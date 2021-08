FC Bayern, Teampräsentation heute in der Allianz Arena: Uhrzeit, Tickets, Übertragung im TV und Livestream

Beim FC Bayern München findet heute in der Allianz Arena die Team-Präsentation vor dem Start der Pflichtspiel-Saisons statt. Uhrzeit, Tickets, Übertragung im TV und Livestream: Hier gibt's alle Informationen zu der Veranstaltung.

FC Bayern, Teampräsentation heute in der Allianz Arena: Uhrzeit, Plan, Zuschauer, Tickets

Nach der Absetzung des DFB-Pokalspiels am Freitag beim Bremer SV bietet sich dieser Termin für zwischendurch jetzt erst recht an: Der FC Bayern stellt am heutigen Mittwoch, den 4. August im Rahmen der "Allianz FC Bayern Team Presentation" offiziell seine Mannschaft für die Saison 2021/22 vor. Das Ganze geschieht in der Allianz Arena, los geht es um 14 Uhr.

Das Programm: Erst einmal werden die jeweiligen Spieler aufgerufen und vorgestellt, ab 14.30 Uhr gibt es dann eine öffentliche Trainingseinheit. Zudem soll es unterhaltsame bayerische Challenges mit Beteiligung der Profis geben. Um 15.45 Uhr kommt auf die Zuschauer auch noch ein Spiel der FC Bayern Legends zu.

Fans, die in das Stadion gehen möchten, zahlen für eine Eintrittskarte nur zehn (Erwachsene) beziehungsweise fünf Euro (Kinder, ermäßigt). Erworben werden können diese im Online-Ticket-Shop des Klubs.

"Nach über einem Jahr Pandemie und Verzicht auf Stadionbesuche in der Allianz Arena freuen wir uns, unseren Fans im Zuge der Team Presentation einen weiteren Schritt zurück zur Normalität mit der Rückkehr in ihre Arena zu ermöglichen - natürlich mit Schutz- und Hygienekonzept", so Andreas Jung, Bayerns Vorstand für Marketing, Sponsoring und Events.

Das Hygienekonzept beinhaltet: Negativer Coronavirus-Test, vollständige Coronavirus-Impfung oder Nachweis einer Coronavirus-Genesung für den Eintritt und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bis zum Erreichen des Sitzplatzes. Die Mitnahme eines Ausweisdokuments ist zudem Pflicht, dazu wird Personen der Zutritt im Falle von Corona-Symptomen untersagt.

FC Bayern, Teampräsentation heute in der Allianz Arena: Übertragung im TV und Livestream

Wer nicht in die Arena gehen kann oder möchte, bekommt die Gelegenheit, den Bayern-Nachmittag im TV und Livestream zu verfolgen. BR24Sport vom Bayerischen Rundfunk überträgt nämlich live aus dem Stadion. Sendungsstart ist um 14 Uhr, ab 17 Uhr folgt dann eine 45-minütige Zusammenfassung des Tages.

Die Team-Präsentation lässt sich bei BR24Sport auch online via Livestream verfolgen - kostenlos und ohne Registrierung. Eine entsprechende Livestream-Seite ist bereits eingerichtet.

