Schon seit Jahren beklagen sich viele Fußballfans über die Zersplitterung der Rechteverteilung in Bundesliga und Champions League. Nun haben die Sender Sky und DAZN eine Kooperation beschlossen. Alle Infos zu Angebot, Preis, Laufzeit und Übertragungen bekommt Ihr hier bei SPOX.

Bundesliga hier, Champions League da, und jedes Jahr wieder neue Regelungen - so oder so ähnlich lässt sich die Rechtevergabe im deutschen Fußballzirkus in den vergangenen Spielzeiten beschreiben. Viele Fans wurden durch die unübersichtlichen Vergabepakete und die steigenden Preise verärgert, einige sagte dem Fußball im Pay-TV sogar gänzlich "Goodbye".

Offenbar soll nun gegengesteuert werden: Die beiden führenden Sender im deutschen Fußballgeschäft haben sich kürzlich auf eine Kooperation geeinigt. Diese soll es Fußballfans ab der kommenden Saison 2022/23 ermöglichen, ein Kombipaket von Sky und DAZN einfach und reduziert abzuschließen. Genau darauf Sky-Sportchef habe "Fußballdeutschland gewartet", wie Sky-Sportchef Charly Claassen herausstellte.

Alle Details zum Kombi-Abo erhaltet Ihr hier bei SPOX.

© getty Sadio Mané und der FC Bayern sind sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League Quotentreiber.

Bundesliga und Champions League bei Sky und DAZN in nur einem Abo sehen: Angebot, Preis, Laufzeit, Übertragungen

Zwei Abonnements benötigen alle Fußballbegeisterten immer noch - DAZN für die Bundesliga am Freitag und Sonntag sowie die UEFA Champions League, Sky für alle Bundesliga-Partien am Samstag und der englischen Wochen. Doch die Kombination der jeweiligen Rechtepakete wird in Zukunft deutlich erleichtert.

Das Angebot sieht dabei wie folgt aus: Die kombinierten Abos von Sky Bundesliga und dem DAZN-Fußball-Komplettpaket könnt Ihr von nun an für 38,99 Euro monatlich erhalten. Mit diesem Angebot können alle Interessierten 156 Euro jährlich sparen.

Der Abschluss dieses Kombipakets bleibt zum jetzigen Zeitpunkt lediglich Neukunden überlassen, diese können sich bis zum 30. September diesen Jahres für den Kauf entscheiden. Große Flexibilität bietet die Laufzeit indes nicht: Für alle Kunden läuft das Abo erst einmal für zwölf Monate. Es scheint so, als würde über eine mögliche Fortsetzung des Angebots erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Enthalten in dem Abo sind alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga auf beiden Plattformen, zudem werden auch alle Spiele der UEFA Champions League von DAZN zu sehen sein. Nicht inklusive sind die Premier League und der DFB-Pokal, für die jeweils das Sky-Sport-Paket benötigt wird.

Neben der Bundesliga und der UEFA Champions League könnt Ihr bei DAZN zusätzlich noch hochklassigen US-Sport, Tennis, Radsport, Darts und vieles Weitere schauen.

Bundesliga und Champions League bei Sky und DAZN in nur einem Abo sehen: Angebot, Preis, Laufzeit, Übertragungen - Alle Informationen auf einen Blick

Angebot: Kombi-Abo für Sky und DAZN

Kombi-Abo für Sky und DAZN Preis: 38,99 Euro monatlich

38,99 Euro monatlich Gebotene Inhalte: 1. und 2. Bundesliga (Sky und DAZN), UEFA Champions League (DAZN)

1. und 2. Bundesliga (Sky und DAZN), UEFA Champions League (DAZN) Laufzeit: 12 Monate

12 Monate Besonderes: nur für Neukunden

Bundesliga und Champions League bei Sky und DAZN in nur einem Abo sehen: Angebot, Preis, Laufzeit, Übertragungen - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Bundesliga und Champions League bei Sky und DAZN in nur einem Abo sehen: Angebot, Preis, Laufzeit, Übertragungen - Der 1. Spieltag der Bundesliga