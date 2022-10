Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Austin (USA) im TV, Livestream und Liveticker

In Austin in den USA findet der 19. Grand Prix der Formel-1-Saison statt. Vor dem Rennen am Sonntag stehen erst einmal die freien Trainings an. SPOX fasst zusammen, wann diese absolviert werden und wo man sie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann.

Vier Rennen noch! Die Saison 2022 in der Formel 1 geht allmählich ihrem Ende entgegen, wobei der Weltmeister mit Max Verstappen seit dem Grand Prix in Japan bereits feststeht. Weiter geht es am anstehenden Wochenende in der Königsklasse des Motorsports in den USA.

Nahe Austin in Texas findet am Sonntag, den 23. Oktober ab 21 Uhr MEZ der 19. von 22 Großen Preisen statt. Zuvor stehen natürlich noch das Qualifying und die drei freien Trainings an. Die erste Trainingssession startet am heutigen Freitag, den 21. Oktober um 21 Uhr MEZ, gefolgt von der zweiten ab Mitternacht, also am Samstag, den 22. Oktober um 0 Uhr MEZ.

Ehe um Mitternacht von Samstag auf Sonntag das Qualifying beginnt, wird am Samstag ab 21 Uhr MEZ Training Nummer drei absolviert. Schauplatz ist der Circuit of The Americas, der 5.516 Meter lang ist, neun Rechts- und elf Linkskurven beinhaltet. Bei dem Rennen werden die Piloten 56 Runden hinter sich bringen und dabei 308,4 Kilometer zurücklegen.

© getty Max Verstappen steht als Weltmeister der Formel 1 2022 fest.

Formel 1, GP von Austin (USA): Zeitplan

Datum Beginn (MEZ) Session Freitag, 21. Oktober 21.00 Uhr 1. freies Training Samstag, 22. Oktober 00.00 Uhr 2. freies Training Samstag, 22. Oktober 21.00 Uhr 3. freies Training Sonntag, 23. Oktober 00.00 Uhr Qualifying Sonntag, 23. Oktober 21.00 Uhr Rennen

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Austin (USA) im TV und Livestream

Auch die freien Trainings zum GP von Austin werden sich live im TV und Livestream verfolgen lassen - allerdings nicht im Free-TV. RTL besitzt lediglich die Rechte an insgesamt vier Rennen in der Saison, und dann auch wirklich nur an den Rennen, nicht an den Trainings und genauso wenig an den Qualifyings. Das USA-Wochenende gehört nicht dazu.

Eine Übertragung in voller Länge gibt es dafür bei Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die kompletten Rechte an der Ausstrahlung der Königsklasse im Motorsport und geht heute um 20.45 Uhr respektive 23.45 Uhr auf dem Sender Sky Sport F1 live auf Sendung.

Durch die Trainings führen wie immer Sascha Roos als Kommentator und Ralf Schumacher als Experte. Über die Plattformen Sky Go und WOW kann das Programm auch via Livestream verfolgt werden.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Austin (USA) im Liveticker

Wer nicht die Möglichkeit hat, im Pay-TV einzuschalten, der darf erst recht gerne hier bei SPOX vorbeischauen. Hier stehen Euch nämlich Liveticker zur Formel 1 zur Verfügung, mit denen Euch nichts Wichtiges entgeht.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Austin (USA) im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Fragen und Antworten zum Großen Preis der USA

Was steht an?

Die Formel 1 kehrt in die Vereinigten Staaten zurück und damit in ihren neuen Kernmarkt. Der Große Preis der USA feiert dabei ein kleines Jubiläum: Zum zehnten Mal findet auf dem Circuit of the Americas ein Rennen der Königsklasse statt. In der laufenden Saison ist es bereits das zweite US-Gastspiel, im Mai machte die Formel 1 in Miami Station. Der US-Expansionskurs unter dem Eigner Liberty Media setzt sich 2023 fort, wenn in Las Vegas ein drittes Rennen in den USA den Rennkalender ergänzt.

Kann Max Verstappen die Saison entspannt zu Ende fahren?

Seinen Ehrgeiz wird der in der laufenden Saison so dominante Niederländer nicht verloren haben. Viel mehr als ein weiterer Sieg beschäftigen Verstappen und seinen Red-Bull-Rennstall aber die zu erwartenden Sanktionen durch den Automobil-Weltverband FIA. Red Bull hat 2021, dem Jahr von Verstappens erstem Titelgewinn, den Kostendeckel "geringfügig" überschritten. Der Rennstall zeigte sich "überrascht und enttäuscht" von der FIA-Einschätzung, die Konkurrenz fordert dagegen harte Sanktionen. Mutmaßlich wird es auf eine Geldstrafe hinauslaufen. Möglich ist aber auch, dass den Fahrern Verstappen und Sergio Perez sowie dem Team für das Jahr des Verstoßes WM-Punkte abgezogen werden. Bei nur acht Zählern Vorsprung auf Lewis Hamilton (Mercedes) am Saisonende könnte das weitreichende Folgen haben. Der Budget-Streit bleibt auch in den USA der heißeste Brennpunkt der Formel 1.

Wie ist die Lage bei Mick Schumacher?

Der Deutsche kämpft weiter um einen neuen Vertrag bei Haas und seine Zukunft in der Formel 1. Wie groß der Druck auf den 23-Jährigen ist, verdeutlichten jüngste Aussagen von Teambesitzer Gene Haas. Schumacher, kritisierte der schwerreiche Unternehmer, koste den Rennstall durch Fahrfehler und Unfälle ein Vermögen. Die Rückendeckung für Schumacher schwindet, eine Trennung zeichnet sich ab, das gegenseitige Vertrauen schwindet. Das jüngste Strategie-Debakel in Japan dürfte das Verhältnis zwischen Fahrer und Team nicht gestärkt haben. Im Saisonendspurt benötigt Schumacher nun WM-Punkte, auch, um für den Williams-Rennstall attraktiv zu bleiben. Dieser sucht noch nach einem Nachfolger für Nicolas Latifi, hat im US-Piloten Logan Sargeant aber bereits eine Alternative in der Hinterhand. Der Formel-2-Pilot bestreitet in Austin sogar das erste Training für Williams. Alle anderen Cockpits für 2023 sind vergeben.

Und sonst?

Einer, der in Austin ebenfalls unter Druck steht, ist Lewis Hamilton. Der Rekordweltmeister ist gleichzeitig Rekordsieger in Austin, fünf Mal triumphierte der Brite in Texas. Ein sechster Sieg ist angesichts der Dominanz von Red Bull und Verstappen nicht zu erwarten. Im teaminternen Duell mit Mercedes-Youngster George Russell muss Hamilton allerdings zwingend zurückschlagen. Fünf Mal verpasste Hamilton zuletzt das Podium, der Rückstand in der Fahrerwertung auf seinen britischen Landsmann Russell wuchs auf 27 Punkte. An der Leistung seines Boliden dürfte es nicht scheitern. Mercedes bringt in Austin das letzte Upgrade-Paket des Jahres an die Strecke. (Quelle: SID)

