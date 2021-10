Mustafa Kucukovic: Der Fall vom Bundesliga-Shootingstar zum Brandschutztechniker und Drogendealer?

Er galt als größtes Sturmtalent Deutschlands und spielte an der Seite von Hummels und Neuer. Heute kickt Mustafa Kucukovic in der Bezirksliga.

Dieser Text erschien erstmals im Mai 2018.

Ein eisiger Wind pfeift über den Kunstrasenplatz in Hamburg-Hamm. Es ist Februar 2017 und auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt steht eine Lokalreporterin bei Hamm United am Spielfeldrand, um ein Interview mit einem Winter-Neuzugang des Landesligisten zu führen. Mit dickem Winterparka bekleidet, die Mütze tief ins Gesicht gezogen, beantwortet die neue Sturmhoffnung Mustafa Kucukovic die Fragen offen, ehrlich und souverän.

Schon bei der Auswahl der Fragen wird klar, dass dieser Kucukovic kein "normaler" Neuzugang eines Landesligisten ist. Denn statt über den Abstiegskampf der Hamburger oder kommende Gegner wie den TSV Sasel oder USC Paloma zu sprechen, drehen sich die Fragen um Greuther Fürth, den HSV, Hansa Rostock und seine Motivation, nun in der 6. Liga die Schuhe zu schnüren.

Zusammen mit Lehrern, Studenten und Handwerkern steht Kucukovic von nun an dreimal in der Woche auf dem Platz - Usus bei den Hobbyfußballern in der Landesliga. Von der ganz großen Karriere und der Bundesliga träumt hier keiner mehr. Schon gar nicht der Deutsch-Bosnier, denn der hat bereits ein ereignisreiches Intermezzo im deutschen Profifußball hinter sicher. Als Hobbyfußballer konzentriert er sich mittlerweile auf seine Umschulung im Bereich Brandschutz- und Sicherheitstechnik.

Mustafa Kucukovic: An der Seite von Neuer, Hummels und Boateng

Auf den ersten Blick eine merkwürdige Entwicklung, denn mit dem Thema Sicherheit hatte der inzwischen 34-Jährige in seiner Zeit als Profifußballer wenig zu tun. Statt für Sicherheit zu sorgen, war es als 1,93-Meter großer Sturmtank sein Job, Unruhe in den Strafräumen der Republik zu stiften, denn keine 20 Jahre ist es her, da galt Kucukovic als größtes Sturmtalent des Landes. Damals war er Junioren-Nationalspieler, stand zusammen mit Manuel Neuer, Kevin-Prince Boateng oder Mats Hummels auf dem Platz und schoss Tore wie am Fließband.

29-mal traf er 2003/04 in 29 Spielen für die U19 des VfL Bochum, womit er sein Team zur Vize-Meisterschaft ballerte. Nachdem es an der Seite von Neuer und Benedikt Höwedes in der Jugend des FC Schalke zuvor nicht optimal für ihn gelaufen war, erwies sich der VfL als perfekter Entwicklungsschritt, bis schnell zahlreiche Top-Klubs auf Kucukovic zukamen. "Ich hätte zu Bayern gehen können oder zurück zu Schalke 04. Auch ein Verbleib in Bochum war eine Alternative. Am Ende ging es nicht ums Finanzielle", erklärte er später in einem Interview, nachdem er sich für einen Wechsel zum Hamburger SV entschieden hatte.

Dort bot man ihm als 17-Jährigem die Möglichkeit, mit den Profis zu trainieren, bevor er mittelfristig fest zum Bundesligakader gehören sollte. Und die Versprechungen der HSV-Verantwortlichen sollten sich erfüllen. Mit 17 Jahren und zehn Monaten debütierte er am 11.09.2004 gegen den VfB Stuttgart als jüngster Hamburger der Historie in Deutschlands höchster Spielklasse.

© imago images Mustafa Kucukovic (r.) im Duell mit Werders Tim Borowski.

Treffer im Nordderby: Der Höhepunkt von Mustafa Kucukovic

Wenig später folgte sein erster Treffer. Ausgerechnet im Nordderby, zum umjubelten Ausgleichstreffer gegen Werder Bremen. "Das war der schönste Moment meiner Karriere", sagte er rückblickend. Zu dieser Zeit lief es wie im Traum und Kucukovic spielte in seinem Kopf bereits das Szenario einer Traumkarriere durch, schließlich wurde er von der Presse gefeiert, war Junioren-Nationalspieler und kickte mit 17 bereits in der Bundesliga.

Doch, was er damals nicht wusste - es sollte der letzte große Bundesligamoment des Sturmtalents gewesen sein. Denn statt weiter stetig auf der Karriereleiter zu klettern, fand er nicht mehr so richtig in Tritt und es folgte eine echte Odyssee durch den deutschen und auch den europäischen Profifußball.

Zunächst an den ambitionierten Zweitligisten aus Fürth ausgeliehen, wollte sich Kucukovic als Jungprofi für höhere Aufgaben empfehlen, doch er konnte sich nie durchsetzen. Rückblickend machte er den großen Druck dafür verantwortlich. "Für die Anhänger war ich der Shootingstar aus der Bundesliga, eine Art Heilsbringer. Diesem Druck konnte ich nicht gerecht werden", gab er zu. Eine Entwicklung, die ihm zu denken gab.

Mustafa Kucukovic: Eine niederschmetternde Diagnose verändert alles

Als ewiges Talent abgestempelt, fiel er auch bei 1860 München durchs Raster, bevor er über Grenoble (Frankreich) und SönderjyskE (Dänemark) schließlich bei Energie Cottbus landete. Wider Erwarten hatte er an der Lausitz jedoch einen schweren Stand und wurde von den kritischen Anhängern schnell als Söldner verpönt.

Nach einigen Fehltritten und Negativschlagzeilen in der Boulevardpresse flüchtete er nach nur einem halben Jahr nach Zypern - auch, um dem Trubel und den Erwartungen an seine Person zu entkommen. Als es gerade ruhiger wurde und Kucukovic tatsächlich wieder Freude am Fußballspielen fand, meldete sich sein Schicksal und beendete die heile Welt innerhalb von nur wenigen Tagen.

Auf Zypern immer mal wieder von Magenschmerzen geplagt, blieb dem damals 25-Jährigen eines Morgens nichts anders übrig, als den Notarzt zu rufen. Die niederschmetternde Diagnose: Nierensteine. Doch damit nicht genug. Beim routinemäßigen Eingriff stellten die Mediziner fest, dass die rechte Niere des Deutsch-Bosniers schwer entzündet war. Zwei weitere Operationen waren nötig, um das Problem in den Griff zu bekommen und der Traum einer großen Karriere geriet plötzlich komplett in den Hintergrund - wichtig war einzig, wieder ein normales, schmerzfreies Leben zu führen.

Im besten Fußballeralter war Kucukovic also gezwungen, fast ein Jahr komplett auf Sport und zu viel Anstrengung zu verzichten - für einen jungen Mann, der sein ganzes Leben nichts lieber gemacht hat, als dem Ball hinterherzujagen, eine Tortur. Komplett mit dem Fußball aufzuhören war trotz des Schicksalsschlags aber keine Option und so kämpfte sich der 1,93-Hüne zurück und unterschrieb im Juli 2013 bei Hansa Rostock in der 3. Liga einen stark leistungsbezogenen Zwei-Jahres-Vertrag.

Fußballer und ihr Style: Weston McKennie wird zu Ronald McDonald © https://www.instagram.com/cuadrado 1/53 Neuer Job für Weston McKennie! Der Ex-Schalker wurde von seinem Juve-Teamkollegen Cuadrado dabei ertappt, wie er sich für eine Schicht an der Kasse von McDonald's vorbereitete. Na dann! SPOX zeigt weitere Fußballer, die den Swag aufdrehen. © https://www.instagram.com/p/CDELErRloGx/ 2/53 Hector Bellerin spielt mittlerweile bei Betis Sevilla in Spanien - und in Sachen Swag weiterhin in der ersten Liga. Dieses Louis-Vuitton-Outfit - mit passenden Schuhsohlen! - funktioniert aber nur mit dem entsprechenden Gesichtsausdruck. © https://www.instagram.com/p/CDELErRloGx/ 3/53 Bellerin, die personifizierte Coolness! Aber für den Spanier eigentlich fast schon nicht ausgefallen genug. © https://www.instagram.com/hectorbellerin/ 4/53 Bellerin war schließlich schon immer eine Ein-Mann-Swagfabrik. Hätte Swag Anziehungskraft, wären in seiner Zeit bei Arsenal die Sterlings dieser Welt in einer Umlaufbahn um ihn kreisen, ach, was sag ich, die komplette Premier League! © https://www.instagram.com/hectorbellerin/ 5/53 Wenn Swag-Blicke töten könnten ... Bellerin sieht aus wie eine ausgewachsene Hanson-Brüder-Dreieinigkeit, die eigentlich Werbung für "Gauloises Menthol" machen sollte. © https://www.instagram.com/p/CQwZxdiDQlA/ 6/53 Ingo ohne Flamingo? Nein! BVB-Stürmer Erling Haaland hat seine Modenschau im Sommerurlaub mit einem mal wieder extravaganten Outfit gekrönt. Swag-Fans müssen jetzt dennoch ganz stark sein ... © https://www.instagram.com/p/CRKDvrgD7Ue/ 7/53 ... denn der Sommerurlaub des Norwegers war irgendwann auch wieder vorbei. Auf Instagram hat Norweger dem Swag-Lifestyle mit schrillen Klamotten und Sonnenbrillen bereits abgeschworen: Es geht wieder an die Arbeit! © https://www.instagram.com/p/CQG9t2fD72e/ 8/53 Wir verdrücken ein Tränchen - und erinnern uns an die Highlights der letzten Wochen. Dieses Muster findet man normalerweise nur auf dem Grund eines Swimming Pools. © https://www.instagram.com/p/CPNy_mgjFBl/ 9/53 Dass Haaland dem Pyjama-Look nicht abgeneigt ist, hat er auch schon bewiesen. © https://www.instagram.com/p/CMaGcTXlzke/ 10/53 Und noch einer von Erling Haaland, diesmal der Löwe im Blumenmuster. SPOX zeigt weitere Fußballer, die in Sachen Swag ganz vorn mit dabei sind. © https://www.instagram.com/p/CQjCWWvhuca/ 11/53 © Instagram/JeromeBoateng 12/53 Ibiza statt EM! Jerome Boateng genoss die Sommerpause, doch an Schlabberlook ist beim Verteidiger nicht zu denken. Bei diesem Outfit jagt eine Marke die andere. © DAZN 13/53 Ein weißer Fellmantel, Glitzerschmuck, eine farblich perfekt abgestimmte Kappe und ein Mundschutz in den Vereinsfarben von Paris Saint-Germain. Hier liegt mächtig Swag in der Luft! Doch um welchen Fußballstar handelt es sich eigentlich? © getty 14/53 Natürlich ist es Neymar - wer auch sonst? Aber Moment: Echte Swag-Profis erkennen hier starke Ähnlichkeit zum "Wasted Eisbär" von Leroy Sane. Der Brasilianer hat sich nach den CL-Duellen doch nicht etwa in dessen Kleiderschrank bedient? © imago 15/53 Zur Erinnerung: Sane und sein wohl berühmtestes Kleidungsstück. Das machte so heftige Schlagzeilen, dass sich der Bayern-Star anschließend gegen sein Bling-Bling-Image wehrte. © instagram / leroysane19 16/53 "Ich glaube, nie zuvor haben Medien so im Detail ausgerechnet, wie teuer die Sachen eines Nationalspielers bei der Anreise waren", sagte Sane über seinen Auftritt mit dem Fellmantel im Gespräch mit dem Spiegel. © instagram / leroysane19 17/53 "Ich mag einfach Mode. Ich drücke mich gern damit aus. Dabei ist mir nicht wichtig, dass die Klamotten teuer sind", sagte Sane. © instagram / leroysane19 18/53 Und weiter: "Ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht: Was habe ich an mir, dass die Leute so reagieren?" Aber ich konnte das irgendwann abhaken. Ich will mich nicht komplett verändern." Swag lässt sich auch nicht einfach abstellen! © getty 19/53 Wer sagt, dass nur Fußballstars den Swag aufdrehen können? Hier kommt ein bekannter Trainer mit extravaganten Off-White Jordan 1 University Blues um die Ecke - beziehungsweise an die Seitenlinie. Es ist ... © getty 20/53 Sinisa Mihajlovic vom FC Bologna. Und mit den Jordans war es offensichtlich nicht getan, auch seine Kopfbedeckung macht einiges her. © Instagram Rolf Feltscher 21/53 Die Würzburger Kickers haben mit Rolf Feltscher den Godfather of Swag verpflichtet. Er spielt nur fußballerisch in der zweiten Liga, Rolf Günther Feltscher Martínez hat alles, was es zum Ultra-Swagger braucht © Instagram Rolf Feltscher 22/53 Nur falls noch einer daran zweifelt. Feltscher kann auch Man-Bun! Kann er damit im internationalen Vergleich mithalten? © Claudio Pizarro / Instagram 23/53 Zum Beispiel Claudio Pizarro. Er ist hier übrigens nicht bei einer Modenschau, er ist beim Golfen. © twitter.com/matshummels 24/53 Mats Hummels macht in blumigen Schuhen Konkurrenz. © https://www.instagram.com/sterling7/ 25/53 Will Raheem Sterling seine - bestimmt exorbitant teuer versicherten! - Schienbeine präsentieren, weil sie im Spiel immer hinter den Stutzen verborgen sind? Und warum fliegt er zum Mond? Die Antwort kann nur lauten: Swag! © instagram.com/sergioramos 26/53 Blaumann? Hausmeisterkittel? Sergio Ramos trägt im Bernabeu ein gewagtes Outfit. © twitter.com/franckribery 27/53 Selbst ein gerissenes Außenband kann den Swag dieses Mannes nicht stoppen: Seducer Franck R. auf der heimischen Treppe © getty 28/53 Swaguel Eto'o überzeugte beim Confed-Cup-Spiel zwischen Kamerun und Chile mit einem stilsicheren Camouflage-Sakko gepaart mit einer reflektierenden 70er-Jahre-Sonnenbrille und einem breiten Ich-kann-mir-alles-erlauben-Grinsen © Instagram Antoine Griezmann 29/53 Da muss Antoine Griezmann selber lachen. Irgendwo hieß es: "poses in a bizarre floral outfit"... das kann man getrost so stehen lassen © twitter/@LorisKarius 30/53 Bloods-Bandana, blondierte Haare, Tattoo und NBA-Jersey - Loris Karius hat Swag on fleek © getty 31/53 Paul Labile Pogba aka GOAS - Greatest of all Stylers © Instagram Pierre-Emerick Aubameyang 32/53 Na, na, na, na, Swagman! Pierre-Emerick Aubameyang in seinem Casual-Black-Gold-Outfit © Instagram Donis Avdijaj 33/53 Not even the sky's the limit. Donis Avdijaj, bereit zum Abheben in den Style-Himmel © Instagram Karim Benzema 34/53 They see me rollin, they hatin... Karim Benzema packt die ganz dicken Gläser aus, damit er im Lambo auch was sieht © Instagram Karim Bellarabi 35/53 Oben Anglerhut, Rest Modell "Graue Maus". Stilsicher, der Karim Bellarabi © Instagram Granit Xhaka 36/53 Der Fahrstuhl, natürliches Habitat der Fußballer mit Style. Auch Granit Xhaka fühlt sich dank Oversize-Bomberjacke pudelwohl © Instagram Neymar 37/53 Der Blick ins Ausland beweist: Weiße Hosen sind in diesem Sommer der Shit. Aber nur kombiniert mit knallblauem Satin-Sakko, das ist klar © Instagram Alex Song 38/53 Alex Song - ein Traum in Pink. Besonders aufgewertet durch die passenden Sandalen, die er wahrscheinlich seiner Frau geklaut hat © Instagram Kevin-Prince Boateng 39/53 Spiegel-Selfies, das weiß der geübte Beobachter, gelingen nur bei exakter Kopfhaltung. Hier vom Prince höchstpersönlich in Vollendung präsentiert © Instagram Jerome Boateng 40/53 Was sein Bruder kann, kann Jerome Boateng natürlich schon lange. Hier präsentiert er das legere Sommer-Outfit für den Mann von Welt © Instagram Kevin Kampl 41/53 Kevin Kampl, auch abseits des Feldes setzt er Maßstäbe © Instagram Raul Meireles 42/53 Modisches Stilvorbild war wahrscheinlich Raul Meireles. Der wiederum ist das Idol tausender Berlin-Mitte-Hipster © Instagram Leonardo Bittencourt 43/53 Man kann es vor lauter Camouflage kaum erkennen, aber wenn man genau hinschaut, entdeckt man Leonardo Bittencourt © Facebook Paul Pogba 44/53 #Bosseveryone. Paul Pogba träg sein Lebensmotto auf dem Scheitel © Instagram Mitchell Weiser 45/53 Denn ich rolle mit meinen Besten! Feiner Zug: Auch Mitchell Weiser darf mit, hat den Swag-Test zuvor mit Bravour bestanden © Instagram Özkan Yildirim 46/53 Özkan Yildirim mit seiner Interpretation von "Zwischen Militär und Haute Coutoure" © Instagram Dani Alves 47/53 Was ist hier verstörender? Dass Leo Messi aussieht wie sein eigener Großvater oder die unfassbare Ähnlichkeit von Neymar und Dani Alves? © Instagram Leroy Sane 48/53 Leroy Sane, meine Damen und Herren. Bemerkenswert: Das Großwild für das aparte Leo-Bomberjäckchen hat er zuvor noch in Gelsenkichen-Buer eigenhändig erlegt © Instagram Karim Bellarabi 49/53 Eins muss man Karim Bellarabi lassen. UV-Schutz nimmt er dank seines großformatigen Hutes mehr als ernst! © Facebook Salomon Kalou 50/53 So wie Salomon Kalou hier schaut, hat ihn wahrscheinlich jemand in alle drei Outfits gezwungen © Instagram Matthias Ostrzolek 51/53 90 Prozent dieses Bildes würden keinen Ausschlag auf der Swag-Richterskala auslösen. Aber mit dem "Hoverboard" reißt Matthias Ostrzolek natürlich wieder viel raus © Instagram Mitchell Weiser 52/53 Mitchell Weiser. Ohne Worte © Instgram Kevin Kampl 53/53 Ich möchte das Buchstabenrätsel bei Kevin Kampl lösen und kaufe ein "R"

Mustafa Kucukovic: Brandschutztechnik statt Bundesliga

Unabhängig von seiner Krankheit hatte man in Deutschlands Profifußball inzwischen Bedenken, was die Qualitäten von Kucukovic angeht. Er galt als komplizierter Charakter, der schnell den Verein wechselte, wenn Probleme aufkamen - keine guten Voraussetzungen für den ersehnten Neustart. Knapp zwei Jahre spielte er für Hansa und hatte in dieser Zeit stets einen schweren Stand bei den Fans. Sein Söldner-Image wurde er nie komplett los, bis er seinen Vertrag auf eigenen Wunsch auflöste.

Mit dem Profifußball hat er seitdem abgeschlossen. Und während seine ehemaligen Mitspieler Mats Hummels, Sami Khedira (mittlerweile auch schon in Fußball-Rente) oder Manuel Neuer inzwischen gefeierte Weltmeister sind und längst Millionen verdient haben, spielte Kucukovic nur noch aus Liebe zum Spiel. Erst beim Lüneburger Sportklub Hansa in der Regionalliga und anschließend bei Hammer United. "Ich bin nicht unzufrieden, wie es gelaufen ist", sagt er noch vor nicht allzu langer Zeit, ehe er dann schon bald seine Schuhe an die Wand nagelte.

Er beendet am Ende seiner ersten Hammer-Saison Saison seine Karriere und hoffte dann, ein normales Leben zu führen - mit einem normalen Job im Bereich Brandschutz- und Sicherheitstechnik - weit weg von den Neuers und Boatengs in der Bundesliga.

Mustafa Kucukovic: Haftstrafe wegen Drogendealens?

Es wurde still um den heute 34-Jährigen. Doch im Jahr 2021 kam ein ganz anderer Nackenschlag auf Kucukovic zu: Der gebürtige Bosnier wurde festgenommen, weil er zusammen mit einer weiteren Person 310 Kilogramm Drogen erworben und verkauft haben soll.

Die Vorwürfe gegen Kucukovic sind handfest, zwischenzeitlich war der Ex-Shootingstar wieder auf freiem Fuß, um nun darauf zu warten, wie es weitergeht. Seine Unschuld beteuert er weiterhin.