"Erfolgreiche und robuste Partnerschaft": Red Bull verlängert Vertrag mit Sergio Pérez

"Jetzt ist ein wichtiger Zeitpunkt, um unser Aufgebot für 2025 zu bestätigen", wird Teamchef Christian Horner in der Mitteilung zitiert: "Kontinuität und Stabilität sind wichtig für das Team und sowohl Checo als auch Max sind eine erfolgreiche und robuste Partnerschaft, die uns im vergangenen Jahr den ersten Doppelsieg beschert hat."

Pérez hatte in der vergangenen Saison hinter Verstappen den zweiten Platz in der Fahrerwertung belegt. Für Red Bull fuhr Pérez, der vor seinem Wechsel zu Red Bull im Jahr 2021 in der Motorsport-Königsklasse bereits für Sauber, McLaren, Force India sowie Aston Martin an den Start gegangen war, bislang zu fünf Rennsiegen.

Mit insgesamt sechs Erfolgen ist Pérez der erfolgreichste Mexikaner in der Formel-1-Geschichte. "Wir haben in diesem Jahr eine große Herausforderung vor uns, ich habe volles Vertrauen in das gesamte Team, dass die Zukunft hier rosig sein wird", sagte Pérez, der in der laufenden Weltmeisterschaft derzeit auf Rang fünf liegt.