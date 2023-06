Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Spanien im TV, Livestream und Liveticker

Heute beginnt das Rennwochenende beim GP von Barcelona mit den Freien Trainings. Wo Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Freien Trainings liefern wir Euch hier.

Formel 1, Freie Trainings beim GP von Spanien: Zeiten, Ort, Datum, Infos

Auf geht's in das nächste Rennwochenende der Formel-1-Saison 2023! Vom heutigen Freitag, 2. Juni, bis kommenden Sonntag, 4. Juni, sind die Fahrer der Königsklasse des Motorsports auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya unterwegs. Am Sonntag findet als Höhepunkt der Große Preis von Spanien, das siebte Saisonrennen, statt.

Max Verstappen hat nach seinem Start-Ziel-Sieg am vergangenen Sonntag in Monaco seinen dritten WM-Titel in Serie bereits fest im Blick. Bislang konnte ihn nur sein Teamkollege Sergio Perez in einzelnen Rennen gefährden, und der liegt nach seiner Nullnummer von Monte Carlo bereits 39 Punkte zurück. Dicht hinter dem Mexikaner lauert jemand, der im unerwarteten Fall einer Red-Bull-Schwäche zuschlagen dürfte: Ex-Weltmeister Fernando Alonso (41) stand schon fünfmal in diesem Jahr auf dem Podium, im starken Aston Martin wären der Heimsieg und sein erster Grand-Prix-Erfolg seit zehn Jahren ganz nach seinem Geschmack.

Vor dem Rennen stehen aber erst einmal die Freien Trainings an. Das 1. Freie Training beginnt heute um 13.30 Uhr angesetzt. Um 17 Uhr, steigt dann das 2. Freie Training. Morgen wird das 3. Freie Training um 12.30 Uhr gestartet.

Formel 1, GP von Spanien: Freie Trainings im Überblick

Datum Event Start Fr., 02.06. 1. Freies Training 13.30 Uhr Fr., 02.06. 2. Freies Training 17 Uhr Sa., 03.06. 3. Freies Training 12.30 Uhr

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Spanien im TV und Livestream

Von den Freien Trainings beim GP von Spanien gibt es heute und morgen keine Livebilder im frei empfangbaren Fernsehen geben.

Die drei Sessions werden exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt in dieser Saison alle Sessions an jedem Rennwochenende live. Voraussetzung, diese auch live verfolgen zu können, ist ein Sky-Abo mit dem entsprechenden Paket.

Alle drei Freien Trainings laufen auf den beiden Kanälen Sky Sport F1 (HD) oder Sky Sport Top Event. Die Vorberichterstattung beginnt jeweils 15 Minuten vor Beginn der Sessions.

Im Livestream sehen Sky-Kunden die Trainingseinheiten über die App Sky Go ohne weitere anfallende Kosten. Kostenpflichtig ist für alle anderen F1-Fans WOW, der Streamingkanal von Sky.

In Österreich werden die Trainingseinheiten im Free-TV auf ORF1 im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek live gezeigt.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Spanien im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch alle Freien Trainings an diesem Wochenende beim GP von Spanien im Liveticker. Dort verpasst Ihr garantiert nichts von der Action auf der Strecke.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Spanien im TV, Livestream und Liveticker - Strecke im Steckbrief

Streckenname Circuit de Barcelona-Catalunya Länge 4.675 Meter Runden 66 Distanz 307,104 km Rechtskurven 9 Linkskurven 7

Formel 1, Übertragung GP von Spanien im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Event: Grand Prix von Spanien

Grand Prix von Spanien Datum: 2.-4. Juni 2023

2.-4. Juni 2023 Ort: Barcelona

Barcelona Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Übertragung im TV: Sky, ORF1 (Österreich)

Übertragung im Livestream: Sky (Rennen auch auf YouTube), ORF1 (Österreich), F1TV

Liveticker: SPOX

© getty Gefahren wird an diesem Wochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya - vor sicherlich gut gefüllten Tribünen.

