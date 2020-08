Fußball heute live: Spiele, Termine, TV-Übertragung, Livestream

Auch am heutigen Montag stehen in der Welt des Fußballs wieder Spiele an. Wir informieren Euch, welche Partien es heute zu sehen gibt und wo diese im TV und Livestream übertragen werden.

Fußball heute live: Die Partien laufen am heutigen Montag (10. August)

Am heutigen Montag finden die ersten Viertelfinals der Europa League statt.

Bayer Leverkusen bekommt es dabei mit Inter Mailand zu tun, während Manchester United gegen den FC Kopenhagen ran muss.

Anstoß beider Partien ist heute um 21 Uhr deutscher Zeit, als Austragungsorte fungieren die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf sowie das RheinEnergieSTADION in Köln.

Team 1 Team 2 Datum Uhrzeit Ort Inter Mailand Bayer Leverkusen Mo, 10. August 21 Uhr Düsseldorf Manchester United FC Kopenhagen Mo, 10. August 21 Uhr Köln

Fußball heute live im TV und Livestream verfolgen

Die heutigen Partien der Europa League könnt Ihr beide live auf DAZN verfolgen, der Streaming-Dienst beginnt seine Übertragung kurz vor Anpfiff.

Die Begegnung der Leverkusener gegen Inter wird von Uli Hebel und Guido Hüsgen kommentiert, die von Experten Ralph Gunesch unterstützt werden. Kommentator Flo Hauser und Ex-Profi Benny Lauth kümmern sich um die Übertragung der Partie Manchester United - FC Kopenhagen.

Außerdem bietet DAZN beide Partien auch als Konferenz via GoalZone an.

RTL hat sich zudem die Rechte für die Übertragung des Leverkusen-Spiels gesichert, der TV-Sender ist bereits ab 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung live auf Sendung. Gleichzeitig wird es auch einen Livestream via TVNow geben.

Fußball heute live: Antonio Conte hat Respekt vor Bayer Leverkusen

Vor dem Viertelfinale der Europa League hat Inter-Trainer Antonio Conte seinen Respekt vor Bayer Leverkusen geäußert. "Bayer Leverkusen hat viele talentierte und schnelle Spieler, die für uns im Konterspiel sehr gefährlich sein können", sagte der Italiener.

"Wenn wir angreifen, müssen wir auf die Geschwindigkeit der Leverkusener achten. Wir müssen in der Lage sein, unser Spiel zu spielen, unsere Eigenschaften zu nutzen, um den Gegner in Schwierigkeiten zu bringen", fügte er an und betonte, dass es auf jeden Kleinigkeit ankommen würde.

Fußball heute live: Manchester United klarer Favorit gegen Kopenhagen

Sollte der FC Kopenhagen Manchester United aus dem Turnier werfen und seinerseits ins Halbfinale der Europa League einziehen, wäre dies eine kleine Sensation. Auch die Buchmacher sehen die Red Devils klar in Front, so bekommt man bei bwin eine Quote von 1,26 auf einen United-Sieg, während man bei einem Sieg der Dänen das 11-fache seinen Einsatzes rausbekommt.

Auch der Turniersieg geht demnach nur über United, bwin sieht das Solskjaer-Team mit einer Quote von 2,75 klar an der Spitze, gefolgt von Inter (4,33) und Bayer (7,0).

Europa League: Termine des Finalturniers