eines Zusammenpralls eine Gehirnblutung erlitten und notoperiert werden mussten. Die Ärzte sagten damals, dass Sie praktisch mit einem Fuß schon unter der Erde waren. Wie sehr hat Sie dieses Ereignis verändert?

Oliver Glasner: Es ist nicht so, dass ich mich täglich daran erinnere. Das ist jetzt auch schon wieder acht Jahre her. In manchen Situationen hilft es mir aber, mich wieder zu erden. Ich kann dann getrost sagen, dass es Schlimmeres im Leben gibt. Es war natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis, wobei ich mich an die Zeit kurz vor der OP nicht mehr erinnern kann. Im Nachhinein realisierte ich durch die Ärzte und durch Erzählungen, was eigentlich passiert war und wie viel Glück ich hatte. Als ich im Krankenhaus lag, wurde mir klar, was wichtig im Leben ist.

Stimmt es, dass Sie sich manchmal Bilder Ihrer Verletzung anschauen, um genau dies noch einmal zu reflektieren?

Glasner: Ja, allerdings nur ganz selten, vielleicht einmal im Jahr. Ich bin ein sehr akribischer, ehrgeiziger Mensch. Nur vereinzelt schieße ich mal übers Ziel hinaus. Ich erinnere mich dann daran und sage mir: "Oliver, eigentlich geht es dir doch ganz gut."

© SPOX

Mit Blick auf Ihre schwere Kopfverletzung: Wie denken Sie über eine Einführung eines concussion protocols wie in der NFL?

Glasner: Was für die Gesundheit der Spieler förderlich ist, muss intensiv diskutiert werden. Meine Verletzung spielt da auch überhaupt keine Rolle. Eine Einführung hätte ausschließlich Vorteile. Ich würde das sehr begrüßen, weil Dynamik und Intensität im Fußball stark zugenommen haben und Jahr für Jahr wichtiger werden. Dadurch steigt auch die Anzahl der Kopfverletzungen und Zusammenstöße. Das lässt sich mittlerweile leider kaum mehr vermeiden.

Wie sähe für Sie eine mögliche Umsetzung im Detail aus?

Glasner: Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner. Wichtig ist, dass den Ärzten die Entscheidung obliegt. Letztlich kann nämlich nur ein Arzt sagen, ob es zumutbar wäre, den Spieler weiterspielen zu lassen oder nicht. Da darf es nicht auf den Spielstand ankommen oder wie lange noch gespielt wird.

Seit 20 Jahren arbeiten Sie mit dem Soziologen Werner Zöchling zusammen, der unter anderem auch schon Borussia Dortmund betreute. Sie haben in einem Interview mal erzählt, dass Sie sich von Jose Mourinho abgeschaut haben, wie er bei schlechten Aktionen positiv bleibt.

Glasner: Ich beobachte viel - nicht nur Trainer, auch andere Persönlichkeiten - und versuche, mich ständig weiterzuentwickeln. Mich interessiert es schon immer, wie Lernen funktioniert und wie ich verschiedene Dinge schneller begreifen kann. Es ist wichtig, nicht nur auf sich selbst zu schauen, wenn man sich weiterentwickeln möchte.

Die Doppelgänger der Stars: Gestatten, Oliver McFly Glasner! 1/65 SPOX zeigt Euch die besten Doppelgänger der Stars aus der Sportwelt: Von Robocop bis Jens Maul ist alles dabei. Mesut Özil und Diego Simeone sind sogar zweimal vertreten. © twitter 2/65 Zurück in die Zukunft mit Wolfsburg-Coach Oliver Glasner? Die Ähnlichkeit mit "Zurück in die Zukunft" Schauspieler Michael J. Fox alias Marty McFly ist jedenfalls nicht zu übersehen. © getty/https://www.instagram.com/manchesterunited/ 3/65 Und nochmal Herr der Ringe! Wird Manchester United neuerdings von Gollum trainiert? Nein, Ole Gunnar Solkskjaer sieht dem Schauspieler und Gollum-Darsteller Andy Serkis nur zum Verwechseln ähnlich. Jetzt wird es langsam unheimlich. © getty 4/65 In seiner Freizeit klebt sich Gladbachs Sportdirektor Max Eberl Bart und Tolle an - und wirft den Hammer unter polnischer Flagge durchs Stadion. Der Lohn: Gold bei der WM 2017 in London. Übrigens: Pawel Fajdek nennt sich Eberl dann © getty 5/65 Joseph Gordon-Levitt macht sich sicher gut bei Eintracht Frankfurt © getty/youtube 6/65 Sorry, aber der Vergleich mit Shreks Esel kommt ganz unwillkürlich, wenn Draymond Green mal wieder in den Beast Mode schaltet © getty 7/65 Ob es jetzt cooler ist, als Lookalike einen Esel oder einen streitbaren Politiker zu haben, sei dahingestellt. Novak Djokovic und Paul Ryan haben jedenfalls durchaus Ähnlichkeit © getty 8/65 Definitiv cool ist es aber, wie Robert De Niro auszusehen oder eben wie Sokratis Papastathopoulos. Dortmunds Abwehrchef in einem Scorsese-Epos - warum nicht? © getty/spox 9/65 Ist das fies? Nein, denn wir glauben nicht, dass uns Herr von Bödefeld (l.) den Vergleich mit Leipzigs Abwehr-Ass Willi Orban übel nehmen wird © getty 10/65 Wie würde ein Tag Team mit Tim Wiese und dem Michelin Mann wohl heißen? The Maschine Mann? © getty 11/65 Oliver Burke und die Muppet-Figur Bernie Broccoli haben zwar dieselbe Frisur. Ersterer will jedoch Meister mit RB Leipzig werden, während bei Bernie gute Ernährung über allem steht © getty 12/65 Es gibt Nachschub für die Doppelgänger-Diashow! Colin Kaepernick hatte früher mal richtig kurze Haare. Aber so ein Afro steht ihm noch besser als Marouane Fellaini © getty 13/65 1982 eroberte E.T. die Herzen von Kinozuschauern auf der ganzen Welt, 1983 wurde Pepe geboren. Auch er wurde Eroberer © getty 14/65 CR7 und Robocop. Wer da wem nacheifert und wer bedrohlicher rüberkommt, ist jedem Betrachter selbst überlassen © getty 15/65 Okay, das ist fies. Für die Jüngeren: Links ist Karl Dall, Schauspieler, Komiker, Moderator, Sänger ... © getty 16/65 Mesut Özil und Enzo Ferrari. Letzterer war Rennfahrer, Manager und Gründer eines nicht ganz unbekannten Unternehmens. 1986 wurde ein Asteroid nach ihm benannt © getty 17/65 Okay, schon wieder fies. Rechts ist Rango, das Chamäleon aus dem gleichnamigen Film. Immerhin Oscargewinner ... © getty 18/65 Sieben NBA-Meisterschaften, zwei Oscars, vier Grammys: Robert Horry aka Will Smith lebt seine Träume eben © getty 19/65 Elf Meisterschaften holte Bill Russell in der NBA. Schauspieler Morgan Freeman ist mindestens genauso ein Schwergewicht im Film-Business. Zwangsläufig sehen sich die beiden also ähnlich © getty 20/65 Der eine trägt Hut, der andere Stirnband: Pharell Williams und Caron Butler könnten Brüder sein © getty 21/65 Ob Carlos Bianchi, seines Zeichens Trainer der Boca Juniors, auch den Humor seines Ebenbildes feiert? Komiker Larry David gibt sein Bestes © getty 22/65 Pyradonis denkt wohl über sein Alter Ego nach. Ob Ashkan Dejagah Fan der Asterix-Reihe ist? © getty 23/65 Luis Scola hat ein großes Privileg: Der Power Forward der Toronto Raptors kann als sein Alter Ego Russell Brand fett Party machen - ohne Konsequenzen © getty 24/65 Elmer J. Fudd hat sich sein Können im Film "Space Jam" womöglich nicht von Jason Kidd abgeguckt. Wenigstens sieht er so aus © getty 25/65 Ivan Drago (Dolph Lundgren) hat den epischen Kampf gegen Rocky Balboa verloren. Im Basketball hat Rocky wohl keine Chance gegen Ivan. Oder ist das Andrei Kirilenko? © getty 26/65 Zu Ihrer Linken: Kobe Bryant - Olympia-Silbermedaillengewinner im Hochsprung. Rechts: Erik Kynard Jr. - NBA-Legende © getty 27/65 Auch, wenn es Mo Vaughn ist, der hier böse dreinschaut. Mit den Missetaten von Rap-Mogul Suge Knight kann es der ehemalige MLB-Baseman nicht aufnehmen © getty 28/65 Wer will nicht wie ein Backstreet-Boy aussehen? Dank dem Aussehen von A.J. McLean hat MLB-Star Andres Torres die Ladies wohl auf seiner Seite © getty 29/65 Der ehemalige Pitcher Brad Penny hat es vielleicht nicht so leicht bei den Frauen. So auszusehen wie Larry The Cable Guy macht ihn aber womöglich auf Anhieb sympathisch © getty 30/65 Der Vergleich von Seahawks-Coach Pete Carroll mit Pia Sundhage (Fußball-Nationaltrainerin von Schweden) liegt wohl nicht an seiner Androgynität © getty 31/65 Phil "Lefty" Mickelson führt nach Tag 1 die British Open an. Hugh Grant imitiert ihn bockstark, aber ob er den Ball auch mit links trifft? © getty 32/65 Hawks-Star Tim Hardaway Jr. und Schauspieler Chris Rock scheinen beide etwas verwirrt über so viel Ähnlichkeit © getty 33/65 Rene Adler und Owen Wilson trennt nur noch eine Kerbe im Nasenrücken © getty 34/65 Johnny Oduya von den Dallas Stars lebt offenbar das Rockstar-Life mit allem Drum und Dran. Lenny Kravitz dient wohl als Blaupause © getty 35/65 Es war die Entdeckung der WM 2014: Ted Mosby steht im Tor der mexikanischen Nationalelf. Guillermo Ochoa ist da nur noch Nebensache © getty 36/65 Zugegeben - hier sticht vor allem die Körperbehaarung zwischen Stirnfalte und Augenlid ins Auge. Doch auch die Gesichtszüge von Anthony Davis gleichen Malerin Frida Kahlo auf eine beängstigende Weise © getty 37/65 Eine gesprochene Alliteration: Cliff Curtis Colin Kaepernick. Schauspieler trifft auf Quarterback © getty 38/65 Apropos Quarterback: Robert Griffin III verbringt Gerüchten zufolge seine Freizeit als Rapper Andre-3000-Double und geht mit Outkast auf Tour © getty 39/65 Das ist doch Paul Pierce mit Perücke?! Wieso war dann Pedro im Film Napoleon Dynamite lange so unbeliebt? © getty 40/65 Der ehemalige Celtics-Profi Antoine Walker könnte gut als Boxer James Toney durchgehen © getty 41/65 Die Huhn-Ei-Frage beschäftigt uns hier extrem. Was war zuerst da? NBA-Commissioner Adam Silver oder der "American Gothic Farmer" © getty 42/65 Ok, wir lassen Euch mal mit Manuel Ginobili alleine © getty 43/65 War Draymond Green vor seinem Ring-Sammeln Schauspieler? Bubba aus "Forrest Gump" deutet auf eine unbekannte Vorgeschichte hin © getty 44/65 Süüüüß! Steph Curry ist die Reinkarnation von Tweety - kein Zweifel © getty 45/65 Was hat Luiz Gustavo mit Kochen am Hut? Vielleicht kann Euch das Marcus Samuelsson erklären © getty 46/65 Ein Klassiker... © getty 47/65 Ob sich Liam Hemsworth ab und zu mal mit Shakira trifft? © getty 48/65 Joe Hart und James van der Beek - beide stehen auf erfolgreiche Serien © getty 49/65 Rasier dich mal, Xabi Alonso! Jason Bateman hat es vorgemacht © getty 50/65 Shia LeBeouf und Karim Benzema sind übrigens eineiige Zwillinge © getty 51/65 Olic - Ivica Olic. Der Kroate löst nach seiner Karriere Daniel Craig als James Bond ab © getty 52/65 Was soll man da noch sagen... © getty 53/65 Diego Forlan konnte dank Bradley Cooper wohl richtig mitfühlen im Film "Hangover" © getty 54/65 Nicht nur das Dasein als Lausbub verbindet Thomas Müller mit dem Ziegenpeter aus dem allseits beliebten Kinderroman "Heidi" © getty 55/65 Nun kommen wir zum doppelten Doppelgänger. Diego Simeone gibt sich nicht mit Jens Maul (Rick Kavanian) zufrieden. Dazu später mehr © getty 56/65 Dieser Blick von Arda Turan passt wie die Faust auf's Auge! Leonidas lässt grüßen © getty 57/65 Spätestens jetzt wird Kevin Volland zum Frauenschwarm. Er muss nur noch die Stimme von Zac Efron imitieren © getty 58/65 Auch ein Robin van Persie ist nicht alleine auf dieser Welt. Ben Affleck steht dem Niederländer zur Seite © getty 59/65 Manchmal ist es tatsächlich beängstigend. Hört auf damit, Mats Hummels und Orlando Bloom © getty 60/65 Nicht schreien, Chicharito. Singen! Bruno Mars bringt es dir bestimmt bei © getty 61/65 Wie es wohl ist, so auszusehen wie der Gott selbst? Ian Thorpe müsste es wissen © getty 62/65 Böse Zungen behaupten, dass Benjamin Köhler ein Gangster sei © getty 63/65 Andy Roddick hat es erwischt. Wenn du einmal so aussiehst wie Seann William Scott, der Stifler, gibt es kein Zurück mehr © getty 64/65 Ganz nach dem Motto "Keine Diashow ohne Uwe Rapolder" haben wir Ex-Eiskunstläufer Hans-Jürgen Bäumler für Euch rausgekramt © getty 65/65 Zurück zu Diego Simeone. Der Atletico-Coach kann sich dank Schauspieler Ron Perlman sicher sein, wie er in ein paar Jahren aussehen wird

Sie haben mal erklärt, dass Sie rechtzeitig den Absprung vom Trainerberuf schaffen wollen. 2012 waren Sie bereits Sportkoordinator bei Red Bull Salzburg. Käme ein solcher Job noch einmal in Frage?

Glasner: Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe das deswegen so formuliert, weil ich dazu ein ganz bestimmtes Bild im Kopf habe: Als Ernst Happel am Ende seines Lebens immer noch ein Spiel gecoacht hat und sehr gezeichnet aussah, dachte ich mir nur: So möchte ich nicht aufhören. Der Trainerjob macht mir unglaublich viel Spaß und ist meine Leidenschaft, aber er ist auch sehr kräfteraubend.

In welchen Situationen merkt man, wie viel Energie er verschlingt?

Glasner: Mein ältester Sohn wird nun 18 Jahre alt und ich war vielleicht drei Mal bei seinem Geburtstag zu Hause, weil zu dieser Zeit immer die Trainingslager stattfinden. Wenn man dann nur übers Telefon gratulieren kann, denkt man schon mal darüber nach. Oder auch andere Feierlichkeiten, die meist ja am Wochenende stattfinden. Es ist so, dass ich viele Facetten des gesellschaftlichen Lebens nicht mitbekomme. Das sind die Opfer, die du bringen musst.