Bundesliga, 5. Spieltag: FC Schalke 04 gegen Mainz 05 heute im LIVE-TICKER

Nach dem 5:1-Sieg über den SC Paderborn herrscht Aufbruchstimmung beim FC Schalke 04. Zum Auftakt des 5. Spieltags empfangen die Knappen am Freitagabend den kriselnden FSV Mainz 05. Hier könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga - FC Schalke 04 gegen FSV Mainz 05 im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Begegnung am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und dem FSV Mainz 05. Anstoß zur Partie in der Schalker Veltins Arena ist um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Ist die Welt in Gelsenkirchen etwa wieder in Ordnung? Nach der völlig verkorksten Saison 2018/19 scheinen sich die Schalker unter dem neuen Trainer David Wagner immer besser zu finden. Zuletzt gab es für die Knappen zwei Siege in Folge. Dabei erzielte die immer wieder heftig kritisierte S04-Offensive acht Treffer. Besonders der 5:1-Kantersieg über Aufsteiger Paderborn war ein Statement an die Konkurrenz, dass mit den Königsblauen in dieser Spielzeit vielleicht doch wieder zu rechnen ist.

Vor Beginn: Auch der Gegner aus Mainz konnte am vergangenen Spieltag ein Erfolgserlebnis nach schwierigen ersten Wochen in der neuen Saison feiern. Auf das Pokal-Aus in Kaiserslautern, das 0:3 in Freiburg, das 1:3 gegen Mönchengladbach und das 1:6 in München, folgte am 4. Spieltag endlich der erste Pflichtspielsieg. Die Rheinhessen schlugen die Hertha aus Berlin in letzter Minute mit 2:1 und gaben die Rote Laterne an die Hauptstädter ab.

Vor Beginn: "Das positive Erlebnis gibt ein gutes Gefühl und zeigt, dass wir auch schwierige Momente gemeinsam lösen können. Jetzt stehen wir aber vor einer neuen Aufgabe", sagte Mainz-Trainer Sandro Schwarz vor dem Spiel auf Schalke. Im Unklaren ließ er die Medienvertreter am Donnerstag noch, welcher Keeper das Tor der Rheinhessen hüten wird. "Wir lassen das offen und warten die Trainingseindrücke ab. Wir wissen, was Robin Zentner letzte Woche geleistet hat, ebenso aber auch was Florian Müller schon geleistet hat", sagte Schwarz.

Vor Beginn: Und Schalke-Trainer David Wagner? Der zeigte sich im exklusiven Gespräch mit SPOX und DAZN vor dem Spiel begeistert von einer "total offenen und willigen Mannschaft", die neue Sachen angehen wolle und sich darauf einlasse: "Wir sind ganz weit weg davon zu sagen, es läuft alles wie geschmiert. Aber wir haben alle zusammen das Gefühl, auf einem Weg zu sein, der in die richtige Richtung geht. Allerdings ist dieser Weg noch lang, wir haben lediglich die ersten Schritte gemacht."

FC Schalke 04 gegen Mainz 05: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Schalke 04: Nübel - Kenny, Stambouli, Sane, Oczipka - S. Serdar, Mascarell - Caligiuri, Uth, Harit - Burgstaller

Nübel - Kenny, Stambouli, Sane, Oczipka - S. Serdar, Mascarell - Caligiuri, Uth, Harit - Burgstaller Mainz 05: Zentner - Brosinski, St. Juste, Niakhaté, Aaron - Kunde - Fernandes, Latza - Boetius - Szalai, Quaison

Bundesliga: FC Schalke 04 - Mainz 05 im LIVE-STREAM und TV sehen

