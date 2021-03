Montenegro - Norwegen: WM Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der WM-Qualifikation kommt es heute in der Gruppe G zum Duell zwischen Montenegro und Norwegen. Wo Ihr das Spiel im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt zeigen wir Euch in folgendem Artikel.

WM-Qualifikation, Montenegro gegen Norwegen: Ort, Uhrzeit, Infos

In der WM-Qualifikation steht am heutigen Dienstag, 30. März, bereits der 3. Spieltag auf dem Programm. In Podgorica empfängt Montenegro Norwegen. Das Spiel im Stadion Pod Goricom wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Das Heimteam hat nach zwei Spieltagen bereits sechs Punkte auf der Habenseite. Einem Auftaktsieg in Lettland folgte ein klarer Heimerfolg gegen Fußballzwerg Gibraltar. Norwegen um BVB-Star Erling Haaland steht nach der 0:3-Heimniederlage gegen die Türkei schon etwas unter Druck. Haaland wurde nach der Pleite von den norwegischen TV-Experten hart kritisiert. Von "Enttäuschung" und "Kapitulation" war die Rede.

WM-Qualifikation: Die Gruppe G im Überblick

Platz Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 Türkei 2 2 0 0 7:2 5 6 2 Montenegro 2 2 0 0 6:2 4 6 3 Niederlande 2 1 0 1 4:4 0 3 4 Norwegen 2 1 0 1 3:3 0 3 5 Lettland 2 0 0 2 1:4 -3 0 6 Gibraltar 2 0 0 2 1:7 -6 0

Montenegro vs. Norwegen: Die WM-Qualifikation heute im TV und Livestream

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Montenegro und Norwegen wird heute nicht im deutschen Free-TV übertragen. Dort sind nur die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft im frei empfangbaren TV zu sehen.

Die Übertragungsrechte an allen anderen WM-Qualifikationsspiele liegen bei DAZN. Der Streamingdienst ist damit auch bei der Partie zwischen Norwegen und Montenegro live dabei. Wenige Minuten vor Spielbeginn geht der DAZN-Livestream auf Sendung.

Montenegro vs. Norwegen: Die WM-Qualifikation heute im Liveticker

Das Spiel zwischen Montenegro und Norwegen könnt Ihr bei SPOX auch im Liveticker verfolgen. In der Tagesübersicht seht Ihr unser komplettes Tickerangebot des heutigen Tages.

