Formel 1: Sexismus-Skandal! Sky Sport Italia suspendiert zwei Reporter

In der Folge eines Sexismus-Skandals während einer Formel-1-Übertragung hat Sky Sport Italia die Reißleine gezogen und zwei Reporter suspendiert.

Ex-Rennfahrer Davide Valsecchi und Matteo Bobbi hatten beim Großen Preis von Spanien mit sexistischen Witzen über Frauen für Aufruhr gesorgt.

Bei einer Live-Übertragung aus der Boxengasse hatte Bobbi, der aus dem Studio in Italien zugeschaltet war, seinen Kollegen Valsecchi auf zwei blonde Frauen im Hintergrund aufmerksam gemacht und diesen dazu aufgefordert, sich umzudrehen.

"Ich möchte David noch sagen, dass hinter ihm auch ein nettes Upgrade-Paket steht, wenn er sich umdreht", sagte Bobbi. Valsecchi reagierte mit den folgenden Worten: "Ich kenne sie, leider haben sie mir gesagt, dass sie nicht getestet werden können."

Moderatorin Federica Masolin, die neben Valsecchi stand, grätschte dazwischen und versuchte die Situation zu retten: "Können wir vielleicht ein Interview einspielen, statt diesen zwei zuhören zu müssen?"

Formel 1: Reporter entschuldigen sich erst nach dem Wochenende

Nach dem Interview gestand Bobbi seinen Fehler mehr oder weniger ein. "Ich schätze, wenn ich nach Hause komme, werde ich mir was anhören müssen", sagte er. Valsecchi setzte dagegen nochmal einen drauf.

"Ich musste mir schon zweimal die Augen operieren lassen, weil ich mir schon als Kind solche Dinge anschaute", so der Formel-2-Champion von 2012.

In den sozialen Medien entfachte kurz darauf ein Sturm der Entrüstung. In der Folge wurden beide für das nächste Rennen in Kanada am 18. Juni von ihren Aufgaben entbunden.

Eine Entschuldigung der Übeltäter folgte erst nach dem Rennwochenende. "Dieser Wortwechsel tut mir sehr leid, das war unangemessen und respektlos. Ich möchte mich in aller Form bei jedem entschuldigen, den ich damit beleidigt habe", schrieb Valsecchi auf Instagram.

Bobbi tat es ihm gleich: "Dieser Witz kam sehr unglücklich herüber. Es war nicht meine Absicht, aber ich habe einen unangenehmen Moment erzeugt und die Gefühle der Menschen verletzt."