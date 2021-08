Am Freitag startet die Bundesliga in die Saison 2021/22. In dieser überträgt DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele. Zudem hat der Streamingdienst noch weitere Topligen in seinem Angebot. Wir zeigen Euch, wie Ihr DAZN auf Eurem Fernseher sehen könnt.

An diesem Wochenende starten mit der Bundesliga und der Primera Division zwei große europäische Fußball-Ligen in die Saison 2021/22. Auch der Beginn der Gruppenphase in der Champions League und der Europa League ist nicht mehr weit.

Was haben diese Ligen alle gemeinsam? Die Antwort: Sie werden alle exklusiv oder in großen Teilen von DAZN live übertragen. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison so viel Fußball im Livestream, wie nie zuvor.

Einige Beispiele: DAZN hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an 121 der 137 Spiele der Champions League von der Qualifikation bis zum Finale, dazu auch die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga. Weiterhin im Angebot hat DAZN auch alle Spiele der Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Ein DAZN-Abo lohnt sich für Fußballfans in dieser Saison mehr als je zuvor. Ein solches kostet entweder 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder einmalig im Jahr 149,99 Euro (Jahresabo). Alle, die DAZN vor einer möglichen Buchung testen wollen, können dies machen - sogar kostenlos für 30 Tage.

Mit DAZN könnt Ihr die Live-Übertragungen der Spiele Eurer Wahl auf verschiedenen Endgeräten wie Handy und Tablet abrufen. Für viele kommt das ultimative Liveerlebnis aber erst auf dem größeren Bildschirm des heimischen Fernseher zur Geltung. Ist das bei DAZN machbar?

DAZN im TV empfangen: So seht Ihr den Streamingdienst auf Eurem Fernseher

In der heutigen Zeit ist es selbstverständlich kein Problem, sich DAZN auf den heimischen Fernseher zu holen. Erste Voraussetzung dafür ist, dass Ihr ein Abo abgeschlossen habt. Dann sollten die weiteren Schritte auch kein Problem mehr darstellen.

Der erste Schritt ist herunterladen und installieren der DAZN-App. Diese ist kostenlos in den gängigen Stores wie beispielweise dem App Sore oder Play Store zu erhalten. DAZN funktioniert auf fast allen Smart-TVs und Spielekonsolen (Liste siehe unten), mit diesen ist die App kompatibel. Nach der Anmeldung mit Eurem DAZN-Account in der App könnt Ihr den Livestream von DAZN auch schon über Eure Smart-TVs oder Spielekonsolen auf dem großen Bildschirm sehen.

Des weiteren ist es natürlich möglich, Euren Computer oder Laptop mit einem HDMI-Kabel mit Eurem Fernsehgerät zu verbinden. Damit überträgt sich das Livebild vom PC oder Laptop auf den Fernseher.

Seit kurzem gibt es auch die Möglichkeit DAZN in Form von zwei linearen TV-Sendern, DAZN1 und DAZN2, zu empfangen. Die beiden Sender zeigen täglich von 8 Uhr morgen bis Mitternacht die Highlights aus dem DAZN-Programm. Möglich ist das aber nur als Zusatz in einem Vodafone-Vertrag.

DAZN im TV empfangen: Mit diesen Smart-TVs und Spielekonsolen funktioniert's