Der FC Schalke 04 bekommt es im Rahmen der Vorbereitungsphase heute mit dem FC Augsburg zu tun. SPOX erklärt, wie sich das Spiel live im TV und Livestream verfolgen lässt.

Für den FC Schalke 04 geht die Vorbereitungsphase am heutigen Sonntag, den 17. Juli, mit dem nächsten Testspiel weiter. Nach dem 0:0 gegen US Salernitana am vergangenen Mittwoch sollte der heutige Gegner ursprünglich erneut ein Klub aus der italienischen Serie A: Udinese Calcio. Nun findet es aber gegen den FC Augsburg statt, der seinerseits damit nicht wie geplant gegen den al-Duhail Sports Club antritt.

Während Schalkes Partie gegen Salernitana noch in der Tiroler Gemeinde Wörgl gespielt wurde, treffen die Königsblauen und Augsburg heute im Waldstadion in Mittersill, Salzburg aufeinander. Dort hält sich S04 zu seinem Trainingslager auf, der FCA ist derweil im österreichischen Scheffau.

Das Stadion in Mittersill bietet Platz für bis zu 2.000 Zuschauer. Der Anstoß zum Spiel erfolgt um 16.30 Uhr.

© getty Schalke 04 trifft im sechsten Testspiel auf den FC Augsburg.

Schalke 04 vs. FC Augsburg, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Bislang wurden alle Testspiele des FC Schalke 04 auf der YouTube-Seite des Bundesligisten gezeigt, dort wird es zum Duell mit Augsburg ebenfalls einen Livestream geben. In diesem Fall haben Schalke-Fans die Möglichkeit, die Begegnung kostenlos und ohne Registrierung zu verfolgen.

Schalke 04 vs. FC Augsburg, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Schalke 04 vs. FC Augsburg

FC Schalke 04 vs. FC Augsburg Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: Sonntag, 17. Juli 2022

Sonntag, 17. Juli 2022 Anstoß: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Ort: Waldstadion Mittersill, Mittersill (Österreich)

Waldstadion Mittersill, Mittersill (Österreich) TV:

Livestream: YouTube (FC Schalke 04)

Schalke 04 und FC Augsburg: Die Testspiele im Überblick

Für den Bundesliga-Aufsteiger ist die Testspielphase nach dem Spiel noch nicht ganz zu Ende. Am 22. Juli ist ein Aufeinandertreffen mit dem Vierten der niederländischen Eredivisie Twente Enschede geplant. Die Augsburger treffen indes noch auf Frankreich-Klub Stade Rennes (23. Juli).

Nicht lange ist es noch, bis dann endlich die Pflichtspielsaison losgeht. Diese beginnt für beide Bundesligisten mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal los. Die Mannschaft von Trainer Frank Kramer ist diesbezüglich am 31. Juli beim Oberligisten Bremer SV zu Gast. Die Bundesliga beginnt für die Gelsenkirchener am 7. August mit einem Duell gegen den 1. FC Köln. Augsburg bekommt es im Pokal mit BW Lohne (31. Juli) und in der Liga mit dem SC Freiburg (6. August) zu tun.

Datum Uhrzeit Verein 1 Ergebnis Verein 2 29.06.2022 18.00 Uhr VfB Hüls 0:14 FC Schalke 04 02.07.2022 15.30 Uhr Blau-Weiß Lohne 0:7 FC Schalke 04 06.07.2022 17.30 Uhr FC Schalke 04 1:0 SC Verl 09.07.2022 13.00 Uhr FC Schalke 04 1:3 SV Meppen 13.07.2022 18.00 Uhr FC Schalke 04 0:0 US Salernitana 17.07.2022 16.30 Uhr FC Schalke 04 -:- FC Augsburg 22.07.2022 20.00 Uhr FC Twente -:- FC Schalke 04