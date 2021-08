Der Streamingdienst DAZN gewährt potentiellen Neukunden die Möglichkeit eines kostenlosen Probemonats. Doch damit ist es nun bald vorbei. Wir verraten Euch, wann das Angebot endet.

Der Markt um die Sport-Übertragungsrechte ist heiß umkämpft. Der 2016 im deutschsprachigen Raum gestartete Streamingdienst DAZN hat sich bis heute mit jährlich über 8000 verschiedenen Events zum bedeutendsten Anbieter entwickelt.

Zu dieser Fußball-Saison hat DAZN sein Angebot weiter ausgebaut. So sicherte sich der Streamingdienst die exklusiven Übertragungsrechte an 121 Spielen der Champions League sowie an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga. Hinzu kommen aus dem Bereich Fußball die komplette Europa League, die Primera Division, Serie A und Ligue 1 - und noch vieles mehr.

Auch die US-Sportarten haben ein großes Standing bei DAZN. Fast jede Nacht könnt Ihr Livesport aus den Ligen der NBA, MLB und NFL genießen. Doch das ist noch längst nicht alles. Des weiteren hat DAZN noch weitere Topevents aus Sportarten wie Rugby, Feldhockey, Wintersport, Snooker, Motorsport, Leichtathletik, Radsport, Tennis und Boxen in seinem Angebot.

Kürzlich erhöhte DAZN die Preise für das Abo. Jetzt müsst Ihr entweder 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo). Seit Jahren können alle, die noch nicht Kunde von DAZN sind, das komplette Programm und alle Inhalte 30 Tage kostenlos testen. Damit ist noch kein Abo abgeschlossen, da man den Probemonat jederzeit kündigen kann.

DAZN: Wann endet der kostenlose Probemonat?

Das Angebot des kostenlosen Probemonats gibt es bei DAZN aber nicht mehr lange. Der Streamingdienst kündigte an, dass das Gratis-Testangebot ab dem 1. Oktober wegfällt. Über die Gründe darüber, machte DAZN keine Angaben.

Was heißt das konkret? Den kostenlosen Probemonat gibt es noch bis zum 30. September. Wer DAZN also einmal die vollen 30 Tage kostenlos testen will, muss bis spätestens 1. September ein Abo abschließen - und nicht vergessen dieses fristgerecht wieder zu kündigen.

DAZN - Programm: Fußball im Überblick