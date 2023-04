Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft heute in einem Freundschaftsspiel auf die Niederlande. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft beginnt die heiße Phase der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). In den nächsten fünf Tagen stehen für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zwei Freundschaftsspiele gegen hochkarätige Gegner an.

Als erstes treffen die DFB-Frauen am heutigen Freitag, 7. April, auf die Niederlande. Die Partie im Fortuna-Stadion in Sittard wird um 20 Uhr angepfiffen.

Im Nachbarschaftsduell peilen die Vize-Europameisterinnen ihren ersten Sieg des WM-Jahres an. Das WM-Casting läuft spürbar auf Hochtouren. Mit guten Leistungen in den nächsten Testpartien können sich alle Spielerinnen für einen Platz im WM-Kader empfehlen.

Frischen Rückenwind für das gesamte Team gab es Anfang der Woche, als die Vertragsverlängerung der Bundestrainerin bis zur EM 2025 verkündet wurde. Voss-Tecklenburg freut sich auf das Duell in den Niederlanden. Das sind immer Duelle auf Augenhöhe, das sind Duelle, die Spaß machen", sagte sie.

© getty Bundestrainerin Martina Voss-Teckenburg verlängerte kürzlich ihren Vertrag bis 2025.

Deutschland vs. Niederlande, Übertragung: Länderspiel der Frauen heute live im TV und Livestream

Das Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in den Niederlanden wird am heutigen Karfreitag nicht live im Free-TV übertragen.

Für alle Anhänger der DFB-Frauen gibt es aber dennoch eine gute Nachricht! Das ZDF zeigt die Partie nämlich in einem kostenlosen Livestream auf sportstudio.de. Diesen könnt Ihr auf allen erdenklichen Endgeräten abrufen. Die Übertragung mit Kommentator Norbert Galeske beginnt um 19.50 Uhr.

Deutschland: Kader der Frauen-Nationalmannschaft gegen die Niederlande

Melanie Leupolz ist nach ihrer Babypause erstmals wieder beim Nationalteam dabei. Ein halbes Jahr nach der Geburt ihres Sohnes musste sie am Mittwoch ihre gebrochene Nase richten lassen - ihr Comeback soll die Mittelfeldspielerin vom FC Chelsea deshalb mit einer Spezialmaske erst gegen Brasilien am kommenden Dienstag geben.

Von den ursprünglich für beide Länderspiele nominierten Spielerinnen mussten Carolin Simon (FC Bayern München) und Lena Lattwein (VfL Wolfsburg) ihre Teilnahme verletzt absagen. Für Lattwein nominierte Voss-Tecklenburg Janina Minge vom SC Freiburg nach.