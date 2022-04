Manchester United vs. Chelsea, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Premier League kommt es heute zum Duell zwischen Manchester United und dem FC Chelsea. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Premier League, Manchester United vs. Chelsea: Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Nicht nur in der Europa League wird am heutigen Donnerstag, 28. April, Fußball der Extraklasse geboten. In der Premier League treffen zudem in einer vom 37. Spieltag vorgezogenen Partie Manchester United und der FC Chelsea aufeinander. Im Old Trafford in Manchester rollt der Ball ab 20.45 Uhr.

Während Chelsea auf gutem Wege ist, sich für die Champions League 2022/23 zu qualifizieren, befindet sich Manchester United mitten im Kampf um die Qualifikation zur nächstjährigen Europa League. Nach zwei Niederlagen in Serie liegt das Team von Trainer Ralf Rangnick nur auf Tabellenplatz 6, zwei Punkte vor West Ham United.

Auch beim FC Chelsea hat ein Deutscher als Trainer das Sagen: Thomas Tuchel. Seine Mannschaft hat mit der Entscheidung um die Titelvergabe zwar nichts mehr zu tun, der Tabellendritte kann heute mit einem Sieg aber einen großen Schritt Richtung Champions League 2022/23 machen.

In der Hinrunde trennten sich Chelsea und Manchester United 1:1.

Manchester United vs. Chelsea, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an der Premier League liegen in dieser Saison bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Manchester United vs. Chelsea heute live im TV und im Livestream - allerdings nur für Sky-Kunden mit dem dafür benötigten Abo. (Hier gibt es Informationen zu den angebotenen Sky-Abos).

Die Übertragung auf Sky Sport 1 (HD) beginnt um 20.35 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt könnt Ihr auch den Livestream zum Spiel auf dem Endgerät Eurer Wahl abrufen. Möglich ist das für Kunden des Pay-TV-Senders über die App SkyGo, für alle anderen nach Buchung eines kostenpflichtigen SkyTicket.

Manchester United vs. Chelsea, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Für alle, die Manchester United vs. Chelsea heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen können, ist SPOX die perfekte Alternative. Wir tickern für Euch das komplette Spiel!

Hier geht's zum Liveticker Manchester United - FC Chelsea.

Premier League: Die Tabelle