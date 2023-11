Auf die gestrigen Freien Trainings folgt beim Grand Prix von Las Vegas heute das Qualifying. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Kampf um die Pole Position live im TV und Livestream sehen könnt.

Gestern wurde der Grand Prix von Las Vegas mit zwei Freien Trainings eröffnet, am heutigen Samstag, den 18. November, geht es weiter. Wieder stehen zwei Sessions auf dem Plan: Um 5.30 Uhr geht auf dem Las Vegas Street Circuit im Bundestaat Nevada (USA) das 3. Freie Training los. Das Qualifying, in dem um die Pole Position gekämpft wird, fängt um 9 Uhr an. Morgen steigt um 7 Uhr dann das Rennen.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Las Vegas im TV und Livestream?

Wer auf der Suche nach einer Übertragung zum Qualifying ist, wird in Deutschland nur bei Sky fündig, da der Pay-TV-Sender die Exklusivrechte besitzt. Auf der Plattform wird im Lauf des Tages nicht nur das Qualifying, sondern auch das finale Freie Training angeboten. Bei Sky Sport F1 (HD) sind beide Sessions zu sehen. Die Übertragung zum Training beginnt um 5.15 Uhr, das Qualifying lässt sich ab 8.30 Uhr verfolgen. Sascha Roos und Ralf Schumacher bilden das Kommentatoren-Duo.

© getty

Sky stellt das Qualifying jedoch nicht nur im TV, sondern auch im Livestream zur Verfügung. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zum Streamingdienst WOW benötigt.

Wer bereits ein gültiges F1TV-Abo hat, kann auch beim Streamingdienst der Formel 1 live mit dabei sein, wer allerdings kein Abo hat, wird auch schnell keines abschließen können. Neue Abos sind nämlich nicht möglich.

ServusTV bietet das Qualifying im österreichischen Free-TV und im Gratis-Livestream bei ServusTV On an.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Las Vegas im TV und Livestream? Liveticker zur Session

Darüber hinaus stellt SPOX zum Qualifying einen Liveticker zur Verfügung, mit dem Ihr die schnellsten Rennrunden im Auge behalten könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings in Las Vegas.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Las Vegas im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Las Vegas

: Großer Preis von Las Vegas Session: Qualifying

Qualifying Datum : 18. November

: 18. November Uhrzeit : 9.00 Uhr

: 9.00 Uhr Ort : Las Vegas Street Circuit, Las Vegas (USA)

: Las Vegas Street Circuit, Las Vegas (USA) TV : Sky, ServusTV (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ServusTV On (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

Formel 1 - Der Rennkalender 2023