Fußball heute live: Spiele, Termine, TV-Übertragung, Livestream

Im August geht es in den internationalen Fußball-Wettbewerben Schlag auf Schlag. Am heutigen Dienstag geht es erneut zur Sache. Wir zeigen euch, welche Teams heute auf dem Rasen auflaufen und wo es heute Fußball live im TV und Livestream zu sehen gibt.

Du willst Fußball heute live sehen? Dann sichere dir jetzt den DAZN-Gratis-Monat!

Fußball heute live: Diese Begegnungen gibt es heute zu sehen

Nachdem gestern die ersten beiden Viertelfinals des Europa-League-Finalturniers ausgetragen wurden, stehen heute die restlichen beiden Begegnungen der Runde der besten acht Mannschaften an.

Der FC Basel muss sich gegen Schachtjor Donezk beweisen, während die Wolverhampton Wanderers gegen den dreimaligen Europa League Sieger FC Sevilla antreten.

Die beiden Partien werden zeitgleich in der Schau-ins-Land-Arena (Duisburg) und in der Veltins-Arena (Gelsenkirchen) um 21 Uhr angepfiffen.

Team 1 Team 2 Datum Uhrzeit Ort Wolverhampton Wanderers FC Sevilla Di, 11. August 21 Uhr Duisburg FC Basel Schachtjor Donezk Di, 11. August 21 Uhr Gelsenkirchen

© imago images / Hans Blossey

Fußball heute live im TV und Livestream verfolgen

Die beiden Begegnungen könnt Ihr heute von eurem Smartphone, Tablet oder Desktop live und exklusiv bei DAZN verfolgen. Die Übertragung im Livestream beginnt um 20.45 Uhr mit Vorberichten.

Das Spiel der Wolves gegen die Andalusier wird vom Kommentatoren-Team um Uli Hebel und Sebastian Kneißl begleitet, die Partie zwischen den Schweizern und den Ukrainern präsentiert Tom Kirsten.

Um kein Tor der beiden Spiele zu verpassen, gibt es für Kunden von DAZN eine Konferenz die sogenannte GoalZone. Bei DAZN werden alle Partien des Final-8-Turniers der Europa League live gezeigt.

Fußball heute live: Bei DAZN gibt es nicht nur Fußball

Der Streamingdienst DAZN bietet nicht nur die Europa League an, sondern hat ein riesiges Angebot von Livesport im Programm.

Neben der Europa League seht Ihr bei DAZN auch Spiele der Champions League (3 von 4 Viertelfinalls, die Halbfinals und das Finale) sowie ausgewählte Partien aus Serie A, Ligue 1, Primera Division und MLS. Hinzu kommen ab der Saison 2021/22 106 Spiele der Bundesliga live, davon 103 exklusiv.

Mehrsportfans kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten, US-Sport (NBA, NFL, MLB & NHL), Tennis, Darts, Beach Volleyball, UFC, Boxen, Basketball und vieles mehr ist im DAZN-Angebot enthalten. Auch die MotoGP wird live auf DAZN gezeigt.

11,99 Euro zahlt Ihr im Monat für den Streamingdienst, könnt jederzeit monatlich kündigen und bekommt die ersten vier Wochen geschenkt. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abzuschließen - hier ist der erste Monat ebenfalls kostenfrei. Hier geht's zum Probemonat!

© imago images

Fußball heute live: Sevilla mit leichtem Vorteil?

Der FC Sevilla ist der Rekordtitelträger in der Europa League und steht bereits zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte unter den letzten acht Teams in Europas zweithöchster Spielklasse.

Die Schützlinge von Coach Lopetegui sind aktuell top in Form. Aus den letzten sechs Partien verbuchte man fünf Siegef. Die Buchmacher sehen die Spanier mit einer Quote von 2,2 im Vergleich zu den Wolves mit 3,5 leicht vorne.

© imago images

Fußball heute live: Überrascht Basel in Gelsenkirchen?

Im Vergleich zum anderen Viertelfinale des heutigen Abends standen sich der FC Basel und Schachtjor Donezk bereits dreimal im internationalen Geschäft gegenüber. Das letzte Aufeinandertreffen, bei dem Donezk siegte, ist aber bereits über 10 Jahre her.

Das Team von Marcel Koller zeigt in dieser Saison starke Effektivität in der Offensive. Gepaart mit der Kompaktheit in der Defensive könnten sich die Basler zu einem sehr unbequemen Gegner für die Ukrainer entwickeln.

Europa League: Termine des Finalturniers