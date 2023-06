Für die Formel-1-Fahrer wird es am heutigen Tag beim GP von Spanien ernst. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya steht das Rennen auf dem Programm. Alle Informationen zu der Übertragung des Events und wo Ihr das Rennen beim GP von Spanien heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya bestreitet die Formel 1 heute das 8. Rennen der Saison. Welcher Pilot gewinnt den Grand Prix von Spanien?

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Spanien im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Sonntag, den 04. Juni, findet beim GP von Spanien das Rennen statt. Die Ampeln schalten sich auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya heute für die Formel-1-Fahrer um 15.00 Uhr auf Grün.

Als großer Favorit geht heute Max Verstappen in das Rennen in Barcelona. Der amtierende Weltmeister gewann in dieser Saison schon vier Rennen, zudem befindet der Red-Bull-Pilot zuletzt in starker Form: Die vergangenen beiden Grand Prixs beendete Verstappen als Sieger.

In einer ähnlich starken Form befindet sich aktuell Fernando Alonso. Am vergangenen Wochenende in Monaco zeigte der Spanier seine ganze Klasse, den GP in Monte Carlo beendet der Spanier nur knapp hinter Max Verstappen auf Platz zwei. Kann der Lokalmatador auch heute um den Rennsieg mitkämpfen?

© getty Wie schlägt sich Fernando Alonso heute vor heimischen Publikum?

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Spanien im TV, Livestream und Liveticker - Die Startaufstellung

Formel 1: Rennen beim GP von Spanien Platz Name 1 Max Verstappen 2 Carlos Sainz jr. 3 Lando Norris 4 Lewis Hamilton 5 Lance Stroll 6 Esteban Ocon 7 Nico Hülkenberg 8 Fernando Alonso 9 Oscar Piastri 10 Pierre Gasly 11 Sergio Perez 12 George Russell 13 Zhou Guanyu 14 Nyck de Vries 15 Yuki Tsunoda 16 Valtteri Bottas 17 Kevin Magnussen 18 Alexander Albon 19 Charles Leclerc 20 Logan Sargeant

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Spanien im TV, Livestream und Liveticker

Sky überträgt in Deutschland das Rennen beim GP von Spanien heute exklusiv im TV und Livestream. Neben seiner üblichen Pay-TV-Übertragung, zeigt Sky das Rennen heute zudem live und vollumfänglich im kostenlosen Livestream. Auch in Österreich seht Ihr das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya live im Free-TV. Zudem bieten sich Euch gleiche mehrere Optionen das Event im Livestream zu sehen.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Spanien im TV, Livestream und Liveticker - Die Übertragung in Deutschland

Im Pay-TV zeigt Sky am heutigen Tag das Rennen beim GP von Spanien live und vollumfänglich auf Sky Sport F1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD. Auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD könnt Ihr die Vorberichte ab 13.30 Uhr verfolgen. Wie üblich sind Sascha Roos und Ralf Schumacher für den Pay-TV-Sender als Kommentatoren im Einsatz. Den kostenpflichtigen Livestream von Sky findet Ihr alternativ auf WOW und in der Sky-Go-App.

Live und und in voller Länge überträgt Sky heute das Rennen beim GP von Spanien darüber hinaus im kostenlosen Livestream. Der Pay-TV-Sender ist nämlich vertraglich verpflichtet in jeder Saison mindestens vier Rennen im Free-TV zu zeigen. Zum einen seht Ihr den kostenlosen Livestream des Senders auf dem Youtube-Kanal von Sky. Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem die Option das Rennen heute skysport.de sowie über die Sky Sport App zu sehen.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Spanien im TV, Livestream und Liveticker - Die Übertragung in Österreich

In Österreich zeigt sich am heutigen Tag der ORF für die Übertragung des Rennens beim GP von Spanien im Free-TV zuständig. Der ORF beginnt mit seiner Übertragung um 13.40 Uhr. In der ORF-TVthek findet Ihr alternativ den kostenlosen Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders.

Im Pay-TV überträgt auch Sky in Österreich das heutige Rennen live und in voller Länge. Den Livestream des Pay-TV-Sender seht Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

Auf F1TV könnt Ihr am heutigen Tag ebenfalls das Rennen beim GP von Spanien im Livestream erleben. Den Livestream von F1TV seht Ihr in Österreich als Bestandskunden.

© getty Max Verstappen gewann in dieser Saison bislang vier Rennen.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Spanien im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Rennen, GP von Spanien

Rennen, GP von Spanien Runde: 8. Rennen der Saison

8. Rennen der Saison Datum: 04. Juni 2023

04. Juni 2023 Rennstart: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Streckenlänge: 4,675 Kilometer

4,675 Kilometer Rennrunden: 66

66 Übertragung im TV: Sky, ORF1

Übertragung im Livestream: Sky, ORF1, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Spanien heute im Liveticker

Das Rennen beim GP von Spanien begleitet SPOX am heutigen Tag für Euch im Liveticker. Mit unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde des Rennens. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Formel 1: Der Rennkalender