Nach der Länderspielpause geht der Klubfußball weiter, doch am heutigen Freitag sind keine Spiele in der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga angesetzt. Doch warum ist das so? Wir klären Euch hier auf.

Darum sind heute keine Spiele in der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga

Rund zwei Wochen standen die Nationalmannschaften im Fokus. Jetzt rollt der Ball wieder in den Stadien der Bundesligisten, Zweitligisten und Drittligisten. Der Spieltag beginnt jedoch erst am Samstag.

Dies hat in dieser Saison zwei Gründe. Durch die Corona-Pandemie wurde der Terminplan für alle Nationalmannschaften deutlich enger. Das DFB-Team musste beispielsweise in den vergangenen Tagen gleich drei WM-Qualfikations-Spiele absolvieren. Dadurch, dass viele Nationalspieler sogar am Mittwoch noch im Einsatz waren, hat die DFL beschlossen in dieser Saison auf das Freitagsspiel nach der Länderspielpause zu verzichten.

Außerdem ist der 2. April in diesem Jahr ein spezieller Tag, da es sich um den Karfreitag handelt. Dieser ist per Gesetz ein stiller Feiertag. Dementsprechend sind in vielen Bundesländern auch Sportveranstaltungen untersagt.

Davon ist auch die Bundesliga betroffen. Vor zwei Jahren wurde ebenfalls nicht am Karfreitag gespielt.

Fußball: Wann wird das Freitagsspiel der Bundesliga nachgeholt?

Durch den Wegfall des Freitagsspiels wurde in den Ligen der Spielplan angepasst. In der 3. Liga gibt es Samstag eine Partie. In der 2. Liga wurden die beiden Freitagsspiele sowohl auf dem Samstag als auch auf den Ostersonntag aufgeteilt.

In der Bundesliga hat man ebenfalls am Samstag nun eine Partie mehr. Diese beginnt jedoch nicht um 15.30 Uhr, sondern hat eine eigene Anstoßzeit. Das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg ist nämlich für 20.30 Uhr angesetzt.

Fußball: Spielplan am Osterwochenende

Bundesliga: Spielplan am Osterwochenende - Partien, Ansetzungen

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 03.04. 15.30 Uhr Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 03.04. 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Schalke 04 03.04. 15.30 Uhr VfL Wolfsburg 1. FC Köln 03.04. 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld 03.04. 15.30 Uhr FC Augsburg 1899 Hoffenheim 03.04. 18.30 Uhr RB Leipzig Bayern München 03.04. 20.30 Uhr Mönchengladbach SC Freiburg 04.04. 15.30 Uhr VfB Stuttgart Werder Bremen 04.04. 18 Uhr Union Berlin Hertha BSC

2. Liga: Spielplan am Osterwochenende - Partien, Ansetzungen

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 03.04. 13 Uhr Heidenheim SpVgg Greuther Fürth 03.04. 13 Uhr VfL Bochum Holstein Kiel 03.04. 13 Uhr Karlsruher SC VfL Osnabrück 04.04. 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 Fortuna Düsseldorf 04.04. 13.30 Uhr Hannover 96 Hamburger SV 04.04. 13.30 Uhr Sandhausen Würzburger Kickers 04.04. 13.30 Uhr Jahn Regensburg FC Erzgebirge Aue 04.04. 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg SC Paderborn 07 05.04. 20.30 Uhr FC Sankt Pauli Eintr. Braunschweig

3. Liga: Spielplan am Osterwochenende - Partien, Ansetzungen