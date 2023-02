Real Madrid trifft heute im Halbfinale der Klub-Weltmeisterschaft auf Al Ahly aus Ägypten. SPOX tickert das Duell live mit.

Der amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid kriegt es heute im Halbfinale der Klub-Weltmeisterschaft mit der Nummer eins aus Ägypten, mit dem Al Ahly SC zu tun. Setzt sich der Favorit aus Europa durch oder gibt es eine Überraschung? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Klub WM, Halbfinale: Real Madrid vs. Al Ahly heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit Al Hilal steht ein Finalist für die Klub-Weltmeisterschaft bereits fest - das Team aus Saudi-Arabien bezwang gestern den brasilianischen Topklub Flamengo Rio de Janeiro mit 3:2 und steht zum ersten Mal im Endspiel. Heute wird also der zweite Finalist ermittelt. Real Madrid oder Al Ahly - wer zieht weiter? Favorit ist jedenfalls der Champions-League-Sieger Real Madrid, auch wenn die Königlichen aktuell nicht wirklich in Form sind. Der Rückstand auf den FC Barcelona in der Liga beträgt bereits acht Zähler. Zudem muss Trainer Carlo Ancelotti auf einige Schlüsselspieler verzichten.

Vor Beginn: Die Partie wird um 20 Uhr angepfiffen, als Spielstätte dient das Stade Moulay Abdellah in Rabat (Marokko).

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Halbfinale der Klub-WM zwischen Real Madrid und dem Al Ahly SC aus Ägypten.

© getty Real Madrid muss im Halbfinale der Klub-WM gegen Al Ahly ran.

Klub WM, Halbfinale: Real Madrid vs. Al Ahly heute im TV und Livestream

Die FIFA selbst überträgt das Halbfinale zwischen Real Madrid und Al Ahly heute live und in voller Länge. Die Übertragung zum Spiel wird kostenlos bei FIFA+, der Streamingplattform des Fußball-Welltverbandes, angeboten. Eine Registrierung ist dafür notwendig, Abozahlungen jedoch nicht.

