Red Bull Four 2: So kannst Du Deutschland beim größten globalen Kleinfeld-Turnier vertreten

Ein Muss für alle Hobby-Fußballerinnen und Fußballer: Am 8. Juli könnt Ihr Euch auf dem Trainingsgelände von RB Leipzig für das Finale des größten globalen Kleinfeld-Fußballturniers qualifizieren. Wie Ihr Euch bei "Red Bull Four 2" anmelden könnt und was es mit dem Event überhaupt auf sich hat, verrät SPOX.

Hier geht's zum Trailer des Events.

Insgesamt wird in weltweit 25 Ländern um die Krone gekickt. In Leipzig am 8. Juli könnt Ihr es sein, die sich aus Deutschland für das globale Finale qualifizieren.

Kurz zu den Regeln: Gespielt wird im 4-vs-4-Modus, eine Partie dauert zehn Minuten. Pausen gibt es genauso wenig wie einen Torwart. Jedes Team darf einen Auswechselspieler in seinen Reihen haben. Langeweile kann nicht aufkommen, da die Tore in der ersten und letzten Minute doppelt zählen - eine Garantie für Offensivfußball.

Nach einer Gruppenphase, der K.o.-Runde und dem alles entscheidenden Finale darf das beste Frauen, Mixed- oder Männer-Team Deutschland beim World Final im August unter anderem gegen die Auswahl von Brasilien, der USA, Kenia und Südkorea vertreten. Weitere Details zum Regelwerk findet Ihr hier.

Red Bull Four 2: Jetzt anmelden

Die Teilnahmebedingungen sind ganz einfach. Pro Team sind maximal fünf Spieler oder Spielerinnen erlaubt. Diese müssen zwischen 18 und 35 Jahren alt sein und in Deutschland wohnen.

Zur Anmeldung für die geballte Power an Kleinfeld- und Angriffsfußball geht es hier entlang.