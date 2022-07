FC Bayern vs. RB Leipzig, Übertragung: Supercup heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bevor die Bundesliga losgehen kann, wird in Deutschland wie üblich zuerst einmal der DFL-Supercup absolviert. Um diesen kämpfen heute der FC Bayern München und RB Leipzig. Wie Ihr das Spektakel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der deutsche Fußball hat am heutigen Samstag, den 30. Juli, den ersten Kracher der noch jungen Pflichtspielsaison zu bieten. Im DFL-Supercup treffen der amtierende Meister FC Bayern München und der DFB-Pokalsieger RB Leipzig aufeinander. Die Sachsen genießen einen Heimvorteil, das Finale wird nämlich in der Leipziger Red Bull Arena gespielt. Der Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr.

In der abgelaufenen Saison setzten sich die Münchner in beiden Pflichtspielpartien gegen RB Leipzig durch - einmal mit 4:1, einmal mit 3:2. Im Sommer hat sich der Rekordmeister zudem mit Stars wie Sadio Mane und Matthijs de Ligt verstärkt, beide konnten bereits in ihrem ersten Einsatz treffen.

FC Bayern vs. RB Leipzig, Übertragung: Supercup heute live im TV und Livestream

Wer den ersten Titelkampf in der Saison sehen möchte, hat Glück. Mehrere Sender sind nämlich für die Übertragung zuständig.

FC Bayern vs. RB Leipzig, Übertragung: Supercup heute live im Free-TV

Im Free-TV ist FC Bayern gegen RB Leipzig heute live und in voller Länge bei Sat.1 zu sehen. Um 19 Uhr gehen die Vorberichte zum Duell los, Matthias Opdenhövel wird dabei als Moderator eingesetzt. Vor Anpfiff übernimmt dann noch Wolff-Christoph Fuss die Rolle des Kommentatoren. Sat.1 ist übrigens auch für den Bundesliga-Auftakt am 5. August im Einsatz, wenn der FC Bayern und Eintracht Frankfurt die neue Meisterschaft eröffnen.

© getty Mit dem DFL-Supercup kann heute bereits die erste Trophäe gewonnen werden.

FC Bayern vs. RB Leipzig, Übertragung: Supercup heute live im Pay-TV

Neben Sat.1 bietet auch Sky eine TV-Übertragung zum heutigen Supercup-Spektakel an. Wer das Angebot von Sky nutzen möchte, braucht - anders als bei Sat.1 - ein kostenpflichtiges Abonnement. Gezeigt wird die Partie ab 20 Uhr auf folgenden Sendern: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga Top Event (HD) und Sky Sport Bundesliga (HD).

FC Bayern vs. RB Leipzig, Übertragung: Supercup heute live im Livestream

Beide Anbieter - sowohl Sat.1 als auch Sky - bieten parallel zur Übertragung im TV auch einen Livestream an. Diese unterscheiden sich in Bezug auf Kosten und Zugänglichkeit. Der Livestream von Sat.1 bei ran.de ist kostenlos und ohne Abo freischaltbar. Der Sky-Livestream dagegen ist kostenpflichtig, dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

FC Bayern vs. RB Leipzig, Übertragung: Supercup heute im Liveticker

SPOX darf bei einem Finale natürlich nicht fehlen, im Liveticker wird das gesamte Spielgeschehen ausführlich beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker des Supercups zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig.

FC Bayern vs. RB Leipzig, Übertragung: Supercup heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. RB Leipzig

FC Bayern München vs. RB Leipzig Wettbewerb: DFL-Supercup

DFL-Supercup Runde: Finale

Finale Datum: 30. Juli 2022

30. Juli 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig TV: Sat.1 , Sky

, Livestream: SkyGo, WOW, ran.de

Liveticker: SPOX

