Union Berlin vs. Feyenoord Rotterdam, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Union Berlin fordert in der Conference League erneut Feyenoord Rotterdam heraus. SPOX teilt Euch mit, wie Ihr das deutsch-niederländische Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Gibt es diesmal einen Sieg oder zumindest einen Punkt? In der Conference League kommt es am heutigen Donnerstag, den 4. November unter anderem zu einem Duell zwischen Union Berlin und Feyenoord Rotterdam.

Das Hinspiel ging vor zwei Wochen mit einem 3:1 an die Niederländer, jetzt bietet sich dem Bundesligisten die Gelegenheit, es besser zu machen.

Los geht es heute um 21 Uhr, gespielt wird im Berliner Olympiastadion. Das Stadion An der Alten Försterei erfüllt die Standards des europäischen Fußballs nicht, weshalb Union in die Heimstätte von Stadtrivale Hertha BSC, der dort aber auch nur Mieter ist, ausweichen muss. Gespielt wird übrigens im Rahmen des 4. Spieltags.

Wo ist die Begegnung zwischen Union Berlin und Feyenoord Rotterdam in der Conference League live im TV und Livestream zu sehen? Im Folgenden verraten wir es Euch.

© getty Im Hinspiel unterlag Union Feyenoord.

Union Berlin vs. Feyenoord Rotterdam, Übertragung: Conference League heute live im TV und Livestream

So wie Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt in der Europa League könnt Ihr auch Union Berlin in der Conference League im Livestream bei RTL+ erleben. Zur Information: TVNOW heißt seit heute RTL+.

Eine Übertragung im Free-TV gibt es bei RTL zum Union-Spiel nicht, Ihr müsst also auf RTL+ zurückgreifen, das kostenpflichtig ist. Der erste Monat ist probeweise gratis, anschließend zahlt Ihr für die Mitgliedschaft entweder 4,99 Euro pro Monat (Paket Premium) oder 7,99 Euro pro Monat (Paket Premium+). Hier könnt Ihr in einer Übersicht jeweiligen die Vor- und Nachteile einsehen.

Union Berlin vs. Feyenoord Rotterdam, Übertragung: Conference League heute im Liveticker

Einen Weg, von Union gegen Feyenoord alles Wichtige mitzuerleben, findet Ihr auch bei SPOX. Hier nämlich steht Euch ein Liveticker zur Verfügung, der Euch schriftlich umgehend über alle bedeutenden Geschehnisse im Olympiastadion informiert.

Union Berlin vs. Feyenoord Rotterdam, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos in der Übersicht

Begegnung: Union Berlin - Feyenoord Rotterdam

Union Berlin - Feyenoord Rotterdam Wettbewerb: UEFA Conference League

UEFA Conference League Rahmen: Gruppenphase

Gruppenphase Spieltag: 4

4 Datum: 4. November 2021

4. November 2021 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Olympiastadion Berlin, Berlin

Olympiastadion Berlin, Berlin TV: -

- Livestream: RTL+ (vormals TVNOW , umbenannt)

(vormals , umbenannt) Liveticker: SPOX

Union Berlin vs. Feyenoord Rotterdam, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Knoche, Baumgartl, Jaeckel - Khedira, Prömel - Gießelmann, Trimmel, Haraguchi - Awoniyi, Becker - Trainer: Fischer

Luthe - Knoche, Baumgartl, Jaeckel - Khedira, Prömel - Gießelmann, Trimmel, Haraguchi - Awoniyi, Becker - Trainer: Fischer Feyenoord Rotterdam: Bijlow - Malacia, Senesi, Trauner, Pedersen - Toornstra, Kökcü - Sinisterra, Til, Jahanbakhsh - Linssen - Trainer: Slot

Conference League: Gruppe E