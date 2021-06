Deutschland vs. Niederlande: U21 EM Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der U21-Europameisterschaft trifft die deutsche Nationalmannschaft heute im Halbfinale auf die Niederlande. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nur noch ein Sieg bis ins Finale! Bei der U21-Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn trifft Deutschland am heutigen Donnerstag, 3. Juni, im Halbfinale. Das Spiel wird um 21 Uhr in der MOL Aréna Sóstó im ungarischen Székesfehérvár angepfiffen.

an die Atmosphäre in dem Stadion ist der deutsche Nachwuchs bereits gewöhnt. Am vergangenen Montag gewann er dort das dramatische Viertelfinale gegen Dänemark. Beim Erfolg nach Elfmeterschießen wurde Torwart Finn Dahmen mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Matchwinner.

Das Duell Deutschland gegen die Niederlande gab es bei der EM bereits einmal. In der Gruppenphase gab es im ersten Teil der EM am 27. März ein 1:1. Lukas Nmecha glich in der 84. Spielminute die niederländische Führung durch Justin Kluivert (48.) noch aus.

Deutschland vs. Niederlande: U21 EM Halbfinale heute live im TV und Livestream

Das Halbfinale der U21-EM zwischen Deutschland und der Niederlande könnt Ihr heute live im Free-TV und im Livestream sehen.

Die Übertragung beim Privatsender ProSieben beginnt bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Mit Max Zielke hält Euch ein Reporter mit Informationen vom Spielfeldrand stets auf dem Laufenden.

Im Livestream könnt Ihr die Partie entweder über die Homepage von ProSieben oder auf ran.de sehen - jeweils kostenlos.

Deutschland vs. Niederlande: U21 EM Halbfinale heute im Liveticker

SPOX berichtet vom EM-Halbfinale zwischen Deutschland und der Niederlande in Form eines ausführlichen Livetickers. Die perfekte Alternative für alle, die das Spiel nicht im TV oder im Livestream verfolgen können.

© getty Ex-Nationalspieler Stefan Kuntz ist der Trainer der deutschen U21.

U21 EM: Das Halbfinale im Überblick

Vor dem Halbfinalduell zwischen Deutschland und der Niederlande findet ab 18 Uhr das erste Halbfinale statt. In diesem stehen sich Portugal und Spanien in Maribor (Slowenien) gegenüber.

Datum Anpfiff Begegnung 31. Mai 2021 18 Uhr Spanien - Portugal 31. Mai 2021 18 Uhr Deutschland - Niederlande

