In Belgien findet heute das Rennen beim Grand Prix von Spa statt. Was die Übertragung betrifft, sind mehrere Anbieter im Einsatz, nicht jedoch RTL. SPOX erklärt Euch den Grund dafür

Nach der vierwöchigen Sommerpause sind die Formel-1-Piloten seit vorgestern endlich wieder auf dem Asphalt zu sehen. Im Fokus steht an diesem Wochenende der Große Preis von Spa in Belgien. Der heutige Sonntag (28. August) beginnt um 15 Uhr mit dem 14. Rennen der Saison, wenn die 20 Fahrer auf dem Circuit de Spa-Francorchamps unterwegs sind.

Formel 1 - GP von Spa: Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session-Beginn Freitag, 26. August 2022 14 Uhr 1. Freies Training 17 Uhr 2. Freies Training Samstag, 27. August 2022 13 Uhr 3. Freies Training 16 Uhr Qualifying Sonntag, 28. August 2022 15 Uhr Rennen

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Spa heute nicht live im TV und Livestream

In Deutschland gibt es in dieser Saison lediglich eine Möglichkeit, um Formel-1-Rennen im Free-TV zu schauen, und das ist RTL. Jedoch gilt dies bei weitem nicht für jedes Rennen, sondern lediglich für vier. Der Grand Prix von Spa zählt nicht zu diesen vier Rennen dazu. Das nächste Rennen, das Teil des Rechtepaketes von RTL ist, ist der Großer Preis der Niederlande (Zandvoort), der gleich nach Belgien im Rennkalender steht.

© getty Max Verstappen ist das Maß aller Dinge in der Formel 1.

Wer hingegen die Rechte am Rennen heute besitzt, ist der Pay-TV-Sender Sky. Dort werden alle Sessions der Saison gezeigt. Die Übertragung heute beginnt um 13.30 Uhr, also eineinhalb Stunden, bevor die Ampeln auf Grün springen. Sascha Roos wird sich dabei gemeinsam mit dem Experten Timo Glock um den Kommentar kümmern.

Sky bietet das Spektakel in Belgien nicht nur im TV, sondern auch im Livestream an. Dafür braucht Ihr entweder das SkyGo-Abonnement oder WOW.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Wer zudem bereits im Besitz eines F1TV-Abos ist, kann das Qualifying ebenfalls live schauen. Neue Abos sind im Moment nicht möglich, da Sky die Exklusivrechte in Deutschland besitzt.

Eine weitere Option könnte auch ServusTV bieten. Der private Sender teilt sich im Nachbarland Österreich die Free-TV-Übertragungsrechte mit dem ORF und ist am Wochenende in Belgien an der Reihe. Wie Sky liefert auch ServusTV einen Livestream zum Rennen an, dieser ist sogar kostenlos, jedoch gibt es einen Haken: er ist grundsätzlich nur für Österreicherinnen und Österreicher bestimmt. Es gibt jedoch auch eine Möglichkeit, wie deutsche Motorsportfans, ServusTV empfangen können. Die Antwort darauf findet Ihr hier.

Formel 1: Das Rennen beim GP von Spa im Liveticker

Darüber hinaus ist auch SPOX beim heutigen Rennen in Spa mit von der Partie. Überholmanöver, Boxenstopps, Ausfälle - bei uns verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim Grand Prix von Spa.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Spa heute nicht live im TV und Livestream - Die Startaufstellung

GP von Spa - Startaufstellung Platz Name 1 Carlos Sainz 2 Sergio Perez 3 Fernando Alonso 4 Lewis Hamilton 5 George Russell 6 Alexander Albon 7 Daniel Ricciardo 8 Pierre Gasly 9 Lance Stroll 10 Sebastian Vettel 11 Nicholas Latifi 12 Kevin Magnussen 13 Yuki Tsunoda 14 Valtteri Bottas 15 Max Verstappen 16 Charles Leclerc 17 Esteban Ocon 18 Lando Norris 19 Guanyu Zhou 20 Mick Schumacher

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Spa heute nicht live im TV und Livestream - Wichtigste Infos im Überblick

Runde: 14. Grand Prix in der Saison 2022

14. Grand Prix in der Saison 2022 Session: Rennen

Rennen Datum: Sonntag, 28. August

Sonntag, 28. August Ort: Spa-Francorchamps (Belgien)

Spa-Francorchamps (Belgien) TV (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

TV (AT): ServusTV, Sky

Livestream (AT): ServusTV, Sky, F1TV

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Spa heute nicht live im TV und Livestream - Die Strecke in Spa im Steckbrief

Streckenname Circuit de Spa-Francorchamps Länge 7.004 Meter Runden 44 Distanz 308,052 km Rechtskurven 9 Linkskurven 10

Der Formel 1-Rennkalender