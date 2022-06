Wales vs. Ukraine, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem emotionalen Sieg der ukrainischen Nationalmannschaft gegen Schottland trennt die Osteuropäer nur noch ein Sieg von der WM-Qualifikation. Gegner im Playoff-Finale ist Wales. Wie Ihr die WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr auf SPOX.

Im WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und der Ukraine geht es um den letzten Startplatz aus Europa für die Weltmeisterschaft in Katar. Aufgrund des Krieges, der aktuell in der Ukraine herrscht, verzögerte sich das WM-Qualifikations-Finale um gut drei Monate. Nun kann dieses in Cardiff stattfinden.

Bereits beim Halbfinale in Schottland war die Stimmung sehr emotional. Der Krieg macht dem ukrainischen Team selbstverständlich zu schaffen.

So meinte Manchester City-Star Oleksandr Zinchenko vor dem Spiel gegen Wales: "Jedes Spiel ist wie ein Finale. Wir haben als Team von der Weltmeisterschaft geträumt und nun haben wir nur noch ein Spiel. [...] Es wird ein großes Spiel für uns. Jeder von uns muss das Spiel seines Lebens machen - dann sehen wir, was passiert", so der Ukrainer.

© getty Ukraines Nationalspieler Roman Yaremchuk erzielt das zwischenzeitliche 2:0 beim Sieg gegen Schottland.

Wales vs. Ukraine, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat für das WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und der Ukraine die exklusiven Übertragungsrechte. Wie und wann Ihr das Spiel sehen könnt, verrät Euch SPOX im nächsten Abschnitt

Wales vs. Ukraine, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Livestream

Wenn Ihr bereits Inhaberin oder Inhaber eines DAZN-Abos seid, müsst Ihr nun nichts weiter tun, als zur richtigen Zeit den richtigen Stream einzuschalten. Den Übertragungsbeginn hat man im Vorfeld auf 17.45 Uhr datiert.

Zum Livestream gelangt Ihr direkt über diesen Link.

Wales vs. Ukraine, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV

Wales vs. Ukraine, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt das Spiel zwischen Wales und der Ukraine live im TV oder Livestream zu verfolgen, dann schaut doch beim Liveticker von SPOX vorbei. Hier bekommt Ihr alle wichtigen Informationen vor und während des Spiels.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels Wales vs. Ukraine

Wales vs. Ukraine, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Endrundenergebnisse im Überblick

Halbfinale

