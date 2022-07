Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Ungarn im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 macht an diesem Wochenenden Halt in Budapest, wo heute das Qualifying beim GP von Ungarn absolviert wird. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Kampf um die Pole Position live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Freitag ist zu Ende, nun geht es beim Großen Preis von Ungarn am heutigen Samstag, den 30. Juli, weiter mit dem actionreichen zweiten Tag, der neben dem 3. Freien Training auch das Qualifying beinhaltet. Los geht es um 13 Uhr, wenn die Piloten das dritte einstündige Training auf dem Hungaroring in der Hauptstadt Budapest absolvieren, ab 16 Uhr wird dann um die Pole Position für das morgige 13. Rennen der Saison gekämpft.

Formel 1: Das Rennwochenende im Überblick

Tag Event Zeit Freitag 1. Training 14.00 Uhr - 15.00 Uhr Freitag 2. Training 17.00 Uhr - 18.00 Uhr Samstag 3. Training 13.00 Uhr - 14.00 Uhr Samstag Qualifying 16.00 Uhr - 17.00 Uhr Sonntag Rennen 15.00 Uhr - 17.00 Uhr

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Ungarn im TV und Livestream

In Deutschland ändert sich auch am 13. Rennwochenende der Formel 1 nichts, was die Übertragung betrifft. Sky besitzt die Exklusivrechte und zeigt daher auch heute beide Sessions auf dem Hungaroring live und in voller Länge. Dasselbe gilt auch für das Rennen morgen.

Gezeigt wird das Qualifying auf folgenden Sendern: Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD. In beiden Fällen beginnt die Übertragung um 15.30 Uhr mit einer halbstündigen Vorberichterstattung. Um den Kommentar kümmert sich Sascha Roos, er wird vom Experten Ralf Schumacher unterstützt.

Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, das Qualifying auch im Livestream von Sky zu verfolgen. Um dies machen zu können, braucht man jedoch entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

In Österreich ist an diesem Wochenende wieder der ORF mit der Übertragung im Free-TV an der Reihe, nachdem während des vergangenen GP in Frankreich ServusTV verantwortlich war. ORF1 können dabei nicht nur österreichische, sondern auch einige deutsche Motorsportfans empfangen. Welches Szenario dafür eintreffen muss, könnt Ihr hier nachlesen. Auch der öffentlich-rechtliche Sender bietet zum Spektakel in Ungarn einen Livestream an, dieser ist kostenlos in der ORF-TVthek auffindbar.

Wer bereits ein gültiges Abo für F1TV, dem Streamingdienst der Formel 1, besitzt, kann das Qualifying ebenfalls verfolgen.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Ungarn im Liveticker

SPOX tickert das Qualifying, aber auch das 3. Freie Training und Rennen beim Großen Preis von Ungarn mit

Formel 1: Der WM-Stand (nach 12 von 22 Rennen)

Nach dem bitteren Ausfall von Charles Leclerc in Frankreich, als er in Führung liegend die Kontrolle über seinen Boliden verlor und gegen eine Wand krachte, hat sich der Rückstand des Monegassen auf Max Verstappen, der schließlich das Rennen in Le Castellet gewann, auf nun 63 Punkte vergrößert.

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 233 2 Charles Leclerc Ferrari 170 3 Sergio Perez Red Bull 163 4 Carlos Sainz Ferrari 144 5 George Russell Mercedes 143 6 Lewis Hamilton Mercedes 127 7 Lando Norris McLaren 70 8 Esteban Ocon Alpine 56 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 10 Fernando Alonso Alpine 37

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 396 2 Ferrari 314 3 Mercedes 270 4 Alpine 93 5 McLaren 89 6 Alfa Romeo 51 7 Haas 34 8 AlphaTauri 27 9 Aston Martin 19 10 Williams 3

© getty Max Verstappens Vorsprung auf Charles Leclerc beträgt 63 Punkte.

Formel 1: Der Rennkalender