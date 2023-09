Die Formel 1 macht Halt in Japan. Heute steht unter anderem auch das Qualifying an. Hier erfahrt Ihr, wer es live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Auf die beiden Freien Trainings von gestern folgen am heutigen Samstag, den 23. September, beim Grand Prix von Japan in Suzuka das 3. Freie Training und das Qualifying. Der F1-Tag auf dem Suzuka International Racing Course beginnt um 4.30 Uhr deutscher Zeit mit dem 3. Freien Training, ehe um 8 Uhr in der Früh der Kampf um die Pole Position losgeht. Das morgige Rennen startet um 7 Uhr.

Formel 1: Der Zeitplan beim GP von Japan

Datum Uhrzeit Session 22. September 04.30 Uhr 1. Freies Training 22. September 08.00 Uhr 2. Freies Training 23. September 04.30 Uhr 3. Freies Training 23. September 08.00 Uhr Qualifying 24. September 07.00 Uhr Rennen

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Japan in Suzuka im TV und Livestream?

Auch heute gibt es zum Qualifying keine Übertragung im deutschen Free-TV. Wieder einmal müsst Ihr zu Sky hinüberblicken, um die Sessions der Formel 1 live zu verfolgen. Beim Pay-TV-Sender ist im Laufe der Saison nämlich alles zu sehen - egal ob Training, Qualifying, Sprintrennen oder Rennen.

Um nichts vom Geschehen auf dem Asphalt zu verpassen, müsst Ihr sehr früh entweder Sky Sport F1 (HD) oder Sky Sport Top Event anmachen. Um 4.15 Uhr startet bereits die Vorberichterstattung zum 3. Freien Training mit Sascha Roos als Kommentator und Timo Glock als Experte. Dasselbe Duo ist um 7.30 Uhr dann auch für das Qualifying im Einsatz.

Wer all dies im Livestream von Sky schauen möchte, braucht ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zum Streamingdienst WOW.

Obwohl im deutschen Free-TV heute nichts läuft, ist dies in Österreich nicht der Fall. Dort wird sogar alles im Free-TV angeboten, die Rechte dafür teilen sich der ORF und ServusTV. Nachdem beim vergangenen GP in Singapur ServusTV für die Übertragung verantwortlich war, ist es dieses Mal in Japan der ORF. So können auch Deutsche den Sender empfangen und auf den kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek zugreifen.

Zu guter Letzt zeichnet auch F1TV für die Übertragung des Qualifyings verantwortlich. Es gibt jedoch einen Haken: Auf diesen können nur die zugreifen, die bereits Kunden waren, bevor sich Sky vor Jahren die Exklusivrechte sicherte.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Japan in Suzuka im TV und Livestream? Die Sessions im Liveticker

Auch SPOX ist heute gleich doppelt mit von der Partie. Wir berichten vom Geschehen im Training und im Qualifying in Form von Livetickern.

Hier geht es zum Liveticker des 3. Freien Trainings beim GP von Japan.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Japan.

