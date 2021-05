3. Liga: Viktoria Köln vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am vorletzten Spieltag der 3. Liga empfängt heute Viktoria Köln den 1. FC Kaiserslautern. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der 3. Liga steht an diesem Wochenende bereits der 37. und damit vorletzte Spieltag auf dem Programm. Am heutigen Samstag, 15. Mai, kommt es unter anderem zum Duell zwischen Viktoria Köln und dem 1. FC Kaiserslautern. Das Spiel wird um 14 Uhr im Sportpark Höhenberg angepfiffen.

Der 1. FC Kaiserslautern kann mit einem Sieg heute in Köln den Klassenerhalt perfekt machen. Lange standen die Roten Teufel auf einem Abstiegsplatz, in den vergangenen acht Spielen kassierten sie aber nur noch eine Niederlage und schoben sich so in der Tabelle bis auf Platz 15 nach vorne. Vor dem 37. Spieltag beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, Platz 17, vier Punkte.

Viktoria Köln kann gelassen in das Spiel gehen. Als Neunter steht der Klub im gesicherten Mittelfeld, hat sowohl mit dem Auf- als auch mit dem Abstieg nichts mehr zu tun.

Viktoria Köln vs. 1. FC Kaiserslautern: Übertragung heute live im TV und Livestream

In diesem Punkt ist die 3. Liga bereits erstklassig! Alle Spiele der Saison 2020/21 werden live im TV und im Livestream gezeigt - an jedem Samstag sogar einige im Free-TV. Beim Spiel zwischen Viktoria Köln und dem 1. FC Kaiserslautern habt Ihr heute die freie Auswahl!

Viktoria Köln vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im Free-TV

Die ARD zeigt auf ihren dritten Programmen in dieser Saison bis zu 86 Drittligaspiele live im Free.TV. Das Spiel zwischen Viktoria Köln und dem 1. FC Kaiserslautern gehört heute dazu.

Live übertragen wird das Spiel heute vom Südwestrundrunk (SWR) und vom Saarländischen Rundfunk (SR). Die Übertragung beginnt jeweils um 14 Uhr.

Viktoria Köln vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im Pay-TV

Magenta Sport zeigt alle Spiel der Drittliga-Saison 2020/21 live - allerdings hinter einer Paywall. Ihr könnt Viktoria Köln gegen den 1. FC Kaiserslautern heute also auch beim Bezahlsender der Telekom live sehen. Da heute mehrere Spiele parallel stattfinden gibt es heute wieder eine Konferenz mit folgenden Spielen.

SC Verl - SV Waldhof Mannheim

Viktoria Köln - 1. FC Kaiserslautern

MSV Duisburg - FC Ingolstadt

KFC Uerdingen - 1. FC Magdeburg

SpVgg Unterhaching - Hansa Rostock

Das Einzelspiel Viktoria Köln gegen Kaiserslautern wird moderiert von Thomas Wagner, Kommentator ist Stefan Fuckert. Bei der Konferenz sind Moderator Alexander Kunz und Kommentator Martin Priller für Euch im Einsatz. Die Übertragung auf beiden Kanälen beginnt jeweils um 13.45 Uhr.

Magenta Sport ist für Telekom-Kunden im ersten Monat kostenlos, danach müssen sie für ein Monatsabo 4,95 Euro bezahlen. Nicht-Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Monatsabo (16,95 Euro pro Monat) und einem Jahresabo (9,95 Euro pro Monat).

Viktoria Köln vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im Livestream

Der SWR und der SR zeigen das Spiel heute auch in einem kostenlosen Livestream. Zu diesen gelangt Ihr über folgende Links:

Auch Magenta Sport bietet einen Livestream seiner Übertragung an. Falls Ihr ein Magenta-Sport-Abo und die kostenlose App heruntergeladen habt, könnt Ihr den Livestream auf Eurem Smartphone und dem Tablet auf magentasport.de abrufen. Am heimischen PC ist der Livestream mit allen gängigen Browsern aufrufbar.

Viktoria Köln vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Viktoria Köln - 1. FC Kaiserslautern

Viktoria Köln - 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 37

37 Datum: 15. Mai 2021

15. Mai 2021 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Sportpark Höhenberg (Köln)

Sportpark Höhenberg (Köln) TV-Übertragung: Magenta Sport, SWR, SR

Livestream: Magenta Sport, SWR, SR

3. Liga: Der 37. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 14.05. 19 Uhr 1. FC Saarbrücken SV Meppen 15.05. 14 Uhr KFC Uerdingen 05 Magdeburg 15.05. 14 Uhr MSV Duisburg FC Ingolstadt 15.05. 14 Uhr SpVgg Unterhaching FC Hansa Rostock 15.05. 14 Uhr FC Viktoria Köln 1. FC Kaiserslautern 15.05. 14 Uhr SC Verl Waldhof Mannheim 16.05. 13 Uhr Hallescher FC SV Wehen Wiesbaden 16.05. 14 Uhr SG Dynamo Dresden Türkgücü-Ataspor 16.05. 14 Uhr 1860 München Bayern München II 17.05. 19 Uhr VfB Lübeck FSV Zwickau

Viktoria Köln vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX berichtet vom Spiel Viktoria Köln gegen den 1. FC Kaiserslautern in Form eines kostenlosen Livetickers. Über die Tagesübersicht gelangt Ihr zu unseren Tickern der anderen Drittligaspiele.

Viktoria Köln vs. 1. FC Kaiserslautern: Voraussichtliche Aufstellungen

Viktoria Köln: Mielitz - Koronkiewicz, Rossmann, Fritz, Stellwagen - Klefisch, Klingenburg - Risse, Wunderlich, Handle - Thiele

Mielitz - Koronkiewicz, Rossmann, Fritz, Stellwagen - Klefisch, Klingenburg - Risse, Wunderlich, Handle - Thiele 1. FC Kaiserslautern: Spahic - Rieder, K. Kraus, Sickinger - Hercher, Hlousek - Götze, Ouahim - J. Zimmer, Hanslik - Pourie

