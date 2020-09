Drei Aufstiege in vier Jahren: Wie Ex-BVB-Star Nuri Sahin seinen Heimatklub nach oben führt

Nuri Sahin hat seine aktive Karriere eigentlich noch nicht beendet. Und dennoch ist der Ex-BVB-Star schon der Macher bei einem Oberligisten.

Was der Durchmarsch des RSV Meinerzhagen von der Bezirksliga in die Oberliga Westfalen mit Ex-BVB-Profi Nuri Sahin zu tun hat? Extrem viel. So viel, dass einer, den Fußball-Deutschland eigentlich nur als Spieler kennt, plötzlich wie ein Trainer und Manager in Personalunion redet.

"Grundsätzlich wollen wir die Mannschaft etwas verjüngen, möchten Talente dazuholen - da haben wir auch zwei Spieler konkret im Auge", sagte Sahin im Mai 2019 im Interview mit come-on.de. "Allzu viel werden wir aber nicht machen. Auf den Außenverteidigerpositionen werden wir etwas tun, und in die Offensive wollen wir noch mehr Variabilität hineinbringen", fügte der 52-malige türkische Nationalspieler an.

Gerade hatte Meinerzhagen, Sahins Heimatklub, den dritten Aufstieg innerhalb von vier Jahren eingetütet. Seit Sahin, mit 31 mittlerweile im Herbst seiner Karriere angelangt, 2015 begann, sich beim RSV zu engagieren, ging es steil bergauf.

"Ohne Nuri Sahin würden wir sicherlich Probleme bekommen", sagt Andreas Schulte, 2. Vorsitzender des Klubs - und erklärt, dass mit dem Sprung in die Fünftklassigkeit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein soll: "Im Jahr 2021 haben wir 100-jähriges Jubiläum. Unser Ziel ist es, bis dahin in der Regionalliga zu spielen. Und da nehmen wir derzeit auch das Glück mit, dass uns jemand wie Nuri mit sehr viel Spaß und Herzblut unterstützt."

Sahin, Draxler, Götze und Co.: Die jüngsten Debütanten der Bundesliga-Geschichte © imago images / WEREK/Sven Simon/Stefan Matzke 1/28 Mit Jamal Musiala hat Mitte Juni ein Hoffnungsträger des FC Bayern sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Damit schiebt er sich in die Top 10 der jüngsten Bundesliga-Spieler aller Zeiten und tritt einer illustren Liste bei. Ein Überblick. © getty 2/28 Platz 27: Maximilian Arnold (für VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg) - 17 Jahre, 5 Monate und 30 Tage am 26. November 2011. © imago images 3/28 Platz 26: Rüdiger Abramczik (für FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart) - 17 Jahre, 5 Monate und 24 Tage am 11. August 1973. © getty 4/28 Platz 25: Franco Foda (für 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig) - 17 Jahre, 5 Monate und 22 Tage am 15. Oktober 1983. © imago images 5/28 Platz 24: Antonis Aidonis (für VfB Stuttgart gegen 1. FC Nürnberg) - 17 Jahre, 5 Monate und 19 Tage am 10. November 2018. © getty 6/28 Platz 23: Mario Götze (für Borussia Dortmund gegen FSV Mainz 05) - 17 Jahre, 5 Monate und 18 Tage am 21. November 2009. © getty 7/28 Platz 22: Dirk Drescher (für VfL Bochum gegen 1. FC Nürnberg) - 17 Jahre, 5 Monate und 13 Tage am 10. August 1985. © getty 8/28 Platz 21: Timo Werner (für VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen) - 17 Jahre, 5 Monate und 11 Tage am 17. August 2013. © getty 9/28 Platz 20: Max Meyer (für FC Schalke 04 gegen FSV Mainz 05) - 17 Jahre, 4 Monate und 29 Tage am 16. Februar 2013. © getty 10/28 Platz 19: Levin Öztunali (für Bayer Leverkusen gegen SC Freiburg) - 17 Jahre, 4 Monate und 26 Tage am 10. August 2013. © Getty 11/28 Platz 18: Marc-Andre Kruska (für Borussia Dortmund gegen 1. FC Kaiserlautern) - 17 Jahre, 4 Monate und 15 Tage am 13. November 2004. © Imago 12/28 Platz 17: Lennart Hartmann (für Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt) - 17 Jahre, 4 Monate und 14 Tage am 17. August 2008. © getty 13/28 Platz 16: Christian Pulisic (für Borussia Dortmund gegen FC Ingolstadt) - 17 Jahre, 4 Monate und 12 Tage am 30. Januar 2016. © Imago 14/28 Platz 15: Christian Wück (für 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Köln) - 17 Jahre, 4 Monate und 11 Tage am 20. Oktober 1990. © getty 15/28 Platz 14: Kai Havertz (für Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen) - 17 Jahre, 4 Monate und 4 Tage am 15. Oktober 2016. © Imago 16/28 Platz 13: Christian Wörns (für Waldhof Mannheim gegen FC St. Pauli) - 17 Jahre, 3 Monate und 30 Tage am 9. September 1989. © imago 17/28 Platz 12: Marc Stendera (für Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München) - 17 Jahre, 3 Monate und 27 Tage am 6. April 2013. © Getty 18/28 Platz 11: Julian Draxler (für FC Schalke 04 gegen Hamburger SV) - 17 Jahre, 3 Monate und 26 Tage am 15. Januar 2011. © imago images / Stefan Matzke 19/28 Platz 10: Jamal Musiala (für den FC Bayern gegen den SC Freiburg) - 17 Jahre, 3 Monate, 25 Tage am 20. Juni 2020. © imago images 20/28 Platz 9: Maximilian Beier (für die TSG 1899 Hoffenheim beim SC Freiburg) - 17 Jahre, 3 Monate und 22 Tage am 8. Februar 2020. © imago images 21/28 Platz 8: Simon Asta (für FC Augsburg gegen SC Freiburg) - 17 Jahre, 3 Monate und 17 Tage am 12. Mai 2018. © imago 22/28 Platz 7: Josha Vagnoman (für Hamburger SV gegen FC Bayern München) - 17 Jahre, 2 Monate und 27 Tage am 10. März 2018. © getty 23/28 Platz 6: Giovanni Reyna (l., für Borussia Dortmund gegen FC Augsburg) - 17 Jahre, 2 Monate und 5 Tage am 18. Januar 2020. © Imago 24/28 Platz 5: Ibrahim Tanko (für Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart) - 17 Jahre, 1 Monate und 30 Tage am 24. September 1994. © imago 25/28 Platz 4: Jürgen "Fuzzy" Friedl (für Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96) - 17 Jahre und 26 Tage am 20. März 1976. © imago images / Andreas Gumz 26/28 Platz 3: Florian Wirtz (für Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen) - 17 Jahre und 15 Tage am 18. Mai 2020. © imago 27/28 Platz 2: Yann-Aurel Bisseck (für 1. FC Köln gegen Hertha BSC) - 16 Jahre, 11 Monate und 28 Tage am 26. November 2017. © Getty 28/28 Platz 1: Nuri Sahin (für Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg) - 16 Jahre, 11 Monate und 1 Tag am 6. August 2005.

Nuri Sahin: Mit 12 vom RSV Meinerzhagen zum BVB

Beim RSV Meinerzhagen machte Sahin einst seine ersten Schritte, als Vierjähriger begann er beim Verein aus der Nachbargemeinde seines Geburtsortes Lüdenscheid mit dem Kicken. Er blieb bis zu seinem 13. Lebensjahr, ehe er zur großen Borussia aus Dortmund wechselte und dort nur knapp vier Jahre später plötzlich Bundesligaspieler war.

Sahin ist der Macher des Erfolgs von Meinerzhagen. So gut es mit seinem Job als Profi vereinbar ist, unterstützt er mit seiner Expertise, leitet auch mal selbst das Training und spricht sich vor jeder Partie mit dem Trainerteam um Chefcoach Mutlu Demir ab, dem auch sein Bruder Ufuk als Assistent angehört. Spiele, die er verpasst, werden ihm als Video zur Analyse geschickt. Und wenn er da sein kann, steht Sahin dann bei Spielen an der Seitenlinie, schreit leidenschaftlich seine Anweisungen auf den Rasen, gestikuliert wie Pep Guardiola in Bestform.

"Wir haben Tolles geleistet, wir sind in vier Jahren drei Mal aufgestiegen - es ist unglaublich, was hier gerade passiert", sagte Sahin im Mai 2019 der Meinerzhagener Zeitung. Seit er im Sommer 2018 vom BVB zu Werder ins knapp 300 Kilometer entfernte Bremen wechselte, war er zwar logischerweise seltener vor Ort - der Draht glüht ob der engen Bande zum Klub aber so heiß wie eh und je.

"kicker meets DAZN - Der Fußball Podcast" - Nuri Sahin: Nach dieser Aktion von Carlos und Figo wollte ich zu Real

Sahin leistet auch finanzielle Unterstützung, macht daraus kein Geheimnis. Er betont aber auch: "Wenn jemand denkt, dass ich hier alles hineinpumpe, liegt er falsch. Wäre es so, dann würden wir definitiv ein paar Ligen höher spielen." An Leidenschaft pumpt Sahin, der ohnehin eine Trainerkarriere anstrebt, wenn er die Schuhe mal an den Nagel gehängt hat, aber alles in den RSV, was geht. So wie er es einst zum Beispiel bei Jürgen Klopp erlebte. "Ich bin durch meine Trainer geprägt, und das überträgt man dann natürlich auf die eigene Arbeit als Trainer."

Dazu gehören eben auch die Ansprachen. In der Saison des Oberliga-Aufstiegs kam Sahin zum Beispiel vor einer der entscheidenden Partien vorbei und schwor die Mannschaft ein: "Vor dem vorletzten Heimspiel der Saison gegen den Lüner SV habe ich in der Besprechung zu den Jungs gesagt: 'Ich bin sehr entspannt, weil ich weiß, woher wir kommen"." Er sei "extrem stolz auf die Mannschaft und das Trainerteam", betonte Sahin, der den RSV alleine mit seinem Namen natürlich auch attraktiv für veranlagte Spieler macht.

RSV Meinerzhagen spielte in erster Oberliga-Saison gleich um Regionalliga-Aufstieg mit

Gleich in der ersten Oberliga-Saison wurde Meinerzhagen sogar Zweiter. Wäre es nicht zum Abbruch der Spielzeit wegen der Coronavirus-Pandemie gekommen, hätte man sich also tatsächlich schon 2020 den Traum von der Regionalliga erfüllen können. Sahin hatte im Vorfeld das nötige Selbstbewusstsein dafür eingeimpft: "Wir sollten demütig sein, aber wir werden auch in der Oberliga in jedes Spiel mit der Einstellung hineingehen, es zu gewinnen."

Und während der Star des Vereins kürzlich zu Antalyaspor in die Türkei wechselte und damit in den beiden kommenden Jahren wohl noch seltener vor Ort sein wird, tut das den Ambitionen des RSV logischerweise keinen Abbruch. Schließlich steht Mitte September mit der 1. DFB-Pokalrunde gegen Zweitligist Greuther Fürth schon das nächste Highlight an. "Es ist mein größter Wunsch, dass es uns gelingt, gemeinsam das zu stabilisieren, was wir aufgebaut haben", betont Sahin. "Mit 'gemeinsam' meine ich die Stadt Meinerzhagen, die Firmen und die Leute, die hier ehrenamtlich und freiwillig tätig sind."

Auf beeindruckende Art und Weise hat er es geschafft, dem Klub, der ihm die Grundlagen des Fußballsports mit auf den Weg gab, bei dem unter anderem ein deutscher Meistertitel mit dem BVB und Spiele für Real Madrid oder den FC Liverpool heraussprangen, etwas zurückzugeben. Ausgang offen ...

Nuri Sahin: Seine Karriere-Stationen im Überblick