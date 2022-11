Die Weltmeisterschaft in Katar wird ab dem 20. November einen Monat lang die ganze Fußball-Aufmerksamkeit für sich beanspruchen, die Ligen in Europa pausieren deshalb in der Zwischenzeit. Hier erfahrt Ihr, wann diese nach der WM wieder weitergehen.

Die Austragung einer Fußball-Weltmeisterschaft findet erstmals nicht im Sommer, sondern im Winter statt. Grund dafür sind die im Sommer herrschenden hohen Temperaturen im Gastgeberland Katar, weswegen der Kampf um die prestigeträchtigste Trophäe, die eine Nationalmannschaft gewinnen kann, nun bereits am 20. November in Al-Chaur losgeht. Das Finale in Lusail ist für den 18. Dezember geplant. Noch laufen in Europa also die nationalen Meisterschaften, doch schon bald schwenkt der ganze Fokus auf die WM über.

SPOX zeigt Euch, wann es nach dem Großereignis in den einzelnen Ligen wieder mit dem Spielbetrieb weitergeht.

WM-Pause: Wann gehen die einzelnen Ligen weiter?

In der Bundesliga wird noch bis zum 13. November gespielt, wenn der 15. Spieltag beendet wird. Fortgesetzt wird die Meisterschaft dann erst wieder am 20. Januar 2023. Einige europäische Ligen beginnen jedoch viel früher. Die türkische Süperlig (25.12.), die englische Premier League (26.12.), die französische Ligue 1 (28.12.), die portugiesische Liga Portugal Bwin (28.12.) und die spanische Primera Division (31.12.) gehen allesamt noch im Kalenderjahr 2022 wieder los.

© getty Nach der WM wird der Bundesliga-Spielbetrieb am 20. Januar 2023 wieder fortgesetzt.

Zahlreiche Ligen kehren jedoch auch erst im neuen Jahr wieder zurück. In Italien ist die Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 4. Januar mit der Eröffnung von Spieltag Nummer 16 geplant. Nur zwei Tage darauf wird auch in den niederländischen Stadien im Rahmen der Eredivisie wieder gespielt. Ähnlich wie die Bundesliga geht die Credit Suisse Super League spät im Januar wieder los (21. Januar 2023). Die österreichische Meisterschaft wird überhaupt erst am 10. Februar 2023 fortgesetzt.

Liga Fortsetzung der Meisterschaft SüperLig (TUR) 25. Dezember 2022 Premier League (ENG) 26. Dezember 2022 Ligue 1 (FRA) 28. Dezember 2022 Liga Portugal Bwin (POR) 28. Dezember 2022 Primera Division (ESP) 31. Dezember 2022 Serie A (ITA) 04. Januar 2023 Eredivisie (NED) 06. Januar 2023 Bundesliga (GER) 20. Januar 2023 Credit Suisse Super League (SUI) 21. Januar 2023 Österreichische Bundesliga (AUT) 10. Februar 2023

WM 2022: Der Spielplan der Deutschen bei der WM in Katar

Die deutsche Nationalmannschaft wurde für die WM in Katar der Gruppe E zugelost, wo Japan, Spanien (Weltmeister von 2010) und Costa Rica warten. Am 23. November geht die Reise für das DFB-Team mit einem Duell gegen Japan los, am 27. November treffen die Deutschen dann auf Spanien, am 1. Dezember auf Costa Rica.