Hertha BSC trifft heute in einem Testspiel auf den FC Liverpool. Hier bei SPOX gibt es die Partie im Liveticker zu verfolgen.

Hertha BSC vs. FC Liverpool: Testspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Hertha hat von ihren Freundschaftsspielen bis dato nur die ersten beiden gegen SR Neustadt (16:0) und den MSV 1919 Neuruppin (7:0) gewonnen. Es folgten danach je Unentschieden gegen Hannover 96 (4:4), den FC St. Pauli (2:2) und den VfB Lübeck (1:1).

Vor Beginn: Die Reds von Jürgen Klopp duellierten sich erst kürzlich mit einem anderen Bundesligisten. Gegen den FSV Mainz 05 siegte Liverpool am vergangenen Freitag 1:0. Das Siegtor fiel erst spät in der 86. Minute - und das auch nur per Eigentor durch Luca Kilian.

Vor Beginn: In seinem sechsten Testspiel im Zuge der Vorbereitung auf die neue Saison steht Hertha BSC heute dem Team von Trainer Jürgen Klopp gegenüber. Los geht es um 20.20 Uhr, gespielt wird im Tivoli-Stadion in Innsbruck.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Testspiels zwischen Hertha BSC und dem FC Liverpool.

Hertha BSC vs. FC Liverpool: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wer sich das Testspiel zwischen Hertha und Liverpool ansehen möchte, kann sich freuen: Der österreichische Sender ServusTV überträgt das Aufeinandertreffen live und in voller Länge, bietet dazu dann auch online einen Livestream an.

Hertha BSC: Testspiele in der Saisonvorbereitung