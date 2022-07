RB Leipzig tritt zu einem Testspiel gegen den FC Liverpool an. SPOX verrät, wie man sich das Kräftemessen heute live im TV und Livestream anschauen kann.

Absoluter Härtetest für RB Leipzig im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 2022/23: Der deutsche Pokalsieger nimmt es mit keinem Geringeren als dem FC Liverpool auf. Das Duell mit dem Champions-League-Finalisten findet am heutigen Donnerstag, den 21. Juli statt, los geht es um 19.15 Uhr. Schauplatz der Begegnung ist die Red Bull Arena in Leipzig.

Interessant: Nach Angaben des Bundesligisten "wurde fixiert, dass beide Teams in der möglichen Bestbesetzung antreten werden". Für RB ist das Aufeinandertreffen gegen die Reds von Jürgen Klopp um Top-Star Mohamed Salah zugleich die Generalprobe vor dem Pflichtspiel-Start. Dieser steht am 30. Juli an, wenn der FC Bayern München als deutscher Meister zum DFL Supercup in Leipzig gastiert.

RB Leipzig gegen FC Liverpool: Kann man sich dieses Testspiel heute live im TV und Livestream anschauen? Hier bekommt Ihr die Antwort.

© getty Der FC Liverpool gastiert bei RB Leipzig.

RB Leipzig vs. FC Liverpool, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht: Wer heute nicht zufällig selbst in der Red Bull Arena dabei sein kann, bekommt trotzdem eine Chance, um live nichts zu verpassen. Der Übertragung im TV und Livestream nimmt sich nämlich ServusTV an.

Dabei handelt es sich um einen österreichischen Sender, der die Partie dennoch auch deutschen Fans im kostenlosen Livestream zugänglich macht. Eine geografische Sperre gibt es nicht. Die Übertragung startet um 19.10 Uhr, also wenige Minuten vor dem Anstoß in Sachsen.

RB Leipzig vs. FC Liverpool, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: RB Leipzig - FC Liverpool

RB Leipzig - FC Liverpool Rahmen: Testspiel

Testspiel Datum: 21. Juli 2022

21. Juli 2022 Anstoß: 19.15 Uhr

19.15 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig TV/Livestream: ServusTV

RB Leipzig: Saisonvorbereitung 2022/23 - Testspiele

Gegen Liverpool absolviert Leipzig sein letztes Testspiel der Vorbereitungsphase. Es ist für die Mannschaft von Domenico Tedesco auch erst das zweite, nachdem der FC Southampton am Samstag 3:1 geschlagen wurde. Das 1:0 erzielte Angelino (54.) per Freistoß aus 20 Metern, Adam Armstrong (65.) gelang der Ausgleich. Emil Forsberg (67.) brachte die Leipziger wieder in Führung, Ilaix Moriba (90.) sorgte mit einem herrlichen Distanzschuss für die Entscheidung.

Die Partie wurde über 105 Minuten ausgetragen. Nach der regulären Spielzeit gab es noch eine "Zusatzschicht" von 15 Minuten für beide Teams.

Nach dem Kräftemessen mit den Bayern geht es für RB am 7. August in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart los.