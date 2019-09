FC Schalke 04, News und Gerüchte - Wagner: "Richtig viel Luft nach oben"

Schalkes Trainer David Wagner sieht bei seiner Mannschaft noch Steigerungspotenzial. Außer Benito Raman stehen alle Mann zur Verfügung. Und: Mit einem hohen Sieg gegen Mainz winkt den Knappen die Tabellenführung. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

FC Schalke 04, News - Wagner: "Richtig viel Luft nach oben"

Obwohl die Schalker mit sieben Punkten aus vier Spielen gut aus den Startlöchern gekommen sind, sieht Trainer David Wagner noch erhebliches Steigerungspotenzial. "Die Mannschaft hat in allen Bereichen noch richtig viel Luft nach oben", sagte Wagner bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 am Freitag.

Das Gegentor in Paderborn "dürfen wir so niemals bekommen", meinte der 47-Jährige über den 5:1-Sieg am Sonntag beim Aufsteiger: "Wir waren in einigen Situationen zu passiv und in Umschaltmomenten haben wir einige Chancen liegengelassen. Es sind noch viele Schritte zu gehen, aber wir sind auf dem richtigen Weg."

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. RB Leipzig 4 10:3 7 10 2. Borussia Dortmund 4 13:5 8 9 3. SC Freiburg 4 10:3 7 9 4. Bayern München 4 12:4 8 8 5. Wolfsburg 4 7:3 4 8 6. Schalke 04 4 8:4 4 7 7. Borussia M'gladbach 4 5:4 1 7 8. Bayer Leverkusen 4 6:7 -1 7 9. Eintracht Frankfurt 4 5:5 0 6 10. Werder Bremen 4 8:9 -1 6 11. Fortuna Düsseldorf 4 6:7 -1 4 12. 1. FC Union Berlin 4 5:8 -3 4 13. TSG Hoffenheim 4 3:6 -3 4 14. FC Augsburg 4 6:10 -4 4 15. 1. FC Köln 4 4:7 -3 3 16. 1. FSV Mainz 05 4 4:13 -9 3 17. SC Paderborn 07 4 5:12 -7 1 18. Hertha BSC 4 3:10 -7 1

FC Schalke 04, News: S04 winkt Tabellenführung

Mit einem Sieg gegen Mainz könnten die Knappen für eine Nacht die Tabellenführung übernehmen. Dazu müsste Mainz allerdings mit drei Toren Differenz bezwungen werden.

Die Bilanz spricht für die Königsblauen. Aus den vergangenen fünf Heimspielen gegen den FSV holte S04 fünf Siege. Das letzte Aufeinandertreffen im Februar 2019 in Mainz gewannen allerdings die Gastgeber mit 3:0.

FC Schalke 04, News: Außer Benito Raman sind alle Mann an Bord

Für die Partie gegen Mainz kann Coach Wagner aus dem Vollen schöpfen. Außer Benito Raman, der die Partie aufgrund von Sprunggelenksproblemen definitiv verpassen wird, stehen alle Mann zur Verfügung.

"Als Trainer gibt es wenig Schöneres als einen fast kompletten Kader auf dem Platz zu sehen", sagte Wagner: "Wir haben einen Konkurrenzkampf, der auf einem hohen Niveau und in einer förderlichen Atmosphäre ausgefochten wird."