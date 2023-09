Der Release von EA Sports FC 24, dem Nachfolger der beliebten FIFA-Videospielreihe, rückt von Tag zu Tag näher. Hier erfahrt Ihr, wann Ihr das neue FIFA spielen könnt.

Die FIFA-Ära ist offiziell zu Ende. In diesem Jahr wird die weltweit beliebte Fußballsimulation des Herstellers Electronic Arts zum ersten Mal nicht den Namen FIFA tragen. Der Grund: EA und der Weltfußballverband konnten sich im Lizenzstreit um die Fortsetzung des Spiels nicht einigen. So folgt auf FIFA 23 nicht FIFA 24, sondern EA Sports FC 24.

Trotz Namensänderung müssen Fans der Reihe keine Angst vor großen Downgrades oder Umstrukturierungen haben. Die Spielmodi, die FIFA zum Durchbruch verhalfen, bleiben weiterhin enthalten. Neue Features sind sogar dazugekommen. So können von nun an beispielsweise auch Frauen bei Ultimate Team für Online-Matches genutzt werden. Die Ratings werden dabei an den Wertungen der Männer angeglichen, so dass die besten Spielerinnen ebenfalls problemlos die 90-Gesamt-Marke überschreiten können. Das Cover des neuen Spiels ziert Manchester-City-Star Erling Haaland.

© EA

EA Sports FC: Ab wann kann ich das neue FIFA spielen?

Lange müssen Zocker aus aller Welt nicht mehr auf den Release warten. Am 29. September ist es endlich so weit, und die Standard-Edition wird veröffentlicht. Doch wie auch in den vergangenen Jahren besteht für die Ungeduldigen eine Möglichkeit, noch früher an EA Sports FC 24 ranzukommen: nämlich mithilfe von Early Access. Wer sich beim Vorbestellen für die kostspieligere Ultimate-Edition entschieden hat, darf bereits am 22. September mit dem Spielen beginnen.

Das ist nicht der einzige Grund, warum die Ultimate-Edition für die Playstation und XBOX jeweils um 30 Euro teurer ist als die Standard-Edition. Zusätzlich bekommt man nämlich auch 4.600 FC-Points sowie Zugang zur exklusiven Nike-Promo, mit der man fünf Gold-Karten für Ultimate Team absahnen kann.

Wer darüber hinaus EA Play, ein kostenpflichtiger Abodienst von EA, abonniert hat, darf ebenfalls viel früher loszocken. Allerdings ist in diesem Fall die Spielzeit auf zehn Teststunden beschränkt. Die PC-Spieler, die ein Play-Pro-Abo haben, dürfen dagegen ebenfalls bereits uneingeschränkt losspielen.

EA Sports FC 24: Die Preise im Überblick