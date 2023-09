In der Formel 1 wird morgen das Rennen beim Grand Prix von Italien bestritten. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer das Spektakel in Monza live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Der Grand Prix von Italien findet am Sonntag (3. September) mit dem Rennen auf dem Autodromo Nazionale di Monza in der gleichnamigen Stadt Monza ihren Höhepunkt. Um 15 Uhr springen dafür die Ampeln auf Grün, zeitgleich startet Max Verstappens Jagd nach seinem zehnten Sieg in Folge. Zuletzt stellte er in Zandvoort mit Sieg Nummer neun Sebastian Vettels Rekord ein.

Formel 1 live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Italien in Monza im TV und Livestream?

Wer auf der Suche nach einer Übertragung zum Rennen ist, kommt nicht um Sky herum, da der Pay-TV-Sender weiterhin die Rechte an der Motorsportkönigsklasse besitzt. Das Rennen in Monza ist daher bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event zu sehen, durch das Geschehen führt Euch dabei das Duo, bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock.

Eine weitere Möglichkeit, das Spektakel in Italien live zu verfolgen, bietet Sky mit seinem Livestream an, auf den Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via WOW zugreifen könnt. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

© getty Holt sich Verstappen den zehnten Sieg in Folge?

F1TV überträgt zwar ebenfalls das Rennen - und auch alle anderen Sessions der Saison -, dies gilt jedoch nur für Bestandskunden. Neue Abos sind nicht möglich. Während im deutschen Free-TV das Rennen nicht übertragen wird, ist dies in Österreich nicht der Fall. Dort kümmert sich nämlich der ORF um die Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Das Rennen im Liveticker

Zu guter Letzt stellt SPOX einen Liveticker zur Verfügung. Überholmanöver, Ausfälle, Boxenstopps - bei uns verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim Grand Prix von Monza.

Die Startaufstellung

Platz Name 1 Carlos Sainz 2 Max Verstappen 3 Charles Leclerc 4 George Russell 5 Sergio Pérez 6 Alexander Albon 7 Oscar Piastri 8 Lewis Hamilton 9 Lando Norris 10 Fernando Alonso 11 Yuki Tsunoda 12 Liam Lawson 13 Nico Hülkenberg 14 Valtteri Bottas 15 Logan Sargeant 16 Guanyu Zhou 17 Pierre Gasly 18 Esteban Ocon 19 Kevin Magnussen 20 Lance Stroll

Wichtigste Infos

Grand Prix : Großer Preis von Italien

: Großer Preis von Italien Session: Rennen

Rennen Datum : 3.9.

: 3.9. Uhrzeit : 15 Uhr

: 15 Uhr Ort : Autodromo Nazionale di Monza, Monza (Italien)

: Autodromo Nazionale di Monza, Monza (Italien) TV : Sky, ORF1 (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

