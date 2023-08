Frauen WM, Achtelfinale: Teams, Spielplan, Turnierbaum, Übertragung im TV und Livestream

Die Gruppenphase ist vorbei. 16 Nationen treten nun im Achtelfinale der Frauen WM gegeneinander an. Hier erfahrt Ihr alles zu den Mannschaften, dem Spielplan und Turnierbaum sowie der Übertragung im TV und Livestream.

Der deutsche Fußball hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Nach den Männern im vergangenen Winter in Katar und den U21-Jungs bei der EM in Georgen sind nun auch die deutschen Fußballerinnen in der Vorrunde eines großen internationalen Turnieres gescheitert.

Dem Hype, den der deutsche Frauenfußball seit der Europameisterschaft 2022 erlebte, tut das Ausscheiden bei der WM in Australien und Neuseeland Abbruch. Schließlich riefen die Damen selbst den Turniersieg als Ziel aus. Nach drei Spielen in einer der vermeintlich leichteren WM-Gruppen muss das DFB-Team nun den Heimweg antreten.

Den Sprung ins Achtelfinale geschafft haben dagegen insgesamt 16 Nationen, die jetzt im Achtelfinale aufeinandertreffen werden. An vier Tagen werden jeweils zwei Partien ausgetragen, sodass bereits am Dienstag (8. August) die acht Viertelfinalisten feststehen.

Frauen WM, Achtelfinale: Teams, Spielplan, Turnierbaum

Am heutigen Samstag, dem 5. August stehen bereits die ersten zwei Duelle auf dem Programm. Ab 7 Uhr deutscher Zeit stehen sich die Schweiz und Spanien gegenüber. Drei Stunden später, um 10 Uhr, beginnt das Match zwischen Japan und Norwegen.

Datum Begegnung Anpfiff / Ergebnis Samstag, 5. August Schweiz vs. Spanien 1:5 Samstag, 5. August Japan vs. Norwegen 10.00 Uhr Sonntag, 6. August Niederlande vs. Südafrika 04.00 Uhr Sonntag, 6. August Schweden vs. USA 11.00 Uhr Montag, 7. August England vs. Nigeria 09.30 Uhr Montag, 7. August Australien vs. Dänemark 12.30 Uhr Dienstag, 8. August Kolumbien vs. Jamaika 10.00 Uhr Dienstag, 8. August Frankreich vs. Marokko 13.00 Uhr

Frauen WM, Achtelfinale: Übertragung im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fußballfans! Alle acht Partien im Achtelfinale der Frauen WM werden kostenfrei im Free-TV oder Livestream zu sehen sein. Möglich machen das die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF, die sich gemeinsam die Übertragungsrechte für das Turnier gesichert haben.

Dabei wechseln sich die zwei Kanäle mit der Übertragung ab. Der erste (Samstag, 5. August) und letzte Spieltag (Dienstag, 8. August) des Achtelfinals wird durch die Sportredaktion des ZDF abgedeckt. An den beiden übrigen Tagen, Sonntag (6. August) und Montag (7. August), ist die ARD mit der Sportschau am Zug.

Mit Ausnahme des Spiels zwischen der Niederlande und Südafrika, welches zu deutscher Zeit in der Nacht auf Sonntag um 4 Uhr beginnt, zeigen die beiden Sender alle Spiele auch im linearen Fernsehen. Via Livestream sind sogar alle acht Partien zu sehen.

Hier geht's zur Livestream-Übersicht des ZDF

Hier geht's zur Livestream-Übersicht der ARD

Frauen WM, Achtelfinale: Der Zeitplan des Turniers

Gruppenphase: 20. Juli bis 3. August

20. Juli bis 3. August Achtelfinale: 5. bis 8. August

5. bis 8. August Viertelfinale: 11. und 12. August

11. und 12. August Halbfinale: 15. und 16. August

15. und 16. August Spiel um P3: 19. August

19. August Finale: 20. August

