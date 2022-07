Im Rahmen der Vorbereitung für die bevorstehende Saison begibt sich der FC Bayern München auf eine USA-Reise und veranstaltet dort auch Testspiele. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Duelle des FCB in den Vereinigten Staaten im TV und Livestream sehen könnt.

Seit Beginn des Monats befindet sich der FC Bayern München bereits im Training für die bevorstehende Saison 2022/23. Wie die anderen 17 Bundesligisten bestreitet auch der Rekordmeister im Rahmen der Vorbereitung ein Trainingslager. Während der Großteil der Klubs deswegen in Österreich verweilt, begibt sich der FC Bayern auf eine Reise in den USA. Genauer gesagt: in die US-amerikanische Hauptstadt Washington, D.C. Auf den Weg in die Vereinigten Staaten macht sich der FCB bereits heute Nachmittag. Das Trainingslager dort ist für den Zeitraum vom 18. bis zum 24. Juli terminiert.

Während des Aufenthalts in den USA absolvieren die Münchner zwei Testspiele und präsentieren dabei zum ersten Mal ihre Neuzugänge um Superstar Sadio Mane: am 20. Juli geht es gegen den heimischen MLS-Klub D.C. United. Wegen der Zeitverschiebung beginnt die Partie jedoch erst am 21. Juli nachts um 1.30 Uhr.

Wenige Tage nach der Partie in Washington sind die Bayern dann ein zweites Mal im Einsatz, dieses Mal gegen einen europäischen Topklub: Am Samstag, den 23. Juli, heißt der Gegner Manchester City. Gespielt wird dabei zudem nicht in Washington, sondern im Lambeu Field, der Heimstätte des NFL-Klubs Green Bay Packers. Auch beim Spektakel gegen die Citizens muss aus deutscher Sicht die Zeitverschiebung beachtet werden. Die Begegnung beginnt am 24. Juli nachts um 1 Uhr.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX, wie Ihr die beiden Testspiele des FCB im TV und Livestream sehen könnt.

FC Bayern USA-Reise, Übertragung: So seht Ihr die Testspiele des FCB live im TV und Livestream

Beide Testspiele werden in voller Länge im deutschen Free-TV übertragen. Darum kümmert sich der Sportsender Sport1. Es gibt jedoch einen Haken: Die Duelle mit DC United und Manchester City sind nicht live zu sehen, gezeigt werden sie nämlich erst Stunden später nach dem Abpfiff im Re-Live.

© getty Der FC Bayern hat seinen Kader in diesem Sommer mit zahlreichen Topstars verstärkt.

Die Partie gegen DC United ist demnach am Donnerstag, den 21. Juli, um 20.15 Uhr im Re-Live bei Sport1 zu sehen. Beim Aufeinandertreffen mit dem amtierenden englischen Meister müsst Ihr nicht so lange warten. In diesem Fall wird die Begegnung am Sonntag, den 24. Juli, bereits um 14 Uhr im Re-Live angeboten.

Dabei könnt Ihr beide Matches nicht nur im Free-TV, sondern auch im kostenlosen Livestream von Sport1 verfolgen.

FC Bayern München: Sommerfahrplan in der Übersicht

Eine Woche nach dem Spiel gegen City, am 30. Juli, beginnt auch schon die Pflichtspiel-Saison der Bayern. Im Supercup trifft der amtierende Meister auf den DFB-Pokalsieger RB Leipzig. Die Bundesliga wird am 5. August gegen Eintracht Frankfurt eröffnet.