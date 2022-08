Schon seit vielen Jahren bestreiten die Sieger der Champions League und der Europa League in jedem Jahr den UEFA Super Cup. Doch welche deutschen Teams gewannen den Wettbewerb bislang? SPOX hat für Euch die Antwort.

Seit 1972 veranstaltet die UEFA in fast jedem Jahr den UEFA Super Cup, das Duell zwischen dem aktuellen Champions-League-Sieger und dem amtierenden Europa-League-Gewinner. Nur in den Jahren 1974, 1981 und 1985 wurde der Wettbewerb nicht ausgetragen. Insgesamt 24 Teams trugen sich bislang in die Siegerliste ein. Doch wie viele deutsche Teams waren im UEFA Super Cup erfolgreich?

Welche deutsche Teams gewannen bislang den UEFA Super Cup?

Schon seit nunmehr 50 Jahren duellieren sich im UEFA Super Cup die Sieger der zwei wichtigsten europäischen Wettbewerbe - bis 1999 war der Gegner des CL-Siegers allerdings noch der Gewinner des Europacups der Pokalsieger, der danach eingestellt wurde.

In diesem Zeitraum gelang es einigen deutschen Teams die Champions League oder die Europa League zu gewinnen. Den UEFA Super Cup holte bislang jedoch nur eine deutsche Mannschaft: Der FC Bayern München.

Welche deutschen Teams gewannen bislang den UEFA Super Cup? - Das Finale 2013

Der UEFA Super Cup 2013 war die 39. Auflage des Wettbewerbs. Der Champions-League-Sieger FC Bayern München traf am 30. August 2013 auf den Europa-League-Sieger FC Chelsea. Zum Champions-League-Titel führte den FC Bayern in diesem Jahr Jupp Heynckes. Den Titel im Super Cup gewann jedoch der neue Bayern-Trainer Pep Guardiola. Jose Mourinho stand für den FC Chelsea an der Seitenlinie.

Event Duell Ergebnis Austragungsort Finale UEFA Super Cup 2013 FC Bayern München vs. FC Chelsea 5:4 i. E. Eden Arena, Prag

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea im Jahr 2013 war ein offener Schlagabtausch. Nach 90 Minuten stand es zwischen den beiden Teams 1:1-Unentschieden. 2:2 stand es schließlich nach der Verlängerung, in der Javi Martinez erst in der 120.+1 Minute den Ausgleich für Bayern erzielte. Im Elfmeterschießen gewann der deutsche Rekordmeister die Partie letztendlich mit 5:4.

© getty Der FC Bayern München gewann mit Pep Guardiola im Jahr 2013 den ersten UEFA-Super-Cup-Titel der Vereinshistorie.

Welche deutschen Teams gewannen bislang den UEFA Super Cup? - Das Finale 2020

In der Puskas Arena in Budapest wurde 2020 der UEFA Super Cup zwischen dem FC Bayern München, dem Champions-League-Sieger, und dem FC Sevilla, dem Europa-League-Gewinner, ausgetragen. Die Partie wurde am 24. September 2020 vor etwa 15.000 Zuschauern absolviert. Aufgrund der Corona-Pandemie war das Stadion nur etwa zu gut 20 Prozent ausgelastet.

Event Duell Ergebnis Austragungsort Finale UEFA Super Cup 2020 FC Bayern München vs. FC Sevilla 2:1 n. V. Puskas Arena, Budapest

Das Team von Hansi Flick entschied das Duell gegen den FC Sevilla erst in der Verlängerung für sich. Ähnlich wie im Jahr 2013 sorgte Javi Martinez für den entscheidenden Treffer in der Verlängerung. Der FC Bayern München gewann damit zum zweiten Mal den UEFA-Super-Cup-Titel.

UEFA Super Cup: Die Sieger der vergangene Jahre im Überblick

Insgesamt 24 Mannschaften gewannen den UEFA Super Cup bislang. Ganze fünfzehn Mal triumphierten spanische Teams. Der FC Barcelona und der AC Milan sind die Rekordtitelträger, die Teams gewannen den Wettbewerb jeweils fünfmal.