Der Große Preis von Spa findet heute mit dem Rennen seinen Höhepunkt. SPOX tickert das Spektakel live mit.

Es ist Sonntag! In der Formel 1 heißt das, dass ein Rennen gefahren wird. An diesem Wochenende ist der Große Preis von Spa in Belgien an der Reihe. Wer holt sich den Sieg? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Formel 1: Rennen beim GP von Spa heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Sommerpause ist vorbei, in der Formel 1 wird wieder um WM-Punkte gekämpft. Titelverteidiger Max Verstappen führt die Meisterschaft nach 13 Rennen mit bereits 80 Punkten Vorsprung auf Verfolger Charles Leclerc an. Aufgrund von Strafversetzungen starten beide heute von einer ungewohnten Position aus - Verstappen geht als 15., Leclerc als 16. ins Rennen. Leclercs Teamkollege Carlos Sainz fährt von der Pole Position weg.

Vor Beginn: Die Action auf dem Circuit de Spa-Francorchamps geht um 15 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Rennen beim GP von Spa.

Formel 1: Rennen beim GP von Spa heute im TV und Livestream

Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock begleiten Euch durch das Rennen.

Wer das Rennen im Livestream von Sky schauen möchte, kann dies mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW machen.

F1TV überträgt das Rennen für Bestandskunden im Livestream.

Formel 1: Die Startaufstellung