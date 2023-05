Beim Grand Prix von Miami wird heute im Qualifying um die Pole Position gekämpft. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Geschehen auf dem Asphalt live verfolgen.

Wer startet das morgige Rennen von der Pole Position? Diese Frage wird heute mit dem Qualifying beim Grand Prix von Miami beantwortet. SPOX tickert das Geschehen live mit.

Formel 1: Qualifying beim GP von Miami heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nachdem vergangene Woche in Baku das Qualifying - wegen des Sprintrennens am Tag darauf - bereits am Freitag über die Bühne ging, wird in Miami wieder am Samstag um die Pole Position gekämpft. Kann Red Bull seine Dominanz fortsetzen? Schafft es Nico Hülkenberg dieses Mal in Q2?

Vor Beginn: Um 22 Uhr deutscher Zeit geht die Session auf dem Miami International Autodrome los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying beim Grand Prix von Miami.

Formel 1: Qualifying beim GP von Miami heute im TV und Livestream

Sky überträgt als Rechteinhaber der Formel 1 das Qualifying in Miami heute live und in voller Länge. Dafür werden die Sender Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD genutzt, ab 21.30 Uhr sind Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher im Einsatz.

Was den Livestream von Sky betrifft, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

