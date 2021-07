Bundesligist 1. FC Köln trifft heute in einem Testspiel auf Stadtrivale Fortuna Köln. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Am vergangenen Montag nahm Bundesligist 1. FC Köln mit der ersten Trainingseinheit die Vorbereitung für die kommende Saison auf. Am heutigen Freitag, 9. Juli, testen die Geißböcke zum ersten Mal ihre Form in einem Testspiel. Dabei kommt es zu einem Derby gegen Fortuna Köln.

Fortuna Köln vs. 1. FC Köln: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Spiel wird um 18 Uhr im Stadion des Regionalligisten Fortuna Köln, dem Südstadion, angepfiffen. Die Karten für das Kölner Derby waren schnell vergriffen. Zu dem Spiel sind 4100 Zuschauer zugelassen.

© getty Steffen Baumgart ist der neue Trainer des 1. FC Köln.

Datum Uhrzeit Ort Team 1 Team 2 9. Juli.2021 18 Uhr Südstadion Köln Fortuna Köln 1. FC Köln

Fortuna Köln vs. 1. FC Köln: Testspiel heute live im TV und Livestream

Eine Live-Übertragung im Free-TV vom Testspiel des 1. FC Köln bei Fortuna Köln wird es heute nicht geben. Dennoch könnt Ihr die Partie live und sogar kostenlos verfolgen.

Der Streamingdienst Sporttotal.tv bietet ab 17.35 Uhr einen kostenlosen Livestream an. Diesen könnt Ihr mit der kostenlosen App (Download im Play Store, Download im App Store) auch auf verschiedenen Endgeräten abrufen.

Sporttotal.tv ist werbefinanziert, deshalb sind zur Verfügung gestellten Livestreams alle kostenlos. Vor allem viel Fußball - von der Regionalliga abwärts bis zur Kreisliga - wird auf dem Portal angeboten. Aber auch Spiele der Basketball-Bundesliga der Frauen, der Pro A (2. Liga Basketball Männer) und verschiedene 24-Stunden-Rennen aus dem Bereich Motorsport sind im Angebot.

1. FC Köln: Vorbereitung auf die Saison 2021/22

Nach dem Spiel gegen Fortuna Köln stehen für den FC, nach heutigem Stand, fünf weitere Testspiele an, das nächste findet bereits am morgigen Samstag beim MSV Duisburg statt.

Für das Team des neuen Trainers Steffen Baumgart folgen Spiele gegen Bayern München (17. Juli), den FC Schaffhausen (18 Juli) und den SV Elversberg (24. Juli). Diese drei Testspiele finden im Rahmen des Trainingslagers des 1. FC Köln (16. bis 25. Juli in Donaueschingen) statt. Ein weiterer geplanter Test gegen Almery City ist noch nicht genau terminiert.

