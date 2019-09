BVB, Spielplan: Nächste Gegner und Termine

Nach dem frustrierenden 2:2-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende will der BVB in der Bundesliga wieder angreifen und gleich im nächsten Spiel wieder drei Punkte einheimsen. Auch in der UEFA Champions League ist die Borussia nächste Woche unterwegs. Mit wem es der BVB in nächster Zeit zu tun bekommt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

BVB, Spielplan: Die kommenden Aufgaben

Nachdem Borussia Dortmund am vergangenen Sonntag nur ein 2:2-Unentschieden bei Eintracht Frankfurt erreichte, soll der kleine "Fehlschlag" bereits am Samstag wieder wettgemacht werden. Dann geht es in der Bundesliga gegen den SV Werder Bremen. Doch an Regeneration ist nach dem Match nicht zu denken, denn dann steht auch schon das Champions-League-Spiel gegen Slavia Prag an. Die nächsten Spiele der Dortmunder habt Ihr hier im Überblick:

Termin Wettbewerb Gegner 28. September Bundesliga Werder Bremen (H) 2. Oktober Champions League Slavia Prag (A) 5. Oktober Bundesliga SC Freiburg (A) 19. Oktober Bundesliga Borussia Mönchengladbach (H) 23. Oktober Champions League Inter Mailand (A) 26. Oktober Bundesliga Schalke 04 (A) 30. Oktober DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach (H) 2. November Bundesliga Wolfsburg (H)

Borussia Dortmund in der Champions League

In der Königsklasse reichte es für den BVB letzte Woche nur für ein torloses Unentschieden gegen den FC Barcelona. Dabei überzeugten die Dortmunder trotzdem durch attraktiven Offensivfußball und scheiterten nicht zuletzt an Barca-Keeper Marc-Andre ter Stegen, der unter anderem einen Elfmeter von Landsmann Marco Reus gehalten hatte.

Kommende Woche bekommen es die Borussen dann mit Slava Prag zu tun, die natürlich klarer Underdog in der Gruppe sind, gegen Inter Mailand aber immerhin ein 1:1 erzielen konnten. Aus diesem Grund darf die Elf von Lucien Favre die Tschechen auf keinen Fall unterschätzen.

Nach dem Match mit Slavia Prag wartet in der Königsklasse dann auch schon der nächste Härtetest. Dann geht es auswärts nach Mailand zum Triple-Sieger von 2010 Internazionale. Das Spiel seht Ihr in Deutschland live und in voller Länge auf DAZN.

Datum Runde Gegner Anstoß Übertragung in DE Übertragung in AT 2. Oktober 2. Spieltag Slavia Prag (A) 18.55 Uhr Sky DAZN 23. Oktober 3. Spieltag Inter Mailand (A) 21 Uhr Sky DAZN 5. November 4. Spieltag Inter Mailand (H) 21 Uhr DAZN Sky 27. November 5. Spieltag FC Barcelona (A) 21 Uhr Sky DAZN 10. Dezember 6. Spieltag Slavia Prag (H) 21 Uhr DAZN Sky

Borussia Dortmund in der Bundesliga

Man mag es kaum glauben, aber trotz der miserablen Leistung gegen Aufsteiger Union Berlin, bei dem die Borussia mit 1:3 "unterging", steht das Team immer noch auf dem 3. Platz in der Tabelle. Übrigens sind die Borussen aktuell punktgleich mit insgesamt fünf Teams, haben jedoch die bessere Tordifferenz.

Am Wochenende geht es nun also mit viel Mut und wenig Selbstvertrauen gegen Werder Bremen. Dann wollen die Dortmunder ihr Spiel bis zum Ende durchziehen und auch endlich wieder einen Dreier feiern. Möglicherweise könnten die Borussen dann, insofern die Bayern patzen, an den Münchnern wieder vorbeiziehen.