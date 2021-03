Wer zeigt / überträgt BVB - FC Sevilla heute live im TV und Livestream?

Borussia Dortmund empfängt am Abend in der Champions League den FC Sevilla zum Achtelfinal-Rückspiel. SPOX verrät Euch, wer die Partie heute live im TV sowie im Livestream zeigt bzw. überträgt.

Wer überträgt / zeigt BVB gegen FC Sevilla heute live im TV und Livestream?

Wer auf eine Übertragung der Partie zwischen Borussia und dem FC Sevilla im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Im Free-TV wird es heute keine Livebilder des Achtelfinal-Rückspieles geben.

Dies liegt daran, dass die Übertragungsrechte an der Champions League 2020/21 in Deutschland bei DAZNund Sky liegen. Das Spiel zwischen dem BVB und seinen spanischen Gästen zeigt und überträgt heute live und exklusiv Sky.

An jedem Achtelfinal-Spieltag überträgt der Pay-TV-Sender eine Partie, die andere gibt es in voller Länge live bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt am heutigen Abend das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Juventus Turin und dem FC Porto.

Doch zurück zur Übertragung des BVB-Spieles. Die Vorberichterstattung mit Michael Leopold, Dietmar Hamann und Erik Meijer, zu sehen auf Sky Sport1 HD und Sky Sport2 HD, beginnt bereits um 19.30 Uhr. Das Spiel des BVB gegen Sevilla gibt es dann ab 20.50 Uhr auf Sky Sport2 HD. Kommentator der Partie ist Wolff Fuss. Auf Sky Sport1 HD könnt Ihr die beiden Achtelfinal-Rückspiele des Abends zudem ab 20.50 Uhr in einer Konferenz sehen.

Einen Livestream gibt es selbstverständlich auch. Sky-Kunden haben die Möglichkeit, via Sky Go die Partie von unterwegs zu streamen. Nicht-Sky-Abonnenten können kurzfristig noch SkyTicket. buchen, und sich dann das Spiel im Livestream ansehen.

BVB vs. FC Sevilla: Alle Daten zum Spiel

Datum: 9. März 2021

9. März 2021 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Stadion: Signal Iduna Park

Signal Iduna Park Zuschauer: keine

BVB gegen FC Sevilla heute live: Die Highlights

Auf SPOX könnt Ihr schon kurz nach dem Abpfiff die besten Szenen der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla sehen. Diesen Service bietet auch DAZN seinen Kunden an.

Neben der Champions League hat das "Netflix des Sports" noch sehr viel weiteren Live-Fußball im Programm: Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga.

Ein DAZN-Abonnement kostet nach Ablauf des kostenlosen Probemonats 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich.

BVB gegen FC Sevilla: Champions League heute im Liveticker

Erreicht der BVB nach dem 3:2-Auswärtssieg im Hinspiel heute das Viertelfinale? Alles zum heutigen Spiel erfährt Ihr natürlich auch im Liveticker von SPOX.

Champions League: Die Achtelfinalrunde im Überblick