Der VfB Stuttgart konnte bisher in der Vorbereitung auf die kommende Saison überzeugen. In vier Testspielen gab es vier Siege für die Schwaben. Nun trifft der VfB auf den bisher stärksten Gegner, den FC Valencia. SPOX zeigt Euch, wie Ihr dieses Testspiel heute live im TV und Livestream anschauen könnt.

Der Auftakt der Bundesliga steht in weniger als zwei Wochen an. Dieses Jahr startet die Liga deutlich früher als in den vergangenen Saison. Grund hierfür ist die bevorstehende Weltmeisterschaft in Katar, die vom 21. November bis zum 18. Dezember bestritten wird. Aufgrund dessen musste der Bundesligastart nach vorne gezogen werden.

In genau einer Woche ist der Startschuss für den VfB Stuttgart. Am 29. Juli treffen die Schwaben im Pokal auf den Drittligisten Dynamo Dresden. Die Testspiele in der Vorbereitung des VfB verliefen bisher vielversprechend. Aus drei Spielen gab es drei Siege für die Mannschaft aus Baden-Württemberg. Heute soll es im letzten Testspiel gegen den FC Valencia ebenfalls einen Sieg geben und somit die perfekte Bilanz der Stuttgarter beibehalten.

In der vergangenen Saison beendeten die Spanier die Spielzeit auf dem neunten Tabellenplatz. Der VfB Stuttgart konnte am letzten Spieltag durch einen 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln den direkten Klassenerhalt sichern.

VfB Stuttgart gegen FC Valencia: SPOX liefert im Folgenden Informationen zur Übertragung der Begegnung im TV und Livestream.

© getty Stuttgarts Chris Führich im Zweikampf mit Brentfords Vitaly Janelt beim Testspiel des VfB.

VfB Stuttgart vs. FC Valencia, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das letzte Testspiel des VfB Stuttgart vor dem Start in die neue Bundesligasaison findet Ihr dieses Mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Der Südwestrundfunk (SWR) zeigt die Partie live und in voller Länge.

Ihr habt die Möglichkeit, das Testspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Valencia im linearen Fernsehen zu verfolgen. SWR Sport überträgt das Testspiel live ab 15:15 Uhr mit Moderatorin Lea Wagner und Experte Timo Hildebrand. Anstoß ist eine Viertelstunde später um 15:30 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Martin Maibücher.

Der Sender stellt ebenfalls einen kostenlosen Livestream über YouTube zur Verfügung. Auch in der ARD Mediathek wird ein kostenloser Livestream angeboten.

Hier findet Ihr den Livestream auf YouTube.

Hier geht's zum Livestream des SWR.

VfB Stuttgart vs. FC Valencia, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Die Infos in der Übersicht

Begegnung: VfB Stuttgart - FC Valencia

VfB Stuttgart - FC Valencia Rahmen: Testspiel

Testspiel Datum: 23. Juli 2022

23. Juli 2022 Anstoß: 15:30 Uhr

15:30 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart TV: SWR

Livestream: SWR

VfB Stuttgart: Saisonvorbereitung 2022/23 - Testspiele

Der VfB Stuttgart gewann bisher jedes seiner Testspiele. Zunächst gab es einen deutlichen 7:1-Sieg gegen den SV Böblingen. Anschließend folgten Siege gegen den FC Zürich und den FC Brentford. Im letzten Testspiel treffen die Schwaben auf den FC Valencia. Kann der VfB auch gegen die Spanier gewinnen?