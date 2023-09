"Ich kann nicht Nein sagen": Sebastian Vettel schließt Comeback in der Formel Eins nicht aus

Feiert Sebastian Vettel sein Comeback in der Formel 1? Der 36-Jährige schließt ein erneutes Engagement in der Königsklasse jedenfalls nicht kategorisch aus.

In einem Interview mit Sky Sports erklärte Vettel angesprochen auf ein mögliches Comeback: "Ich kann nicht Nein sagen, weil man das nicht weiß."

Dabei verwies der vierfache Weltmeister auf andere F1-Legenden wie Michael Schumacher, Fernando Alonso und Alain Prost, die nach ihrem vermeintlichen Karriereende ebenfalls nochmal in ein F1-Cockpit zurückkehrten: "Am Ende sind sie alle trotzdem zurückgekommen. Also kann ich es nicht ausschließen."

Für den 36 Jahre alten Hessen ist allerdings klar, dass ein Comeback zeitnah erfolgen müsste: "Der ist selbstverständlich nicht endlos, weil 36 nicht bedeutet: Ja, in zehn Jahren geht es auch noch."

Aktuell fährt mit Nico Hülkenberg (Haas) nur ein Deutscher in der F1, was nicht nach dem Geschmack Vettels ist - dieser machte sich jüngst für Mick Schumacher stark.

Vettel fuhr 15 Jahre lang in der Formel 1 und ging dabei für die Rennställe BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari und Aston Martin an den Start. Im vergangenen Jahr beendete er seine Laufbahn.