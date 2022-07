Mit Dänemark ist der erste Brocken für Deutschland bei der Frauen-EM aus dem Weg geräumt, heute wartet mit Spanien ein weiterer Mitfavorit. Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel heute live im TV und Livestream überträgt.

Die Freude war groß bei der deutschen Nationalmannschaft nach dem durchweg überzeugenden Auftritt gegen Dänemark, die man zuvor durchaus für den Titel bei der diesjährigen EM in England auf dem Zettel hatte. Mit dem 4:0-Erfolg setzte das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg eine erste, aber zweifelsfrei starke Duftmarke.

Nun gilt es, das erste positive Bild dieser äußerst willensstarken Mannschaft zu bestätigen. Einfach wird das jedoch gewiss nicht: Mit Spanien wartet ein weiterer Mitfavorit auf den Pokal. Auch die Elf von der iberischen Halbinsel konnte den Auftakt in der Gruppe B erfolgreich gestalten, am frühen Freitagabend besiegte sie den Außenseiter Finnland mit 4:1.

Dennoch ist die Zuversicht groß im Kreise des DFB-Teams, der Glaube in die eigene Stärke ist groß - und auch beim Gegner wurde schon die ein oder andere Schwäche festgestellt. "Man hat gesehen, dass sie schon anfällig sind. Wenn wir wieder aggressiv in den Zweikämpfen sind, bin ich sehr zuversichtlich.", betonte beispielsweise die rechtzeitig von ihrer Corona-Infektion genesene Top-Stürmerin Alexandra Popp.

© getty Alexandra Popp durfte mit dem 4:0 gegen Dänemark endlich ihren ersten EM-Treffer bejubeln.

Am heutigen Abend um 20.45 Uhr kommt es nun also zum Kracher zwischen Deutschland und Spanien. Wie Ihr live im TV und Livestream dabei sein könnt, zeigen wir von SPOX Euch hier.

Wer zeigt / überträgt Frauen EM Deutschland vs. Spanien heute live im TV und Livestream?

Beim sommerlichen Großereignis könnt Ihr zwischen verschiedenen Optionen, sowohl im TV als auch im Livestream wählen.

Wer zeigt / überträgt Frauen EM Deutschland vs. Spanien heute live im TV?

Wer bei der Frauen-EM in England lediglich Interesse an den deutschen Spielen hat, wird vom Angebot im Free-TV zufriedengestellt. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich das Rechtepaket für alle Duelle der DFB-Elf, sowohl in der Vorrunde als auch bei möglichen Endrunden-Spielen.

Beim heutigen Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Spanien ist die ARD für die Übertragung verantwortlich. Sendestart ist dabei um 20.15 Uhr, das Team aus Kommentator Bernd Schmelzer und Expertin Mia Künzer übernimmt die Vertonung des Spiels.

Wer zeigt / überträgt Frauen EM Deutschland vs. Spanien heute live im Livestream?

Parallel zum TV-Programm bietet die ARD auch einen kostenlosen Livestream in der hauseigenen Mediathek an. Das Streamingportal DAZN zeigt die Partei ebenfalls live. Dort beginnt die Übertragung pünktlich um 20:40 Uhr, es begleiten Euch Jan Platte und Expertin Navina Omilade durch den Abend.

Wer zeigt / überträgt Frauen EM Deutschland vs. Spanien heute im Liveticker

Solltet Ihr keine der genannten Möglichkeiten der Übertragung nutzen können, ist auch der SPOX-Liveticker wärmstens zu empfehlen. Dort verpasst Ihr garantiert keine spielentscheidende Szene. Hier geht es zum Liveticker des Spiels Deutschland vs. Spanien.

Wer zeigt / überträgt Frauen EM Deutschland vs. Spanien heute live im TV und Livestream? - Infos in der Übersicht

Begegnung: Deutschland - Spanien

Deutschland - Spanien Wettbewerb: Frauen-Europameisterschaft 2022

Frauen-Europameisterschaft 2022 Rahmen: Gruppenphase

Gruppenphase Spieltag: 2

2 Datum: 12. Juli 2022

12. Juli 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Brentford Community Stadium, Brentford, England

Brentford Community Stadium, Brentford, England TV: ARD

Livestream: ARD, DAZN

Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt Frauen EM Deutschland vs. Spanien heute live im TV und Livestream? - Die Tabelle der Gruppe B